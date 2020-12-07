Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 535 018 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 537 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 67 393 283 случая инфицирования, из них 535 018 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 541 747 человек, из них 7 537 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 46,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Великобритания и Германия.



