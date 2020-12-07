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Новости Местные выборы-2020
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Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА

Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА

Во время повторного голосования на выборах Криворожского городского головы пожилая женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок №121674 (вул. Катериновская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту.

Полицейскому пришлось объяснять ей, почему члены участковой избирательной комиссии отказываются выдавать бюллетень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны

В "ОПОРЕ" напоминают, что согласно Избирательного кодекса Украины, основанием для получения избирательного бюллетеня могут быть паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря. ИНФОГРАФИКА

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Кривой Рог (1395) местные выборы (2752) паспорт (1179) СССР (812)


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Топ комментарии
+31
Очень символично для Кривого Рога.
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07.12.2020 02:13
+23
Бабця 30 років у лісі партизанила?
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07.12.2020 02:58
+19
Мама....!!! Кривбас!.!!
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07.12.2020 02:21
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Очень символично для Кривого Рога.
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07.12.2020 02:13 Ответить
Вот такие ,за жопоблок и голосуют.
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07.12.2020 07:40 Ответить
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди....
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07.12.2020 08:34 Ответить
Мама....!!! Кривбас!.!!
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07.12.2020 02:21 Ответить
аусвайс ссср не прокатил
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07.12.2020 02:22 Ответить
Бабця 30 років у лісі партизанила?
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07.12.2020 02:58 Ответить
Я достаю из широких штанин,

И все возмущённо кричат - "Гражданин!.."

(бабця хоч фізіологічно не громадянин, а громадянка - але совковий пачпорт теж розцінили як своєрідний ексгібіціонізм Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5207 )
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07.12.2020 03:12 Ответить
вона 30 років ГОЛОСУВАЛА!!!
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07.12.2020 10:37 Ответить
на гіляку бабку в трусіках
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07.12.2020 03:25 Ответить
штемпель "Украина", все же стоит - а пенсию как ей выплачивали? може достаточно пачпарта ордла - нашижлюди!
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07.12.2020 03:32 Ответить
Мутна бабуся!
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07.12.2020 04:00 Ответить
Не мутна.. сто відсотків бабуся член КПУ..
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07.12.2020 12:36 Ответить
Цікаво, чи вона має український паспорт.
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07.12.2020 03:58 Ответить
Неужели во всей комиссии не нашлось человека, который бы объяснил бабке, что без партбилета на украинских выборах паспорт ССср недействительный. Жестоко, но если бы принесла, то новость была бы гораздо круче. А комиссия угорала бы не одну неделю после выборов.
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07.12.2020 04:07 Ответить
питання: за шо вона живе, пенсія звідки?
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07.12.2020 04:53 Ответить
Да есть у не все. И партбилет, и украинский паспорт. Просто раньше она перестраховывалась, а сейчас память подводить стала.
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07.12.2020 05:14 Ответить
*у неё
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07.12.2020 05:16 Ответить
Совкові паспорти в 90-ті здавали, коли отримували новий українського зразку.
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07.12.2020 08:09 Ответить
Но особо продуманные, какой эта бабка скорей всего и являлась, изобразили утерю совкового паспорта. Почему и написал про перестраховку. Нечто подобное сейчас делают крысчане и лугандонцы.
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07.12.2020 12:45 Ответить
мабуть вона у комі була,учора відійшла і пішла на вибори, а тут х.як,союз вагиною накрився))
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07.12.2020 04:12 Ответить
а в принципе после такого ублюдка-президента, чем еще этот Кривой Рог мог удивить
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07.12.2020 04:17 Ответить
У бабки маразм (старческая деменция), а вы тут над больной изголяетесь!
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07.12.2020 04:58 Ответить
Вот и удивляемся потом как же можно было за "такое" проголосовать и кто это сделал.
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07.12.2020 06:25 Ответить
а каким образом он у неё остался?и есть ли у этой бабки настоящий паспорт?
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07.12.2020 06:33 Ответить
Уж не некая некоего поца мама ли это?
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07.12.2020 06:35 Ответить
Рима?
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07.12.2020 07:46 Ответить
Заметьте, это не я сказал. Рима, Римма?! Какая разница!
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07.12.2020 16:51 Ответить
Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1533
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07.12.2020 06:48 Ответить
Надеюсь, бабка на этом паспорте выглядит лучше Рамзеса II ?
Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 522
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07.12.2020 07:08 Ответить
Саме цікаве, що "Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту" - і я цьому вірю, і мене це не дивує.
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07.12.2020 07:38 Ответить
Колбаса по 2.20-прочно,в башке засела.
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07.12.2020 07:45 Ответить
В качестве наказания, отправить жить в мокшандию бессрочно.
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07.12.2020 08:07 Ответить
А 30 лет назад она тоже пожилая была, чтобы выжить из ума, или это врождённое.
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07.12.2020 08:05 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА
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07.12.2020 08:31 Ответить
В Польщі , в 90х, перші вибори проходили під гаслом -сховай бабусин паспорт -де через 30 років Польща і где Кривой Рог?.....
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07.12.2020 08:40 Ответить
У меня такой дома валяется.Умудрился затерять в доме,а после получения нового нашёлся.Так и лежит .Раритет ,однако.
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07.12.2020 08:48 Ответить
Такая же история... Жена потеряла советский паспорт, получила украинский... Потом за кроватью на плинтусе нашли...
В 16 лет с родителями жила в Якутии, там и получала, половина паспорта на русском, половина на якутском... Раритет...
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07.12.2020 10:15 Ответить
А, и штамп "УКРАЇНА" в наличии
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07.12.2020 10:17 Ответить
Уговорили таки бабку жопоблоковцы за гречку.... 30 лет не ходила, а тут встала и пошла....
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07.12.2020 09:31 Ответить
А кто помнит, когда эти паспорта полностью отменили? И отменили ли законодательно? До конца 90-х они точно были вполне себе действительны. Если фото вклеивать не надо было, либо новую фамилию после замужества брать - то люди и не меняли. Зачем суетиться?
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07.12.2020 09:56 Ответить
Ну це ж місто КАКАЯРАЗНІЦА
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07.12.2020 11:23 Ответить
а а а..., я понял, в кривом рогу еще совицкий союз....... а я то всё время думал- шо у нас за гарант такой некомпетентный и сцыкливый родом из этого самого рога. вот теперь все понятно стало. они там в своем рогу всю дорогу мертвечуковцев и рабиновичей выбирают и в очередях за водкой и колбасой стоят. короче совки! спасибо жители кривбасса.... дальше эту футбольную кричалку сами знаете (дежавю панове).
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07.12.2020 12:33 Ответить
 
 