США при Байдене продолжат поставки оружия Украине: сейчас эти двери уже открыты, - Кулеба
Украина благодарна США за поставку оружия. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.
"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - отметил он.
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