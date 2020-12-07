В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба
У Кабинета Министров есть разные сценарии локдауна.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Было бы с моей стороны некорректно по отношению к коллегам по правительству, которые непосредственно отвечают за вопросы локдауна, лезть "поперед батька в пекло", комментировать коллегиальное решение, которое еще не принято.
Вопрос локдауна впервые мы обсудили буквально в прошлый понедельник. Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной.
Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.
Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит. Локдаун – это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально, поэтому, безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение", - рассказал Кулеба.
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Это же надо что задумали: лохов запереть в подъездах домов, а самим на Рождество отправиться на острова в теплом океане или на хамон в Европу.
От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.