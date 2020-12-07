США при Байдене продолжат поставки оружия Украине: сейчас эти двери уже открыты, - Кулеба

Украина благодарна США за поставку оружия. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - отметил он.