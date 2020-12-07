Преступная группировка, причастная к обороту наркотиков, задержана в результате спецоперации на Днепропетровщине, - полиция. ВИДЕО
В ходе полицейской спецоперации в г. Подгороднее Днепропетровской области задержано преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Подчеркивается, что в остановленных автомобилях, на которых передвигались фигуранты, идут обыски и изымается оружие.
"6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска. В 7 автомобилях находилось около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области. На данный момент в остановленных автомобилях продолжаются обыски, в ходе которых изъяты помповые ружья и карабин, -подчеркивается в сообщении правоохранителей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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Выглядит так, что неподконтрольная группировка ехала пугать подконтрольную. А подконтрольная нажаловалась крыше ("по оперативным данным")
Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООН
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https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990