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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки выявили 334 случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Одесской областях

В МВД за сутки выявили 334 случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Одесской областях

Сегодня, 7 декабря, за сутки зафиксированы 334 случая заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 361.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество инфицированных работников МВД выявили в Запорожской области (25), в Одесской области (18) и в Киеве (33).

С начала пандемии коронавирусом заболели 24 173 правоохранителя, выздоровел - 23 231, умерли - 75.

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карантин (16729) МВД (9317) правоохранительные органы (2969) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Надо срочно сократить мусорчуков втрое ,тогда и показатели по Ковиду снизятся втрое .
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07.12.2020 11:14 Ответить
Як так виявили? Кількість випадків фіксації по Україні зменшується, а в поліції росте... Дивну нам міністр охорони здоров'я статистику дає... Геть брехливу статистику.
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13.01.2021 10:33 Ответить
 
 