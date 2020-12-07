Байден является первым в истории президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина, - Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранному президенту США Джо Байдену не нужно объяснять, что такое Украина. По его словам, Байден и люди вокруг него очень хорошо "знают файл".
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина... Он очень хорошо знает файл, и люди вокруг него тоже", - заявил министр.
Глава МИД Украины подчеркнул, что последний год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Однако наша страна прошла этот период достойно.
Он отметил, что Украина не вмешивалась и не подыгрывала попыткам использовать нашу страну во внутриамериканской истории.
"Еще один важный элемент - безусловно, мы будем слышать в дальнейшем намного меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией, что надо что-то "перезагружать" с РФ, несмотря на отсутствие каких-либо конструктивных шагов с ее стороны", - сказал Кулеба.
Он заверил, что у этой администрации другой подход в этом плане.
"Рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии... Я думаю, что США более интенсивно будут привлекаться к темам борьбы с коррупцией, судебной реформы. Но здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках", - добавил министр.
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Ну тогда я знаю, кто ты.
Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США.
Обстоятельств и причины нам пока неизвестны.
Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию.
С Зеленским - получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти.
Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского.
Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.
tZE
Добрейшего понедельничного утречка, хунта.
И пусть жизнь бьёт ключом, чаще всего разводным, унывать мы не станем. На выходных казалось бы ничего хренового произойти не могло, должны же наши властительные пупсы хоть иногда отдыхать от пр*****. Но увы.
* 6-го декабря Украина отметила День Збройних сил.
Президент поздравил украинских военных задорной песней «Косив Ясь от повестки», сказал много хороших, правильных слов, был искренен и главнокомандующ, а потом взял да и обосрался. Снова.
"Зараз є тиша, є місяць без убитих і поранених", сказала наша сиятельная Бубочка. И я теряюсь прям в сомнениях. То ли для Бубочки новости готовит какое-то специальное агентство с названием «В Багдаде всё спокойно», то ли перебои с поставками галоперидола случились и Вовася совсем потерялся отличать фантазии от реальности.
Дело в том, что за месяц с 6.11 по 6.12 - четверо раненых и один погибший.
Нет, мы не ставим это в вину президенту ни в коем случае. Идёт война, на войне гибнут люди. Но, лять, нахера ты трындишь, родной? Неужели близкие этого убитого солдата заслужили умножения на ноль? Тебя, ****, жмёт сказать - есть один погибший и четверо раненых? Небо на землю упадёт, если ты правду скажешь?
* А еще президент поздравил волонтёров с «профессиональным праздником». Думаете, всё обошлось простым человеческим спасибом? Нифига. «Современная армия была построена благодаря волонтерам», сказал наш президент.
Котик, у тебя и сейчас все волонтёры есть в наличии, так почему же в армии у нас сокращения, свернутые реформы, неподписанные контракты на вооружение и обмундирование, замороженное строительство жилья?
Современная армия была построена волонтёрами и Пятым Президентом. Найди уже у себя где-то яйца это признать.
И да, выпусти из буцигарни волонтёров Riffmasterа и Юлию Кузьменко, а то ведь от пафоса твоего плохо пахнет.
* Жопа динозавра по имени «пан Кравчук» проснулся внезапно и заявил, что мы вот щас как возьмём, да и как начнём требовать отключить РФ от международных платёжных систем за торможение переговоров по Донбассу.
Потыкайте кто-нить палкой в Арестовича, он же в ТКГ для чего-то есть, так пусть напомнит жопе динозавра следующее: это не ноу-хау совсем. Еще при Порохе, Украина предлагала в качестве волшебного пенделя использовать отключение РФ от SWIFТ. Или это и был пресловутый план Бэ по Донбассу?
И потыкайте опять палкой в Арестовича - теперь уже чисто для удовольствия.
* Китайский инвестор «Мотор Cічі» подал в международный арбитраж иск против Украини на $3,5 млрд. Ещё в 16м году китайцы инвестировали в «Мотор Cіч» свыше $ 100 млн, но и по сей день поучаствовать в управлении компанией они не могут. В кресло руководителя плотно врос корнями экс-собственник "Мотор Січі", "почесний президент" предприятия Вячеслав Богуслаев.
А еще акции предприятия арестованы по инициативе СБУ и ГПУ- самыми классными в мире инвестиционными нянями.
Так что система для инвесторов у нас такая: дайте денег и идите нафуй, пожалуйста.
Одно удивляет - при такой четкой и понятной схеме взаимодействия с инвесторами почему они у нас в прихожей не толпятся с чемоданами денег? Удивительно…
* Горнолыжный курорт «Буковель», принадлежащий другу Коломойского, будет работать без перерывов на карантин.
"Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон з 4 до 6 грудня… Приїжджайте в Українські Карпати. Тут не живе ніякий вірус, тут свіже повітря, розкішно і класно", - сообщил директор ГК "Буковель" Александр Шевченко.
Велюр, Буковель, концерты Квартала…
А ты, лох, закрывай свою кофейню, у тебя-то вирус палюбому живёт, тебе с друзьями просто не повезло немношк. Но налоги платить не забывай, потому что расходы на содержание твоих слуг растут день ото дня.
* Южная часть Курильских островов - НАШ, подумал госдеп США, и признал уроженцев этой гряды уроженцами Японии, а не России. Теперь при подаче визы или документов на грин-карт гордые русские витязи должны указать местом своего рождения Японию-мать. Интересно, что у них взбурлит сильнее - гордость исконная, лишнехромосомная, или таки желание вырваться из страны берёзового ситца и скульптур из говна?
Я бы даже ставку сделала, пожалуй.
Начинается новая неделя, поэтому крепких вам нервов и здоровой такой злости. Не болейте
Таня Адамс
Подождите пока хлопать в ладоши. Посмотрим на действия, а не слова. Демократы как раз то и зажимали нам помощь и не очень то санкции вбивали в гроб московии. Время покажет
І взагалі через кілька місяців його Каміла Харіс замінить. Про це зараз в американській пресі лише ледачий не написав.