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Новости
2 022 28

Украина не настроена политически воевать с Венгрией, но она должна уважать наше законодательство и наши интересы, - Кулеба

Украина не настроена политически воевать с Венгрией, но она должна уважать наше законодательство и наши интересы, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией. Он также объяснил, почему из всех западных соседей Украины больше всего конфликтов возникает именно с венграми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - объяснил глава МИД.

Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал Кулеба.

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Глава МИД отметил, что на отношения с Венгрией нельзя смотреть исключительно через призму деятельности того или иного гражданина Украины, который симпатизирует венгерским интересам.

Больше всего у нашей страны из западных соседей возникает с венграми, потому что оба государства "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Венгрия должны решить свои двухсторонние вопросы.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.

Венгрия (1935) МИД (6937) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
С Польшей вместе Украина настроена посылать кацапню нах.
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07.12.2020 10:31
+2
европейское полу- дикое индуское-цыганье никого и ничего в ЕС не уважают...- аналогично и их...
будем відверті - це ж цигани...
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07.12.2020 10:41
+2
да срать мадьяры хотели на вас квартальных недоносков. Что вы мрази можете кроме как трындеть всякую умиротворительную херню? кто их ЗМУСИТЬ ВАС ублюдков квартальних ПОВАЖАТИ и за что, за игру хером на рояле?
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07.12.2020 10:56
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а я вот думаю: уже около 30 лет венгры компактно проживают в составе Украины. И не было никаких проблем с ними. Наоборот: ездили на ярмарки к ним. Вино отличное, колбаса. И вдруг - откуда не возьмись.
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07.12.2020 10:17 Ответить
А до цього вони де жили?
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07.12.2020 10:23 Ответить
Там де ти не живеш.
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07.12.2020 10:30 Ответить
на помийках індуських...- трохи в історію...
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07.12.2020 10:42 Ответить
нормально так "трохи", конечно) лет на 1000? лень гуглить.
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07.12.2020 11:02 Ответить
в Украине и жили. В Закарпатье венгры живут с 9 века. На территории Украины они оказались после 1945 г. , когда к Украине присоединили принудительно Закарпатье из-за того, что Венгрия вступила в войну на стороне Третьего рейха. Так и живут.
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07.12.2020 11:12 Ответить
SS и мадьяр в плен не брали за их зверства , так что Закарпатье , как и Калининградскую область , при соединили к союзу за ущерб ,но если западные немцы платили ещё контрибуцию ,то венгры нет( входили в соцлагерь) и пора им об этом напомнить.
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07.12.2020 12:26 Ответить
пардон. Венгры проживают на территории Украины 75 лет. Закарпатье в 1945 к Украине присоединили.
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07.12.2020 11:14 Ответить
но она должна уважать...-она это Венгрия.
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07.12.2020 10:23 Ответить
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07.12.2020 10:28 Ответить
а с Польшей ?
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07.12.2020 10:29 Ответить
С Польшей вместе Украина настроена посылать кацапню нах.
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07.12.2020 10:31 Ответить
Кулеба-не будь терпилой.
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07.12.2020 10:32 Ответить
Мадьяры сумели себе заработать новое этническое прозвище - "******".
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07.12.2020 10:34 Ответить
Концерт окончен, расходимся
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07.12.2020 10:34 Ответить
Це тобі хто сказав?
Силку, будь ласка...
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07.12.2020 11:12 Ответить
Угри взаємодіють спільно з угро-фінами. Колись (в 1600-х роках) якийсь західний посол в Московію відмічав, що мова московитів дуже нагадує угорську.
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07.12.2020 10:36 Ответить
Мокши стонут перед бурей
И мадьяры тоже стонут.
Угро-финнам вечно в радость
Делать пакости славянам.
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07.12.2020 11:01 Ответить
европейское полу- дикое индуское-цыганье никого и ничего в ЕС не уважают...- аналогично и их...
будем відверті - це ж цигани...
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07.12.2020 10:41 Ответить
Основна політична стратегія блазня та його зевлади - прогинатися під будь-кого, хто має відношення до кацапстану...
Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7868
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07.12.2020 10:50 Ответить
Зелені імпотенти.
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07.12.2020 10:53 Ответить
да срать мадьяры хотели на вас квартальных недоносков. Что вы мрази можете кроме как трындеть всякую умиротворительную херню? кто их ЗМУСИТЬ ВАС ублюдков квартальних ПОВАЖАТИ и за что, за игру хером на рояле?
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07.12.2020 10:56 Ответить
Венгры поссорились со всеми своими соседями на почве идиотских,
необоснованных территориальных претензий. Они почти изгои в ЕС и в
НАТО.
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
Расширенные полномочия для венгерской общины? Окей - сначала то же самой для Украинской диаспоры в Венгрии. Обучение венгерскому в школах? Окей - тоже самое делаем в Венгрии. Флаги на админзданиях Украины? Только после того, как увидим флаги Украины на админзданиях Венгрии. Поем гимн Венгрии? Только после того как услышим пение гимна Украины депутатами Венгрии.
А Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
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07.12.2020 11:18 Ответить
- Ну шо там, хохлы? Схавали наш движ в Закарпатье?
- Кулеба говорит, что "не намерены политически воевать с нами"
- Отлично! Тогда продолжаем и усиливаем. Надо что бы все там получили венгерские паспорта, а там и референдум проведем ...
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07.12.2020 11:25 Ответить
очередное нытьё терпил от власти
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07.12.2020 11:25 Ответить
бесхребетное чмо !!!!
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07.12.2020 11:59 Ответить
Ни хребта ни яиц, чмырят все, кому ни лень.
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07.12.2020 15:02 Ответить
 
 