В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, выявлен 8 641 новый случай, выздоровели - 5 123

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, зафиксирован 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 123 человека, умерли 145 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 7 декабря 2020 г. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 037 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 5 123 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 821 947 человек;

выздоровели - 423 704 человека;

летальных случаев - 13 733;

проведено ПЦР-тестов - 4 807 961.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - рассказал Степанов.







