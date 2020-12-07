Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба

Пока рано говорить о конкретике в вопросе поставок вакцины против коронавируса в Украину.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся. Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину. Но пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.

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Не останемся (в конце очереди. - Ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - рассказал Кулеба.