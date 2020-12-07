В МВД за сутки выявили 334 случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Одесской областях

Сегодня, 7 декабря, за сутки зафиксированы 334 случая заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 361.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество инфицированных работников МВД выявили в Запорожской области (25), в Одесской области (18) и в Киеве (33).

С начала пандемии коронавирусом заболели 24 173 правоохранителя, выздоровел - 23 231, умерли - 75.

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