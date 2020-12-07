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Новости Коронавирус и карантин
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Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев: Это не вопрос всеобщей вакцинации, но существенного уменьшения цифр по заболеваемости COVID-19

Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев: Это не вопрос всеобщей вакцинации, но существенного уменьшения цифр по заболеваемости COVID-19

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, кому могут открыть границы Евросоюза для страны. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что это не вопрос общей вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.

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"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.

Автор: 

граница (5260) карантин (16729) Евросоюз (17076) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
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@tZEinform

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?

Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
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07.12.2020 09:26
+1
"Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3235320"

Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?

У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?
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07.12.2020 09:30
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Главное с ордилищем границу перекрыть, а то эта скотобаза скоро сюда вакцЫнироваться попрется...
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07.12.2020 08:41 Ответить
Так в них же скрєпний "спутнік" є! Хотіли ж "С расієй навєк!" - от і в Рай з ними разом полетять.
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07.12.2020 08:47 Ответить
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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07.12.2020 08:46 Ответить
Шото вобще не ясно о чем новость.

Если не вопрос вакцинации, то вопрос чего?

Может стоило начать с того, что ЕС закрыл границы для украинцев и назвать причину?
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07.12.2020 09:01 Ответить
Через четыре дня откроют. Да так, что и с топором будет сложно их выбить.
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07.12.2020 09:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?

Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
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07.12.2020 09:26 Ответить
К официальному дефолту введут локдаун.
Аэропорты закрывать не будут (смотрите согодняшнее заявление Кулебы на эту тему), чтобы была возможность сбежать из страны.
Они готовятся к эвакуации, голубчики.
Как будто эти отбросы где-то нужны.
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07.12.2020 09:31 Ответить
"Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3235320"

Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?

У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?
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07.12.2020 09:30 Ответить
Безвіз де -факто для українців буде закрито. Явно не скажуть,але введуть такі процедури, що поїхати буде практично неможливо. Ковід лише зручний привід. Цей безвіз було нам надано як бонус за Майдан з надією, що Україна почне робити реальні реформи, стане самодостатньою і перестане бути совком. Всі ці надії та побажання пішли прахом, то навіщо тоді Україні зберігати цей безвіз? Щоб з кожним роком все більше жебраків з України робили їм проблеми?
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07.12.2020 09:50 Ответить
Украина для ЕС в серой зоне. Вопрос даже не в суточном приросте заболевших, а в том, что делается в 2 раза меньше тестов, чем нужно
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07.12.2020 09:57 Ответить
Та навіть не в тому справа для ЕС зараз важливо не допустити другої хвилі щоб захистити ринок, до довідок і тестів з України там немає довіри, навіть якщо будемо тестувати в декілька раз більше і малювати статистику ніхто вам безвіз не верне поки не почнеться масова вакцинація
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07.12.2020 10:20 Ответить
 
 