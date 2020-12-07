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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни 48 человек, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 48 человек, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 30.11 по 06.12) во время пожаров в Украине погибли 48 человек, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 516 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасены 37 человек.

Ликвидирован 1 тыс. 91 пожар, спасены на пожарах 30 человек и не допущено уничтожение огнем 535 зданий и 48 ед. техники.

Во время пожаров погибли 48 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 696 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 165 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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а что еще кто-то купается в реках в такую погоду зимой?
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07.12.2020 09:37 Ответить
Моржи?
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07.12.2020 09:38 Ответить
Пингвины..
Любители рыбок. Они упертые
Ну еще подростки любители острых ощущений.. .
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07.12.2020 09:46 Ответить
 
 