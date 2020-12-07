На новогодние праздники лучше отказаться от путешествий и отмечать их дома, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что во время пандемии коронавируса на новогодние праздники людям лучше остаться дома и провести эти дни в кругу семьи.
Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.
"В течение праздников мы все хотим быть вместе с людьми, которых мы любим. Но не стоит подвергать риску себя или семью и друзей. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - сказал глава ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, лучше всего отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома. Не стоит также приглашать большие компании к себе домой в целях безопасности.
"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, сохраните дистанцию и наденьте маску", - напомнил глава ВОЗ.
Также он отметил, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик. Если можете, лучше делайте онлайн-покупки.
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