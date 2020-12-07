Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба
Пока рано говорить о конкретике в вопросе поставок вакцины против коронавируса в Украину.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся. Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину. Но пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.
Не останемся (в конце очереди. - Ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - рассказал Кулеба.
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Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?
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Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.
В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
Доречі наявність у крові генетичного матеріалу після ковіду зберігається навіть у тих, хто не помітив, що вже перехворів. Звісно треба два дні посидіти на дієті перед здачою крові. Але через два тижні можна здавати ще, це тільки корисно для здоров'я