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Новости Коронавирус и карантин
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В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба

В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба

У Кабинета Министров есть разные сценарии локдауна.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Было бы с моей стороны некорректно по отношению к коллегам по правительству, которые непосредственно отвечают за вопросы локдауна, лезть "поперед батька в пекло", комментировать коллегиальное решение, которое еще не принято.

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Вопрос локдауна впервые мы обсудили буквально в прошлый понедельник. Есть разные сценарии. Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введение локдауна я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной.

Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.

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Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И сейчас локдаун зарубежному отдыху не грозит. Локдаун – это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально, поэтому, безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение", - рассказал Кулеба.

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) авиасообщение (793) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
По сравнению с вредом, который наносит Украине Зе-команда, КОВИД просто насморк
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07.12.2020 09:30
+4
Конечно нельзя закрывать: чиновникам нужно ведь как-то вернуться после отдыха в тёплых странах. А то-что они могут привести COVID это ерунда.
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07.12.2020 09:25
+4
"В случае введение локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба"

От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.
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07.12.2020 09:26
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Всех новоприбывших из-за границы нужно садить на карантин в Новые Санджары
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07.12.2020 09:18 Ответить
На кол их надо "садить", гаденышей.
Это же надо что задумали: лохов запереть в подъездах домов, а самим на Рождество отправиться на острова в теплом океане или на хамон в Европу.
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07.12.2020 09:28 Ответить
ну кто на шо учился, курсы в Трускавце это вам не хухры-мухры
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07.12.2020 09:36 Ответить
Конечно нельзя закрывать: чиновникам нужно ведь как-то вернуться после отдыха в тёплых странах. А то-что они могут привести COVID это ерунда.
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07.12.2020 09:25 Ответить
По сравнению с вредом, который наносит Украине Зе-команда, КОВИД просто насморк
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07.12.2020 09:30 Ответить
Смысл тогда с карантина?закройтн все!кроме аптек заправок и магазинов патрули на. Улицы и только тога будет результат. а так переболеет процентов 70 населения но не все выживут(((вводить полукарантины нет смысла так и люди болеть будут и экономика просядет
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07.12.2020 09:26 Ответить
"В случае введение локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба"

От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.
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07.12.2020 09:26 Ответить
МАУ Коломойского и откаты с таможни это вам не налоги с фопов и продавцов шаурмы. Городской транспорт останавливать значит можно, авиаперевозки нельзя? В чем логика?
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07.12.2020 09:28 Ответить
В чем тогда локдаун?
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07.12.2020 09:28 Ответить
Чтобы безмозглый зе-лехторат ноги с голодухи протянул
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07.12.2020 09:31 Ответить
Самое главное здесь - ввести локдаун, когда заболеваемость снизится до нуля, тогда все расходы на борьбу с COVID - чистый навар для распила.
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07.12.2020 09:35 Ответить
А що зелені жаби робили правильно?
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07.12.2020 09:38 Ответить
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Наказали сімейним не тестувати легкі та середні випадки- ось весь секрет "перемоги" Стебанову ж треба у кріслі міністра втриматись...
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07.12.2020 09:39 Ответить
Ты в лепрозории живёшь?
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07.12.2020 09:47 Ответить
Тільки зебіли повірять шо це за ради простих людей, а на справді у депутатів літак на Мальдіви
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07.12.2020 09:47 Ответить
Звісно не треба закривати, кріпакам тюрьма з локдавуну, а бобрам і їх нардепам вільно пересуватись по світам.Як мило жити в країні розвиненого соціального расизму.
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07.12.2020 10:01 Ответить
В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба а зачем вы это делали насрать людям или не подумали
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07.12.2020 10:16 Ответить
ну да...ну да...как жеж простому люду и малому бизнесу без аэропортов то??? а никак...
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07.12.2020 10:41 Ответить
Турки скоты утаили что у них ковид бушует, туристов принимали толпами. Щас ЧП, с вечера пятницы до утра понедельника выйти нельзя. И чет они не считают жесткий карантин плохой идеей. Наш народ готов дохнуть и болеть, лишь бы бабло было и транспорт работал.
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07.12.2020 10:53 Ответить
Да кто их закрывал, эти границы? Заробитчане, в количестве 600 тыс въехали беспрепятственно, что с Запада, что из Рашки, после шоу в Новых Санжарах. И вспышка заболеваемости потом шарахнула, во Львовской, Ивано- Франковской, Черновецкой областях. Сплошная ложь и подтасовки.
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07.12.2020 11:24 Ответить
 
 