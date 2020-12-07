Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти: "Мы все равно победим"
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться пересмотра итогов президентских выборов и останется у власти на второй срок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время митинга в штате Джорджия.
"Они (сторонники демократов. - Ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", - сказал Трамп.
По словам Трампа, для такого результата требуются "смелые люди", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд".
Такие планы вызвали бурную положительную реакцию собравшихся на митинг сторонников Трампа.
Этот митинг - первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор как в США прошли президентские выборы. Победителем голосования считают демократа Джо Байдена, однако Трамп не признал поражение и намерен через суды добиваться пересмотра результатов голосования в ряде ключевых штатов.
В Джорджию Трамп прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которым в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
свой такой,с диагнозом, имеется
І при цьому всьому Трамп - абсолютне зло?
За що ви зібралися Трампа карати? Навть довести до імпічмента не змогли - все розвалилося на стадії слухань.
А може дем.-мера Портленда, у якого 2 місяці суд був в осаді гопоти?
Зараз все так на Америку завязано, що якщо в Америці кашлянуть - то де-інде проблюються.
Причин для радості не бачу для жодної сторони.
Чи може ти як в дурдомі - хто
першим халат надівпрокукарікав про методичку кремля, той і доктор?
Трамполиз хренов.
Але ми всі знаємо що: а) слабо, за станом здоров'я б) нема в нього стільки прихильників. Правда?
перший халат надівпрокричав Рус - той і лікартіпа не кацап?
Давай де там стороники Байдена - він же "виграв"? Тих що міста палили і грабили ми вже бачили, є ще які-небудь?
А це для кацапні, що вгніздилася в США - "серпом по яйцях". Украдені в Росії гроші - в банках США, вкладені в їх промисловість, в нерухомість. Сім"ї живуть у США, мають американське громадянство... Гроші, майно - конфіскують, кацапів видворять за межі США... І що робить далі? "Куди піти, куди податься? Кому же "дать", кому отдаться?...". Так що "кіно" - лише попереду...
Звідки це взято?
Яка передача влади? На якій підставі? Тривають суди в кількох штатах. В Джорджії буде перерахунок голосів (за призначенням губернатора Кемпа). Попереду Верховний Суд.
Давайте Вас сусід обкраде на кілька десятків тисяч доларів, а Ви просто змиритесь з цим і не будете влаштовувати "істерики"?
Про московію взагалі маячня... типу "не знаєш, що бовкнути, згадай крємль".
Для США однаково погані, що втручання кацапляндії, що втручання Китаю, від якого не відмовиться Байден, а точніше Каміла Харіс, яка його замінить вже через пару місяців, бо дід не має ні фізичних, ні когнітивних потужностей для виконання президентських обов'язків.