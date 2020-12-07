На Донбассе сохраняется режим "тишины", нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.
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Они наняты москалями для роли мальчиков для битья.
Им лишь иногда разрешают тявкнуть что-нибудь для видимости. Продажные шлюхи.
що під час війни сплачує її захисникам
гроші
за те щоб її вороги не гинули.
Вы ж сами видели как разведчики его по окопу дикому... кущами... выводили-прикрывали..
вот Вам и большой подвиг маленького напольёна...