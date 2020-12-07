В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123
В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, зафиксирован 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 123 человека, умерли 145 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 7 декабря 2020 г. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 037 человек;
летальных случаев - 145;
выздоровели - 5 123 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).
За все время пандемии в Украине
заболели - 821 947 человек;
выздоровели - 423 704 человека;
летальных случаев - 13 733;
проведено ПЦР-тестов - 4 807 961.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - рассказал Степанов.
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Оно пошла волна и народ перепугался. Особенно пенсионеры - так сказать основной контингент. Перестали шляться где попало и одели маски.
То есть выходит то о чём давно говорилось - карантин нужен в первую очередь группам риска. Они основная жертва и разносчик заразы.
Основная проблема - больницы забитые пенсами с короной.
И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться.
"И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться." - будет решаться проблемма наполнения больниц, но не распространения вируса...
Болеющие дома никого не волнуют.
А реальность такова, что пенсионеры основная жертва и разносчик заразы.
1. Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается. Вы правы - первую неделю они безсимтомные.
2. Им нечего делать и они активно лазят в гости к деткам, на базар, по магазинам поглазеть, с подружками потрындеть ...
Достаточно зайти в маршрутку посреди дня и убедиться, что там в основном пенсионеры.
Так вот сейчас их активность существенно уменьшилась. Потому что нашуганные и часть их друзей уже в больницах, а то и хуже.
Поэтому спад заболеваемости в данной ситуации вполне закономерен.
"Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается." - открою Вам страшную тайну, оно ко всем хорошо липнет и размножается
"Вы правы - первую неделю они безсимтомные." - это не так, как раз таки у группы риска симптомы проявляются очень быстро....
Завтра будет 20 тыс тестов и 5000 заболевших.
писали же не раз шо ждать рез-тат мона аж до момента когда он уже давно не нужен. так шо из "вчера выявленных" вполне может быть сто-двести клиентов гробовщика.
і хтось буде розказувати,що локдаун ВЖЕ 24 грудня не потрібний (((
- Ну и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фуу!
- Так здорово, не жарко!
- Бее, понедельник, на работу опять!
- Отлично! Денег заработаешь!
- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!!!
- Ура! Ура!!! Мы идём нырять!!!!
відмовляйтесь.
як і від лікування...
пийте "антигрипін" в разі чого...
Испытания пройдут на территории шести штатов - Айдахо, Миннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас и Юта. Компания уже начала приглашать детей в возрасте от 12 до 18 лет, планируется пригласить 3 тысячи добровольцев/
Ранее в Moderna сообщили, что разработанная компанией вакцина показала эффективность 94,5%.
06.12.20 - воскрес - 33 502 тестов - 1 037 человек госпитализированы.
05.12.20 - суббота - 42 096 тестов - 1 127 человек госпитализированы
04.12.20 - пятница - 67 553 тестов - 1 504 человек госпитализированы.
03.12.20 - четверг -- 74 880 тестов - 1 776 человек госпитализированы.
02.12.20 - среда ---- 67 626 тестов - 1 447 человек госпитализированы.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Зростання госпіталізованих у 1,35 рази. От і все, що треба знати про їх "статистику".
03.12 - 74880 тестів, 1776 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,023 людини.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Якщо є мозок, ввімкни, блін.
сьогодні звичайна понеділкова статистика...
Еще за статистику малых городов и ОТГ, где проаерить брехню ковидной мафии легко взялось местное самоуправление,которой надаел этот шабаш коронобесов. Фонд ковидный разворован, многие меры поменялись, а просто так только петух кукарекает.
Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО
P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
На 120 миллиардов долгу штата набрать собираются (в бюджете так прописано), причем денюжки давать коммуняке нужно под большие проценты, потому как штату Виктория сегодня кредитные агенства рейтинг понизили наконец-то:
"https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-s-credit-rating-downgraded-20201207-p56lan.html Victoria's credit rating downgraded after 'substantial' lockdown
Victoria has lost its triple AAA credit rating status with a key ratings agency saying the state's 'substantial and prolonged lockdown' had left it in more fiscal ******* than the rest of Australia. "
(пишет наша коммуняцкая газетенка "The Age")
Маловато понизили, вот что скажу, маловато, потому как врут коммуняцкие СМИ про "повышение покупательной способности населения". У меня свой индикатор есть, и называется он "посещаемость и ассортимент б/у магазинов".
Будучу бедной аспиранткой 30 лет назад я в таких магазинах покупала одежду, а сейчас я в них выискиваю ткани винтажные, пряжу и выкройки шитейные и вязальные.
Во время дурантина 3 месяца эти магазины были закрыты.
За последнюю неделю я посетила три таких магазина, трех разных благотворительных организаций.
Такой нищеты, такой пустоты я не видала никогда.
Ни куска ткани, ни нитки пряжи, крайне убогий ассортимент выкроек, в магазинах нет товаров, а вот посетителей много, и в Армии Спасения крайне бойко раскупают одежду, берут по 5-7 (!)вешалок на кассу, БЕЗ ПРИМЕРОК, причем скажу, что крайне дешевые покупки, по 7-9 баксов за предмет одебды (раньше были за 4 бакса), и хоть не присматривалась я сильно к одежде, но заметила, что мало ее (вешалок с одеждой мало), и одежда самая обычная-преобычная, то есть это не дизайннерские изделия вовсе.
Если покупательная способность населения столь повысилось после дурантина, как нам лгут коммуняцкие СМИ, то что же одежду в б/у магазины не сдают, а, наоборот, расхватывают дешевую? Почему перестали сдавать и пряжу, и такни ненужные? Куда же оно все делось?
Дорогую (в другом б/у магазине аналогичная одежда по $30) одежду не берут, то есть разметают дешевые товары.
А ведь в Австралии, в отличие от Украины, все еще продолжаются (хоть и обрезанные) выплаты к пособию по безработице по ковиду, и бизнесы еще выплаты по ковиду получают (до марта, если не ошибаюсь).
Если в Австралии с "повышением" благосостояния населения так, то что же творится в Украине?
К чему пишу: Ляшко со Степановым и Шмыгалем из Украины не выпускать!
Они должны будут сесть на скамью подсудимых и ответить за преступление под названием "убийство экономики Украины медленным, почти годовым дурантином" по всей строгости закона.
ВОЗ, січень 2019.
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Чтоб закончить войну,нужно просто перестать стрелть!
Чтоб закончить эпидемию нужно просто перестать тестировать!
Аферисти, пля...
В принципе Вы можете вообще в никакую статистику не верить - это дело добровольное.