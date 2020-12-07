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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1 526, Днепропетровщина - 960 и Одесчина - 662

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1 526, Днепропетровщина - 960 и Одесчина - 662

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1 526), ​​Днепропетровской (960) и Одесской (662) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 7 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1526 человека.

Общее количество инфицированных составляет 81 335 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 441 человек, за прошедшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 25 210 пациентов.

По состоянию на 7 декабря количество активных больных Киеве составляет 54 684 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 960 человек. Общее количество инфицированных - 45 040. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1029 человек. С начала эпидемии выздоровели 27 500 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 16 511.

В Одесской области коронавирусом заболели 662 человек. Общее количество инфицированных составляет 51 810 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 664 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 14 258 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 888 человек.

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Харьковская область +106 случаев, нужно просто перестать тестировать?
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07.12.2020 08:50 Ответить
Выходной у лаборантов.В будни -прибавится пропущенные.В ковидных больницах тоже выходной ,оформление трупов с понедельника.Все обследования только в будни.Оно и понятно,и на фронте дают выходные.
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07.12.2020 09:01 Ответить
В Киеве значит работают без выходных а везде выходные....
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07.12.2020 09:23 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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07.12.2020 09:40 Ответить
Нужна сводная таблица по всем параметрам для каждой области.Чтобы посетители видели всю картину ,а не обрывки.Мне Киев -до лампады,меня Харьков волнует,кого- то -Сумы или Волынь.И молодые и пожилые % на 50 игнорируют маску у нас.В селах люди более обережни,берегут старих
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07.12.2020 08:56 Ответить
Морги,забитые трупами нужно показывать и больницы с лежащими в коридорах задыхающимися больными,а не идиотские видосики этого Зеленого Йолопа.
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07.12.2020 09:24 Ответить
Переведите Степанова в Одессу, пусть там заболеваемость наращивает.
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07.12.2020 09:10 Ответить
 
 