На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак

По данным украинской разведки, на Донбассе не более трех тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью изданию "Факты", передает Цензор.НЕТ.

"Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сообщил Хомчак.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

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Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд граждан 18-50 лет.