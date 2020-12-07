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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба

Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба

Пока рано говорить о конкретике в вопросе поставок вакцины против коронавируса в Украину.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся. Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину. Но пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.

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Не останемся (в конце очереди. - Ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - рассказал Кулеба.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Хутин тоже стал в очередь за вакцинами.
Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?

https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 @VictorKvert2008

Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.

В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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07.12.2020 09:59
+2
Ви - точно ні! А мудрий нарід? Де бабло візьме?
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07.12.2020 09:53
+1
Да вам вакцину даже хранить негде -строй те хранилище,дебилы зеленые!или вы мудрАй нарИд еще и испорченной вакциной уколите?
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07.12.2020 10:02
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Ви - точно ні! А мудрий нарід? Де бабло візьме?
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07.12.2020 09:53 Ответить
Хутин тоже стал в очередь за вакцинами.
Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?

https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 @VictorKvert2008

Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.

В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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07.12.2020 09:59 Ответить
...тільки це вже не ялинкові іграшки для армії ре фе - це будуть медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 10:14 Ответить
Собі ці гниди будуть робити щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, а військовим та лікарям кацапсинською.
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07.12.2020 10:19 Ответить
у кацапської вакцини величезна проблема - після щеплення 42 дні не можна бухати - хто ж таке витерпить
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07.12.2020 10:37 Ответить
Да вам вакцину даже хранить негде -строй те хранилище,дебилы зеленые!или вы мудрАй нарИд еще и испорченной вакциной уколите?
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07.12.2020 10:02 Ответить
....ну да! мы с 1991 впереди этой очереди. чюдо
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07.12.2020 10:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
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07.12.2020 10:12 Ответить
Ми завжди біжемо поперед "паравоза" !!!
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07.12.2020 10:13 Ответить
Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9640
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07.12.2020 10:19 Ответить
В Дніпрі перехворівшим на ковід донорам платять по 1000гр. за 100гр. плазми. При цьому безкоштовно робиться аналіз з 15ти параметрів на *********, японському обладненні. Вся процедура триває годину. Застосування натурального препарату, заснованого на цій сировині, зменьшує важкість проходження хвороби в декілька разів. Навіщо ще якась сумнівна вакцина?
Доречі наявність у крові генетичного матеріалу після ковіду зберігається навіть у тих, хто не помітив, що вже перехворів. Звісно треба два дні посидіти на дієті перед здачою крові. Але через два тижні можна здавати ще, це тільки корисно для здоров'я
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07.12.2020 10:20 Ответить
Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, после нас еще Демократическая Республика Конго.
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07.12.2020 11:13 Ответить
А власть пана Зе в очередной раз неожиданно "победила" коронавирус, у нас все открыто, гуляй не хочу, и курорты, и границы, и тусовки. До 8 января уж точно. А потом 2 недели и начнется поиск виноватого, скорее всего это будет министр здр. охранения или главный санитарный врач ( но тот осторожнее министра, видимо того предупредили что пойдет на списание и дали добро нести чушь). Одно НО, видимо кто то решил подстраховаться и вынудил ( или обдурил) пана президента и тот во всеуслышанье ляпнул что это ОН лично "РЕКОМЕНДОВАЛ" не вводить локдаун. Так что очередность виновных будет выстраиваться с " головы".
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07.12.2020 12:10 Ответить
 
 