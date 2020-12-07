Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев: Это не вопрос всеобщей вакцинации, но существенного уменьшения цифр по заболеваемости COVID-19

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, кому могут открыть границы Евросоюза для страны. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что это не вопрос общей вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.

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"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.