Кулеба о переговорах в "нормандском формате" и ТКГ: "Результаты зависят и от готовности российской стороны"

Интенсивность боевых действий впервые за почти семь лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем по программе-максимум, и требуем больше, но будут ли какие-то яркие результаты, зависит и от готовности российской стороны. Иногда прогнозируешь результаты, а они не происходят, иногда - все наоборот", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, сейчас ведется работа на уровне советников лидеров нормандского формата, и еще будет одно очередное заседание ТКГ в этом году.

"Форматы, в которых можно договориться о чем-то большом, функционируют и заседают, но удастся ли - со временем увидим", - добавил министр.

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"Нормандия и Минск - это как горизонтальный эскалатор в аэропорту. Если на него не с той стороны зайти, то чтобы не выбросило обратно, надо быстро двигаться вперед. Нормандия и Минск как раз об этом. Надо постоянно двигаться вперед. Расслабился - выбросило из ленты. И весь этот год мы были очень активными, мы давили, мы напоминали, мы предлагали. Обратите внимание, что за этот год нам никто не навязывал деструктивных предложений, на которые мы были бы вынуждены реагировать, как это часто раньше происходило. Наоборот, это мы выступали с инициативами и предложениями, вынося их на обсуждение других участников", - объяснил Кулеба.

Глава МИД отметил, что "Нормандия и Минск - одни из наименее прогнозируемых процессов".

"Мы очень тяжело подходили к вопросу прекращения огня. Если честно, я имел очень большие сомнения, что в конце концов россияне пойдут на эту историю, но они ушли, и прекращение огня было объявлено. Оружие не замолчало полностью. К сожалению, есть обстрелы, и потери есть. Но никто не будет спорить, что интенсивность боевых действий впервые за почти семь лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня. Мы работаем по программе-максимум, и требуем больше, но будут ли какие-то яркие результаты, зависит и от готовности российской стороны. Иногда прогнозируешь результаты, а они не происходят, иногда - все наоборот", - подытожил Кулеба.

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