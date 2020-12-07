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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак

На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак

По данным украинской разведки, на Донбассе не более трех тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью изданию "Факты", передает Цензор.НЕТ.

"Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сообщил Хомчак.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

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Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд граждан 18-50 лет.

Автор: 

армия РФ (19087) россия (95388) Донбасс (26955) наемники рф (2071) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+14
На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3501
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07.12.2020 01:53
+10
ха..удивил шпиен хомчак !!!.. та у нас в МО , ГШ и в ВСУ - кротов кацапо-диверсантов ни меньше, а может и больше !!! И мудило хомчак - один из них !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2020 01:55
+6
Кацапи в Україні отримали супротивника, який був огидно оснащений і навіть погано одягнений, взутий і нагодований, тільки ось воля до перемоги і відчайдушна сміливість зашкалила всі можливі межі. І це - не вигадка. Жодна армія Європи, наодинці, навіть і не думала протистояти РФ. (с)
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07.12.2020 02:24
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На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3501
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07.12.2020 01:53 Ответить
ха..удивил шпиен хомчак !!!.. та у нас в МО , ГШ и в ВСУ - кротов кацапо-диверсантов ни меньше, а может и больше !!! И мудило хомчак - один из них !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2020 01:55 Ответить
это правда. и всю эту шолупень внедрил в мо петюнька мыролюбец.
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07.12.2020 02:18 Ответить
100 % .. там правда и до петра их было хоть пруд-пруди , но петя совершил прорыв .. падло
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07.12.2020 02:23 Ответить
Ну и кто тебя умным назовет? Украина еще пока до сих пор стоит. Возможно как раз потому, что кацапскую агентуру в 14-15гг сильно почистили.
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07.12.2020 05:25 Ответить
правильно зробив, що обох 73/43%зебілів заспамив. За брехню - правила форуму дозволяють.
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07.12.2020 07:41 Ответить
Я не спамил. Вообще очень редко использую данную функцию. Хотя кто-то действительно сделал правильно.
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07.12.2020 13:06 Ответить
Если бы ее вовремя почистили, то не сдали бы Крым без единого выстрела
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07.12.2020 07:52 Ответить
З цим до бандюковича звертайтесь.
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07.12.2020 08:54 Ответить
Придурок, если бы это было так, то Украины бы не стало еще в 2014-2015. А так просто пришлось подчистить кацапскую агентуру.
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07.12.2020 05:22 Ответить
Кацапи в Україні отримали супротивника, який був огидно оснащений і навіть погано одягнений, взутий і нагодований, тільки ось воля до перемоги і відчайдушна сміливість зашкалила всі можливі межі. І це - не вигадка. Жодна армія Європи, наодинці, навіть і не думала протистояти РФ. (с)
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07.12.2020 02:24 Ответить
лично у меня украинская разведка вызывает восхищение... знают что, где, когда, почему, зачем, кто... в общем активно отслеживают интернет и занимаются радиоперехватом... вопрос только один - НАХЕРА НУЖНА РАЗВЕДКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА УГЛА, НЕ ПРОВОДЯ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ВРАГА? хотя чему удивляться - не могут они по другому... если мэра горловки они пиарили как источника информации, внедрившегося в святая святых и дающего убойную информацию о личном составе, источниках финансирования... ручку поменяли на мозги...
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07.12.2020 03:03 Ответить
Разведка нужна, чтоб знать куда не нужно стрелять, бо там братишки и разводить войска, чтоб не дай бог навредить братишкам, а лучше указать где и когда оставлять позиции
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07.12.2020 05:30 Ответить
что тебе мешает идти и осуществить всё то о чём ты советуешь автомат в руки и добровольно в ряды разведки
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07.12.2020 10:22 Ответить
пане https://censor.net/ru/user/272087, купіть собі будь ласка T-shirt з написом - "мы рождены, чтобы разведка стала пылью, чтобы она никому не нужною не была"... или,как вариант, пошлите кондратюка сдать спортивные нормативы...
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07.12.2020 06:03 Ответить
Как дети, чесслово. В рамка СЦКК Генштаб Украины и такие же Хомчаки и, пардон, Порошенки, сами приглашали российских генералов на Донбасс. Письменных соглашений нет, только устные (ибо статья). И генерал Рустам Мурадов,ныне командир миротворцами РФ в Карабахе, тоже командовал оккупантами на Донбассе, и да, официально, по приглашению Украины, в криминальной структурке СЦКК. 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая миротворец Мурадов попал под обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.
