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Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев: Это не вопрос всеобщей вакцинации, но существенного уменьшения цифр по заболеваемости COVID-19
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, кому могут открыть границы Евросоюза для страны. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что это не вопрос общей вакцинации от коронавируса.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.
"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.
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+1 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий07.12.2020 09:26
+1 OA
показать весь комментарий07.12.2020 09:30
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Если не вопрос вакцинации, то вопрос чего?
Может стоило начать с того, что ЕС закрыл границы для украинцев и назвать причину?
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform
Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?
Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
Аэропорты закрывать не будут (смотрите согодняшнее заявление Кулебы на эту тему), чтобы была возможность сбежать из страны.
Они готовятся к эвакуации, голубчики.
Как будто эти отбросы где-то нужны.
Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?
У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?