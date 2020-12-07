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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, зафиксирован 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 123 человека, умерли 145 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 7 декабря 2020 г. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 02госпитализированы - 1 037 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 02летальных случаев - 145;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 02выздоровели - 5 123 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 02осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 541 тыс. человек, число заболевших превысило 67,3 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 07заболели - 821 947 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 07выздоровели - 423 704 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 07летальных случаев - 13 733;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 07проведено ПЦР-тестов - 4 807 961.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Зелені шулери крутять статистікою як заманеться..Просто перестали тестувати легкі та середні форми хвороби, щоб Степанов та Зеленський оголосили себе переможцями боротьби з ковід
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07.12.2020 08:16
+10
Когда сделали 72 тыс. тестов, то выявили 16 тыс. заболевших. Сегодня нам дали информацию о 8641вновь выявленных, НО ТЕСТОВ 33500 !!!
Завтра будет 20 тыс тестов и 5000 заболевших.
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07.12.2020 09:08
+9
Вы ошибаетесь, основной разнозчик заразы не группа риска, а те кто болеют безсимптомно.
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07.12.2020 09:07
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Зелені шулери крутять статистікою як заманеться..Просто перестали тестувати легкі та середні форми хвороби, щоб Степанов та Зеленський оголосили себе переможцями боротьби з ковід
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07.12.2020 08:16 Ответить
Спад заболеваемости всё же есть.
Оно пошла волна и народ перепугался. Особенно пенсионеры - так сказать основной контингент. Перестали шляться где попало и одели маски.
То есть выходит то о чём давно говорилось - карантин нужен в первую очередь группам риска. Они основная жертва и разносчик заразы.
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07.12.2020 08:58 Ответить
Вы ошибаетесь, основной разнозчик заразы не группа риска, а те кто болеют безсимптомно.
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07.12.2020 09:07 Ответить
Чьи-то сопли никого не волнуют.
Основная проблема - больницы забитые пенсами с короной.
И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться.
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07.12.2020 09:18 Ответить
"Основная проблема - больницы забитые пенсами с короной." - у Вас логическая ошибка, те кто сидят в больнице никак не могут быть разнозчиками заразы.
"И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться." - будет решаться проблемма наполнения больниц, но не распространения вируса...
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07.12.2020 09:25 Ответить
Для властей единственная проблема - наполнение больниц.
Болеющие дома никого не волнуют.
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07.12.2020 09:33 Ответить
Какое отношение проблема властей имеет к Вашему "карантин нужен в первую очередь группам риска. Они основная жертва и разносчик заразы."?
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07.12.2020 09:46 Ответить
Вы из какой-то паралельной реальности вещаете. Ну прям как кацапский тролль?
А реальность такова, что пенсионеры основная жертва и разносчик заразы.
1. Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается. Вы правы - первую неделю они безсимтомные.
2. Им нечего делать и они активно лазят в гости к деткам, на базар, по магазинам поглазеть, с подружками потрындеть ...
Достаточно зайти в маршрутку посреди дня и убедиться, что там в основном пенсионеры.

Так вот сейчас их активность существенно уменьшилась. Потому что нашуганные и часть их друзей уже в больницах, а то и хуже.
Поэтому спад заболеваемости в данной ситуации вполне закономерен.
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07.12.2020 10:20 Ответить
Ну да это я из паралельной реальности вещаю, это же я писал "Они основная жертва и разносчик заразы."
"Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается." - открою Вам страшную тайну, оно ко всем хорошо липнет и размножается
"Вы правы - первую неделю они безсимтомные." - это не так, как раз таки у группы риска симптомы проявляются очень быстро....
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07.12.2020 10:29 Ответить
тут 100% правды. с температурой сидят дома или в больнице, потому, что очень херово. А так , ни кашля, ни соплей с горлом и температурой, но с ковидом пошел в магазин, а то еще и на работу.
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07.12.2020 10:45 Ответить
Когда сделали 72 тыс. тестов, то выявили 16 тыс. заболевших. Сегодня нам дали информацию о 8641вновь выявленных, НО ТЕСТОВ 33500 !!!
Завтра будет 20 тыс тестов и 5000 заболевших.
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07.12.2020 09:08 Ответить
правда х.з. когда тестировали тех кто "заболел вчера"
писали же не раз шо ждать рез-тат мона аж до момента когда он уже давно не нужен. так шо из "вчера выявленных" вполне может быть сто-двести клиентов гробовщика.
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07.12.2020 10:08 Ответить
Gal ниже подсчитал соотношение. Количество заболевших в 1.31 РАЗА больше,при 8.6 чем при 16 тыс. Просто нужно перестать стрелять! Ой! Тестировать! И все закончиться!
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07.12.2020 10:48 Ответить
Брехня, хворих на тис 50 більше, всі відділення лікарень завантаженні хворими по зав'язку
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07.12.2020 08:20 Ответить
кожний день тих,хто "зліг" більше ніж вилікувалось...

