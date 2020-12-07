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Новости Коронавирус и карантин
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На новогодние праздники лучше отказаться от путешествий и отмечать их дома, - ВОЗ

На новогодние праздники лучше отказаться от путешествий и отмечать их дома, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что во время пандемии коронавируса на новогодние праздники людям лучше остаться дома и провести эти дни в кругу семьи.

Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.

"В течение праздников мы все хотим быть вместе с людьми, которых мы любим. Но не стоит подвергать риску себя или семью и друзей. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, лучше всего отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома. Не стоит также приглашать большие компании к себе домой в целях безопасности.

"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, сохраните дистанцию и наденьте маску", - напомнил глава ВОЗ.

Также он отметил, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик. Если можете, лучше делайте онлайн-покупки.

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ВОЗ (777) карантин (16729) праздник (1691) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
"Если хилый- сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб-
Применяйте люди
О Б Т И Р А Н И Е!!!" (С)
В.С.Висоцький. Геній.
А те, що пропоную ВОЗ- це повна зміна стилю життя людства назавжди. Нафіга тоді це життя взагалі?
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07.12.2020 10:11
+2
с Мальдивами вроде другое имечко связано
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07.12.2020 10:14
+1
Людям уже прямо дают указания, что делать чего не делать. Пока как медицинские рекомендации на фоне "пандемии". Но это пока. Дальше за, правильно обработанный, народ возьаутся все кто имеет хот какую нибудь власть.Учитесь жить в цифровой тюрьме. Тесты бывают не только на ковид.
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07.12.2020 10:11
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Правила форума Совет форумчан
Людям уже прямо дают указания, что делать чего не делать. Пока как медицинские рекомендации на фоне "пандемии". Но это пока. Дальше за, правильно обработанный, народ возьаутся все кто имеет хот какую нибудь власть.Учитесь жить в цифровой тюрьме. Тесты бывают не только на ковид.
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07.12.2020 10:11 Ответить
так я уже купил билет на мальдивы, вместе с шапито 95 буду лететь в одном самолёте, шо за бред ))
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07.12.2020 10:11 Ответить
с Мальдивами вроде другое имечко связано
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07.12.2020 10:14 Ответить
то шо связано с другим летало за свои и один раз сколько отдыхал клоун на лисапеде?? посчитать можешь? сделай доброе дело, самому интересно.
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07.12.2020 10:18 Ответить
"Если хилый- сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб-
Применяйте люди
О Б Т И Р А Н И Е!!!" (С)
В.С.Висоцький. Геній.
А те, що пропоную ВОЗ- це повна зміна стилю життя людства назавжди. Нафіга тоді це життя взагалі?
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07.12.2020 10:11 Ответить
Очень вырос в целом мире
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
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07.12.2020 10:34 Ответить
На новорічні свята краще відмовитися від подорожей і провести їх удома, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1855
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07.12.2020 10:13 Ответить
Это гендиректор ВОЗ с дуба рухнул,чи шо? У нас локдаун отменили,даже интеллектуальный,потому как 22.12 какой-то квартал собирается на тусовку
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07.12.2020 12:48 Ответить
"Также он отметил, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса".
Капитан очевидность.
ВОЗовский "прогресс" в борьбе с ковидом движется вперёд семимильными шагами.Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1579
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07.12.2020 13:06 Ответить
Как отказаться??? Все будет закрыто кроме кАломойскаго буковеля. Надо ехать)
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07.12.2020 13:27 Ответить
 
 