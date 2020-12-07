Преступная группировка, причастная к обороту наркотиков, задержана в результате спецоперации на Днепропетровщине, - полиция. ВИДЕО

В ходе полицейской спецоперации в г. Подгороднее Днепропетровской области задержано преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Подчеркивается, что в остановленных автомобилях, на которых передвигались фигуранты, идут обыски и изымается оружие.

"6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска. В 7 автомобилях находилось около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области. На данный момент в остановленных автомобилях продолжаются обыски, в ходе которых изъяты помповые ружья и карабин, -подчеркивается в сообщении правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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