Украина не настроена политически воевать с Венгрией, но она должна уважать наше законодательство и наши интересы, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией. Он также объяснил, почему из всех западных соседей Украины больше всего конфликтов возникает именно с венграми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - объяснил глава МИД.

Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал Кулеба.

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Глава МИД отметил, что на отношения с Венгрией нельзя смотреть исключительно через призму деятельности того или иного гражданина Украины, который симпатизирует венгерским интересам.

Больше всего у нашей страны из западных соседей возникает с венграми, потому что оба государства "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Венгрия должны решить свои двухсторонние вопросы.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.