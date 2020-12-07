Украина не настроена политически воевать с Венгрией, но она должна уважать наше законодательство и наши интересы, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией. Он также объяснил, почему из всех западных соседей Украины больше всего конфликтов возникает именно с венграми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.
"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - объяснил глава МИД.
Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.
"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что на отношения с Венгрией нельзя смотреть исключительно через призму деятельности того или иного гражданина Украины, который симпатизирует венгерским интересам.
Больше всего у нашей страны из западных соседей возникает с венграми, потому что оба государства "очень травмированы своей историей".
"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Венгрия должны решить свои двухсторонние вопросы.
Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.
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Силку, будь ласка...
И мадьяры тоже стонут.
Угро-финнам вечно в радость
Делать пакости славянам.
будем відверті - це ж цигани...
необоснованных территориальных претензий. Они почти изгои в ЕС и в
НАТО.
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
Расширенные полномочия для венгерской общины? Окей - сначала то же самой для Украинской диаспоры в Венгрии. Обучение венгерскому в школах? Окей - тоже самое делаем в Венгрии. Флаги на админзданиях Украины? Только после того, как увидим флаги Украины на админзданиях Венгрии. Поем гимн Венгрии? Только после того как услышим пение гимна Украины депутатами Венгрии.
А Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
- Кулеба говорит, что "не намерены политически воевать с нами"
- Отлично! Тогда продолжаем и усиливаем. Надо что бы все там получили венгерские паспорта, а там и референдум проведем ...