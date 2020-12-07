Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА

Во время повторного голосования на выборах Криворожского городского головы пожилая женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок №121674 (вул. Катериновская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту.

Полицейскому пришлось объяснять ей, почему члены участковой избирательной комиссии отказываются выдавать бюллетень.

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В "ОПОРЕ" напоминают, что согласно Избирательного кодекса Украины, основанием для получения избирательного бюллетеня могут быть паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

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