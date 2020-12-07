COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1 526, Днепропетровщина - 960 и Одесчина - 662
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1 526), Днепропетровской (960) и Одесской (662) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 7 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1526 человека.
Общее количество инфицированных составляет 81 335 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 441 человек, за прошедшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 25 210 пациентов.
По состоянию на 7 декабря количество активных больных Киеве составляет 54 684 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.
Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 960 человек. Общее количество инфицированных - 45 040. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1029 человек. С начала эпидемии выздоровели 27 500 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 16 511.
В Одесской области коронавирусом заболели 662 человек. Общее количество инфицированных составляет 51 810 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 664 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 14 258 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 888 человек.
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2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.