і хтось буде розказувати,що локдаун ВЖЕ 24 грудня не потрібний (((
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07.12.2020 09:12 Ответить
Щас нарид расслабится и попрет в гору... доиграются зеленые моральные уроды занижая статистику...
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07.12.2020 08:21 Ответить
Тестов всё меньше и меньше делают наши борцуны с ковид-19..очковтиратели, блин.
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07.12.2020 08:21 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 - Цензор.НЕТ 7867
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07.12.2020 08:24 Ответить
Чудова новина для цього морозного сонячного понеділка.
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07.12.2020 08:26 Ответить
Іноді бувають ситуації, для яких слова "оптиміст" та "дурень" - синоніми.
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07.12.2020 09:20 Ответить
- Фуу, жара, отстой!!!!
- Ну и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фуу!
- Так здорово, не жарко!
- Бее, понедельник, на работу опять!
- Отлично! Денег заработаешь!
- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!!!
- Ура! Ура!!! Мы идём нырять!!!!
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07.12.2020 09:26 Ответить
Короче, еще одни выходные и фсе - коронавирус закончится, а возможно, кое где будет даже отрицательный результат и мертвые начнут воскрешаться. Спасибо Зеленскому
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07.12.2020 08:30 Ответить
Совершенно верно, следующие выходные не будет даже жалких 33000 тестов а может 15000 соответственно будет около 4000
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07.12.2020 08:36 Ответить
Знов "недільний спад"?
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07.12.2020 08:41 Ответить
Я так понимаю, если сделать 120 млн. тестов, " заболеют" все.
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07.12.2020 08:42 Ответить
дурантинофіли.. вам тести не потрібні .взагалі..
відмовляйтесь.
як і від лікування...
пийте "антигрипін" в разі чого...
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07.12.2020 09:14 Ответить
У ковидобесов обнаружена бессимптомная шиза.
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07.12.2020 09:26 Ответить
Тесты заканчиваются?
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07.12.2020 08:44 Ответить
Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать испытывать вакцину от коронавируса на детях.

Испытания пройдут на территории шести штатов - Айдахо, Миннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас и Юта. Компания уже начала приглашать детей в возрасте от 12 до 18 лет, планируется пригласить 3 тысячи добровольцев/

Ранее в Moderna сообщили, что разработанная компанией вакцина показала эффективность 94,5%.
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07.12.2020 08:47 Ответить
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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07.12.2020 08:47 Ответить
Воскресный спад? Или рост?

06.12.20 - воскрес - 33 502 тестов - 1 037 человек госпитализированы.
05.12.20 - суббота - 42 096 тестов - 1 127 человек госпитализированы
04.12.20 - пятница - 67 553 тестов - 1 504 человек госпитализированы.
03.12.20 - четверг -- 74 880 тестов - 1 776 человек госпитализированы.

02.12.20 - среда ---- 67 626 тестов - 1 447 человек госпитализированы.
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07.12.2020 08:54 Ответить
03.12 - 74880 тестів, 1776 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,023 людини.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Зростання госпіталізованих у 1,35 рази. От і все, що треба знати про їх "статистику".
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07.12.2020 09:34 Ответить
наличие положительного теста не равно госпитализация.
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07.12.2020 09:47 Ответить
Блін, так госпіталізація ж Є! А тестів нема. Дивно, правда? Чи просто тупа зебільна маніпуляція. Зменшили більш ніж у два рази кількість тестів, а тяжкі хворі є. І звідки ж то таке? Сумніві ніяких не виникає?
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07.12.2020 10:38 Ответить
тесты есть, Вы же сами написали их кол-во. И еще раз при положительном тесте не обязательно наступает госпитализация. Как раз те кто попадает на госпитализацию тем делают тесты наверняка.
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07.12.2020 10:57 Ответить
Блін! Робили майже 75 тисяч, а тут лише 33,5 тисячі, а кількість стаціонару майже та сама. При тому, що в стаціонар ЛИШЕ після позитивного тесту. Кількість тестувань ЗМЕНШИЛИ більш ніж в 2 рази! Не доходить? В результаті за кілька днів буде збільшення смертності, бо людей просто не лікують. І все заради концертів 95-го кварталу. От виродки зелені...
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07.12.2020 11:17 Ответить
"Блін! Робили майже 75 тисяч, а тут лише 33,5 тисячі, а кількість стаціонару майже та сама" - да потому что в станционар попадают не по результатам теста, а потому что человеку хреново...
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07.12.2020 12:59 Ответить
Повторю.
03.12 - 74880 тестів, 1776 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,023 людини.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Якщо є мозок, ввімкни, блін.
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07.12.2020 13:05 Ответить
завтра знову буде 12-14 тис...
сьогодні звичайна понеділкова статистика...
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07.12.2020 09:11 Ответить
Центра статистики нет. Эпидемиологам данных не дают. Вся статистика справочник стеля.
Еще за статистику малых городов и ОТГ, где проаерить брехню ковидной мафии легко взялось местное самоуправление,которой надаел этот шабаш коронобесов. Фонд ковидный разворован, многие меры поменялись, а просто так только петух кукарекает.
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07.12.2020 09:11 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.pavliv.7?__cft__[0]=AZW-ZK63ejKoBWbYbAj9EQ7iYQitiu5XflQMh6JkhRwgGN59jqvgk1S-7P_wSTlCFNIhEn0HRPeocZCoIM7H4otmRGcpx7Pzy8HaZFwWXdcykszc6J4WyWZFnKuZ0cZEX8K8VtB4wKCV5HzCjmKgYOdi47qrIBijtry-I0zWo1gYWQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Pavliv Реклама!
Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО
P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
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07.12.2020 09:16 Ответить
Давай, "бубочка", локдаун вводи, будешь потом экономику восстанавливать, как наш коммуняка, про-китайский лузер, Премьер штата Виктория (Австралия), Эндрюс.
На 120 миллиардов долгу штата набрать собираются (в бюджете так прописано), причем денюжки давать коммуняке нужно под большие проценты, потому как штату Виктория сегодня кредитные агенства рейтинг понизили наконец-то:
"https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-s-credit-rating-downgraded-20201207-p56lan.html Victoria's credit rating downgraded after 'substantial' lockdown
Victoria has lost its triple AAA credit rating status with a key ratings agency saying the state's 'substantial and prolonged lockdown' had left it in more fiscal ******* than the rest of Australia. "
(пишет наша коммуняцкая газетенка "The Age")

