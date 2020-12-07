В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета, который прибыл из Москвы, после получения информации об угрозе взрыва бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом первым сообщил Fox News.

В издании отмечают, что на борту находились 250 человек. В официальном Twitter-аккаунте аэропорта написали, что в аэропорту можно наблюдать работу экстренных служб, но рейсы выполняются без задержек.

Позже информацию об угрозе взрыва бомбы подтвердил пресс-секретарь служб аэропорта Нью-Йорка и Нью-Джерси Лэнис Родригес, передает NBC News.

Он отметил, что с ЧП разбиралась полиция, а одну из взлетно-посадочных полос закрывали из-за расследования. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что речь шла о рейсе Аэрофолота SU102 Москва – Нью-Йорк, пассажиров которого около трех часов проверяли после посадки, но бомбы так и не нашли.

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Расследование инцидента продолжается.

22 октября сообщалось, что в аэропорту Львова обнаружили загрязненный радиацией морской оптический прибор, фон превышал норму в десятки раз.