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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 535 018 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 537 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 67 393 283 случая инфицирования, из них 535 018 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 541 747 человек, из них 7 537 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 46,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Великобритания и Германия.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Доктор Ральф Барік добре зробив свою справу.
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07.12.2020 08:46 Ответить
Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.
 факторів цього кілька...не лише пропаганда дурантинофілів(особливо з Лахті)...найбільший вклад у цьому ІМПОТЕНТНОЇ влади,котра змогла лише після ЗМЕНШЕННЯ штрафів за неносіння масок ПідКЛЮЧИТИ МЄНТІВ до "приборкання непокірних довбо..бів"...Джерело: https://censor.net/ua/n3235315
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07.12.2020 09:21 Ответить
в сводках об умерших\ не выходящих за пределы среднего с 2013.\ почти полностью исчезли причины ранее бывшие на первых местах сердечно-сосудистые и онкология. наверное в 2020 г. медицина победила эти болезни и осталось малое - масочки на морду и будет вам здоровье
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07.12.2020 09:43 Ответить
Совершенно верно. Сейчас люди умирают только от Ковида. Не от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза, гепатита. Заболеть, чем-то серьезным, сейчас- не дай Бог.
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07.12.2020 11:37 Ответить
 
 