Маловато понизили, вот что скажу, маловато, потому как врут коммуняцкие СМИ про "повышение покупательной способности населения". У меня свой индикатор есть, и называется он "посещаемость и ассортимент б/у магазинов".
Будучу бедной аспиранткой 30 лет назад я в таких магазинах покупала одежду, а сейчас я в них выискиваю ткани винтажные, пряжу и выкройки шитейные и вязальные.
Во время дурантина 3 месяца эти магазины были закрыты.
За последнюю неделю я посетила три таких магазина, трех разных благотворительных организаций.
Такой нищеты, такой пустоты я не видала никогда.
Ни куска ткани, ни нитки пряжи, крайне убогий ассортимент выкроек, в магазинах нет товаров, а вот посетителей много, и в Армии Спасения крайне бойко раскупают одежду, берут по 5-7 (!)вешалок на кассу, БЕЗ ПРИМЕРОК, причем скажу, что крайне дешевые покупки, по 7-9 баксов за предмет одебды (раньше были за 4 бакса), и хоть не присматривалась я сильно к одежде, но заметила, что мало ее (вешалок с одеждой мало), и одежда самая обычная-преобычная, то есть это не дизайннерские изделия вовсе.

Если покупательная способность населения столь повысилось после дурантина, как нам лгут коммуняцкие СМИ, то что же одежду в б/у магазины не сдают, а, наоборот, расхватывают дешевую? Почему перестали сдавать и пряжу, и такни ненужные? Куда же оно все делось?
Дорогую (в другом б/у магазине аналогичная одежда по $30) одежду не берут, то есть разметают дешевые товары.

А ведь в Австралии, в отличие от Украины, все еще продолжаются (хоть и обрезанные) выплаты к пособию по безработице по ковиду, и бизнесы еще выплаты по ковиду получают (до марта, если не ошибаюсь).
Если в Австралии с "повышением" благосостояния населения так, то что же творится в Украине?

К чему пишу: Ляшко со Степановым и Шмыгалем из Украины не выпускать!
Они должны будут сесть на скамью подсудимых и ответить за преступление под названием "убийство экономики Украины медленным, почти годовым дурантином" по всей строгости закона.
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07.12.2020 09:17 Ответить
Нада проста пєрєстать тєстіравать
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07.12.2020 09:19 Ответить
Что они, и начали...
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07.12.2020 09:45 Ответить
ВОЗ сообщает, что мир непременно столкнется с еще одной пандемией гриппа. Однако пока нет точных данных касательно того, когда это произойдет и насколько серьезными будут последствия. ВОЗ постоянно отслеживает циркуляцию вирусов гриппа с целью выявления потенциальных пандемических штаммов: 153 учреждения в 114 странах участвуют в глобальном эпиднадзоре за гриппом и ответных мерах.

ВОЗ, січень 2019.
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07.12.2020 09:32 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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07.12.2020 09:42 Ответить
Зленая логика писюниста и зеленой помоечной комарильи!
Чтоб закончить войну,нужно просто перестать стрелть!
Чтоб закончить эпидемию нужно просто перестать тестировать!
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07.12.2020 10:37 Ответить
Ви ж зменьшили кількість тестувань... Звісно поменьшало захворілих...
Аферисти, пля...
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07.12.2020 11:11 Ответить
умирать стали меньше тоже по причине уменьшения кол-ва тестов?
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07.12.2020 18:46 Ответить
Що їм перекинути смерті з ковіду, на запалення легень??? Якщо після 70 тисяч, робиться 30 тисяч тестувань і оголошується зменьшеня захворюваності, то все інше до того доліплюють...
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07.12.2020 19:11 Ответить
на выходных всегда делают меньше тестов, при этом никто не говорит про уменьшение заболеваемости только по 1-2 дням ,смотреть надо как минимум в сравнении недели.
В принципе Вы можете вообще в никакую статистику не верить - это дело добровольное.
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07.12.2020 19:41 Ответить
 
 