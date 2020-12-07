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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе сохраняется режим "тишины", нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС

На Донбассе сохраняется режим

За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС 01

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули.
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07.12.2020 07:47
+6
Да начхать что там кремль считает. Кремль считает что "бандеровцы жгут и едят рускаязычных". И что с того? И повторяю-то не "наши" а гастарбайтеры,которые не вылазят из мацквы и после эфиров ржут и обнимаются с такими как соловьиный помет. Актеры,придерживающиеся сценария за оплату,не более.
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07.12.2020 08:01
+5
Каким фактажом там оперируют? Например? А те дэбилы к Украине имеют такое же отношение как и ты. Заберите их себе.
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07.12.2020 07:52
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Каким фактажом там оперируют? Например? А те дэбилы к Украине имеют такое же отношение как и ты. Заберите их себе.
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07.12.2020 07:52 Ответить
Да начхать что там кремль считает. Кремль считает что "бандеровцы жгут и едят рускаязычных". И что с того? И повторяю-то не "наши" а гастарбайтеры,которые не вылазят из мацквы и после эфиров ржут и обнимаются с такими как соловьиный помет. Актеры,придерживающиеся сценария за оплату,не более.
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07.12.2020 08:01 Ответить
Никто их туда не направляет. Все живут там месяцами на съемных квартирах.
Они наняты москалями для роли мальчиков для битья.
Им лишь иногда разрешают тявкнуть что-нибудь для видимости. Продажные шлюхи.
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07.12.2020 07:53 Ответить
А зачем их пристраивать? Это их проблемы. Ты реально конченый или притворяешься? Хотя кому это я...кацапу. Побеждать ещё кого-то собрался. Стадо ненормальных репоедов.))
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07.12.2020 08:11 Ответить
А тебя - что на родине нах не посылают, что ты сюда лезешь?
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07.12.2020 08:14 Ответить
отведена роль «тупой злобный хохол»
На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5166
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07.12.2020 08:24 Ответить
И мальчик для бития на различных пропагандистских ток-шоу.
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07.12.2020 08:54 Ответить
Кацап, здесь не наливают. Динах в спам.
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07.12.2020 07:59 Ответить
А по факту - так и ходите с обосанными руками
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07.12.2020 08:15 Ответить
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули.
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07.12.2020 07:47 Ответить
Сепар Єгорка, незабаром там будуть розкидані твої мозги.
На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1512
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07.12.2020 08:06 Ответить
Видать работа "подпольной ячейки" партии СН, возглавляемой бывшим мэром.
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07.12.2020 08:56 Ответить
та берите выше... там (?!) жеж вчера сам нашефсё ошивался...до вечера награды раздавал-поздравлял ...потом плотно поужинал в солдатсткой столовке.. и пошел по сепарским тылам (пока сивоха не в курсе) разносить-разбрасывать поздравительные литовки...
Вы ж сами видели как разведчики его по окопу дикому... кущами... выводили-прикрывали..
вот Вам и большой подвиг маленького напольёна...
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07.12.2020 14:23 Ответить
После плотного ужина под кустиками мог и мины "класть", но только на своей территории, до сепарских тылов не добежал бы, разве, что только дистанционно.
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07.12.2020 15:08 Ответить
ну...дистанционно )))) это разве на малые расстояния (то бишь себе в портки))))
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07.12.2020 16:42 Ответить
 
 