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Преступная группировка, причастная к обороту наркотиков, задержана в результате спецоперации на Днепропетровщине, - полиция. ВИДЕО

Преступная группировка, причастная к обороту наркотиков, задержана в результате спецоперации на Днепропетровщине, - полиция. ВИДЕО

В ходе полицейской спецоперации в г. Подгороднее Днепропетровской области задержано преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Подчеркивается, что в остановленных автомобилях, на которых передвигались фигуранты, идут обыски и изымается оружие.

"6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска. В 7 автомобилях находилось около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области. На данный момент в остановленных автомобилях продолжаются обыски, в ходе которых изъяты помповые ружья и карабин, -подчеркивается в сообщении правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины на "Шевроле" с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

оружие (10200) Нацполиция (16433) Днепропетровская область (3910)


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Ребяяят, ну а где вертолёты, петарды, разбивание стёкол в авто гангстеров, "лежать падлюка такая" и всего вот этого вот? Поартистичнее надо и не забудьте потом рассказать кто это, куда и для чего конкретно они ехали
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07.12.2020 09:44 Ответить
а что не так?
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07.12.2020 09:55 Ответить
Хочешь кино, так оно было. Разбивание окон, точно было.
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07.12.2020 10:51 Ответить
Вчора ЦН про це вже писав. Невдала передача зміни, чи інших новин нема?
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07.12.2020 10:00 Ответить
Видео недоступно
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07.12.2020 10:05 Ответить
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/147333790080218
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07.12.2020 11:08 Ответить
Молодцы!!!!!
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07.12.2020 11:45 Ответить
А наркотики хоть нашли? Или только оружие?
Выглядит так, что неподконтрольная группировка ехала пугать подконтрольную. А подконтрольная нажаловалась крыше ("по оперативным данным")
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07.12.2020 12:36 Ответить
А може, вони їхали виконувати рішення ООн про виключення марихуани зі списку небезпечних наркотиків? Злочинне угруповання, причетне до обігу наркотиків, затримано в результаті спецоперації на Дніпропетровщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2567

Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООН
В ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков.

специалисты считают решение ООН мощным сигналом. "Каннабис не так опасен, как считалось до сих пор. Времена изменились. Теперь у нас есть больше данных о том, что собой представляет каннабис и что он имеет, в том числе, и терапевтические свойства", - подчеркивает обозреватель Альфредо Паскуаль.
https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990
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07.12.2020 14:26 Ответить
 
 