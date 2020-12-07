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Новости Агрессия России против Украины
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США при Байдене продолжат поставки оружия Украине: сейчас эти двери уже открыты, - Кулеба

США при Байдене продолжат поставки оружия Украине: сейчас эти двери уже открыты, - Кулеба

Украина благодарна США за поставку оружия. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - отметил он.

Автор: 

Байден Джо (2785) оборона (5199) оружие (10200) США (26471) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Зе будет отступать до конца,зачем капитулянту оружие?
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07.12.2020 09:18
+2
Доживемо до Байдена- тоді і побачимо. Поки це ворожіння на кавовій гущі.
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07.12.2020 09:20
+2
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6713
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07.12.2020 09:57
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Правила форума Совет форумчан
блокировка поставки оружия Украине при Обаме это личное категорическое вето миротворца Обамы
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07.12.2020 09:16 Ответить
Интересно, Обама не хочет случайно отказаться от ядерного оружия и подписать по этому поводу меморандум?...
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07.12.2020 09:25 Ответить
конечно же нет, в ядерном клубе так не принято)
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07.12.2020 09:35 Ответить
Для цього Україна, має підписати "Будапештський мИморандум" з гарантіями безпеки для США...
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07.12.2020 09:55 Ответить
Зе будет отступать до конца,зачем капитулянту оружие?
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07.12.2020 09:18 Ответить
І з якого населеного пункту він відступив? Перелік, пліз.
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07.12.2020 09:22 Ответить
Какой перелiк, за это же у парашенки не платят. Проще заспамить, чем ответить. Порохоботы... они такие
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07.12.2020 09:45 Ответить
краще назви де зелене не всралося і які міста та села визволив ??? про лінію разгранічєнія яка змістилась не на нашу користь ти звичайно не чув!
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07.12.2020 10:00 Ответить
Що мені краще я сам вирішую.
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07.12.2020 10:01 Ответить
вирішуй сам дома на кухні що і як, а тут тебе пикой натовчуть за недолугість і тупість !
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07.12.2020 10:09 Ответить
Ти собі в монітор можеш тут щось натовкти, грізний диванний воЄне.
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07.12.2020 10:13 Ответить
ти вже й так всратий, краснопузий
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07.12.2020 10:30 Ответить
Пиши більше- може адмін побачить.
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07.12.2020 10:36 Ответить
покажи партквиток!
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07.12.2020 10:37 Ответить
Доживемо до Байдена- тоді і побачимо. Поки це ворожіння на кавовій гущі.
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07.12.2020 09:20 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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07.12.2020 09:56 Ответить
Не в цьому випадку.
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07.12.2020 10:02 Ответить
министро иностранных дел, уж ,ты бы лучше бы молчало бы... нет у Украины внешней политики... если соплежующие, жалующиеся, плачущие, воющие, подвывающие и т.п., которые у серьезных людей уже не жалость вызывают, а отвращение...
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07.12.2020 09:21 Ответить
Можно цитати висловів цих серйозних людей? А то ваш спіч без них несерйозно виглядає.
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07.12.2020 09:23 Ответить
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3911
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07.12.2020 09:36 Ответить
"Стингеры" очень не помешают, ватнорылые летуны как огня боятся их еще со времен Афгана.
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07.12.2020 09:48 Ответить
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6713
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07.12.2020 09:57 Ответить
 
 