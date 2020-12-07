РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11124 посетителя онлайн
Новости
7 058 13

В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва

В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета, который прибыл из Москвы, после получения информации об угрозе взрыва бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом первым сообщил Fox News.

В издании отмечают, что на борту находились 250 человек. В официальном Twitter-аккаунте аэропорта написали, что в аэропорту можно наблюдать работу экстренных служб, но рейсы выполняются без задержек.

Позже информацию об угрозе взрыва бомбы подтвердил пресс-секретарь служб аэропорта Нью-Йорка и Нью-Джерси Лэнис Родригес, передает NBC News.

Он отметил, что с ЧП разбиралась полиция, а одну из взлетно-посадочных полос закрывали из-за расследования. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что речь шла о рейсе Аэрофолота SU102 Москва – Нью-Йорк, пассажиров которого около трех часов проверяли после посадки, но бомбы так и не нашли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проверила состояние авиационной безопасности в отечественных аэропортах для предотвращения террористических угроз

Расследование инцидента продолжается. 

22 октября сообщалось, что в аэропорту Львова обнаружили загрязненный радиацией морской оптический прибор, фон превышал норму в десятки раз.

аэропорт (1509) минирование (1445) Нью-Йорк (203) США (26471) терроризм (18689)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 3123
показать весь комментарий
07.12.2020 07:30
+3
Зачем было эвакуировать кацапов? Вдруг бы точно бомба взорвалась?
показать весь комментарий
07.12.2020 07:49
+2
искали кокс и бояру, самолёт ведь из мацквы.....
показать весь комментарий
07.12.2020 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 3123
показать весь комментарий
07.12.2020 07:30 Ответить
искали кокс и бояру, самолёт ведь из мацквы.....
показать весь комментарий
07.12.2020 07:32 Ответить
В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 436
показать весь комментарий
07.12.2020 07:36 Ответить
Вот так виглядає бункерний щур, не плутати з підвальним.
показать весь комментарий
07.12.2020 09:05 Ответить
В Чечні з почестями (як пишуть) поховали того вбивцю, який обезголовив вчителя у Франції.
показать весь комментарий
07.12.2020 07:40 Ответить
Так ведь, - "Чечня, это круто".
показать весь комментарий
07.12.2020 09:02 Ответить
Зачем было эвакуировать кацапов? Вдруг бы точно бомба взорвалась?
показать весь комментарий
07.12.2020 07:49 Ответить
Какая бомба! Пердак видимо в кого-то рванул, дезактивацию проводили.
показать весь комментарий
07.12.2020 09:00 Ответить
Странно, что бомбы не оказалось.... Любимое занятие ********* ****. Мерзавчика -- взрывать самолеты, потом сказал бы, что это Байден с биндеровцами...
показать весь комментарий
07.12.2020 09:46 Ответить
Як казав мій сусід, дід Петро царство йому небесне: А шо ви хотіли від кацапів?
показать весь комментарий
07.12.2020 11:19 Ответить
Что-то не сумели перерезать "Загроза вибуху: Верховний суд США терміново евакуюють"
показать весь комментарий
20.01.2021 19:29 Ответить
 
 