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07.12.2020 06:06 Ответить
И тебе кондитер в штаны шоколаду наложил?
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07.12.2020 06:58 Ответить
в СЦКК з "тої сторони" не запрошувались; вони туди командирувались ******.
А так - все інше правда. Але оця "дрібна" брехня видає в тобі провокатора.
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07.12.2020 07:48 Ответить
не понимаю смысл моей "провокации"? что мы сами приглашаем оккупантов? а в Минских угодах мы с кем общаемся? с командированными ******? А наших кто туда командирует? наше *****?
Сама ты провокатор.
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07.12.2020 19:21 Ответить
Ти не провокатор? Ти просто - дебіл?
Хоча, з 73/43%-ними таке трапляється...
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09.12.2020 14:56 Ответить
я выражаю свое мнение. а какое-то ***** почему-то кидает мне личные оскорбления.
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09.12.2020 19:29 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3235310/*********************************************************************************************************..." Сформулировано таким образом что как бв ВСЕГО НИЧЕГО, т.е. очень мало, почти ничего. "Умеют передавать мысль"...
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07.12.2020 07:06 Ответить
Сразу тоже так показалось---как прочёл. Та два пальца обоссать!
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07.12.2020 15:48 Ответить
На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8315
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07.12.2020 07:12 Ответить
Дело на Якубова возбуждено?
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07.12.2020 07:12 Ответить
выведите хоть 3000 и мы проведем выборы
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07.12.2020 07:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AhHELm-dyR0
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07.12.2020 07:34 Ответить
Как много здесь военных стратегов... Вот прям все знают, как победить. Да, 1 и 2 АК по количеству меньше даже чем ВСУ и, в целом, если закидаем мясом (потому что они тоже уже не та алкота, которая ментовки захватывала) то можем дойти до границы. Только это уже было летом 14-го. А потом был артобстрел с территории рашки (на который мы не могли ответить, поскольку это стало бы поводом для полноценного вторжения) и заход с ее же территории кадровых российских военных. Или вы не знали об этом? Потому 35 тысяч - цифра довольно-таки условная, потому что надо брать в рассчет еще те силы, которые в рашке стоят на границе с Украиной. Это первое. Второе - а что вы собираетесь делать с ОРДЛО? С территорией, где ненавидят Украину и которая наводнена как оружием, так и людьми с боевым опытом? Тут не получится уже действовать силами ВСУ - такие вещи ложаться на МВД. Вот вы пойдете работать участковым в село на Донбассе, зная, что каждую ночь к вам в дом может прилететь граната? Вы будете там вечерами ходить в форме украинского полицейского или нацгвардейца? Да даже на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня жуткая нехватка полицейских. А что будет, если вернем те территории?
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07.12.2020 08:38 Ответить
Очень правильная мысль. Поэтому многие, и я в том числе считают что нужно отгородиться рвом с крокодилами и ждать, как Азербайджан.
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07.12.2020 09:07 Ответить
Здається вчора-позавчорва була інфа про 35 тисяч...
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07.12.2020 08:55 Ответить
Ви не помітили, що цей Хомчак завжди набагато меншу цифру рашистів на Донбасі називає, ніж керівники військової розвідки? Боїться розсердити путіна і зе. Їм може не сподобатись і виженуть Хомчака з роботи, а тут жінка-молодуха-губернаторша має родити. Вона йому треба - ця правда?
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07.12.2020 20:33 Ответить
как в армии Власова. Была ли она немецкой или то была гражданская война?
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07.12.2020 09:10 Ответить
так таки это гражданская война...мрази зеленые??
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07.12.2020 09:17 Ответить
При таких говнокомандуючих ЗСУ---це крах для наших військових.
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07.12.2020 09:46 Ответить
Все остальніе работники "Вагнера".
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07.12.2020 09:56 Ответить
Феерический идиот... Или косит под него? "помогающие"... Какие нафиг помогающие, если 1-й и 2-й корпуса это структурные подразделения раша армии... Они финансируются из раша бюджета и выполняют приказы мо рашки...
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07.12.2020 10:20 Ответить
а що ж ти ***** надумав закуповувати застарілі дани замість БОГДАНИ, виродок?
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07.12.2020 10:59 Ответить
Ихтамнет? Да, Хомчак? Можно проводить выборы? Ты же именно это хотел сказать?
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07.12.2020 13:10 Ответить
 
 