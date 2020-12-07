Задержан третий соучастник по делу об убийстве киевского музыканта Деревянко, - полиция. ФОТО

Столичные правоохранители установили причастность третьего фигуранта к убийству музыканта на Печерске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Согласно информации правоохранителей, 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления с целью завладения имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Напомним, столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта в Печерском районе столицы с целью завладения имуществом. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастен еще один фигурант.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали третьего соучастника по месту жительства. Как установили сыщики, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, мужчина похитил из квартиры убитого дорогие музыкальные инструменты.





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Отметим, имени убитого музыканта прокуратура не называет. Однако ранее в СМИ писали о том, что тело 65-летнего известного аранжировщика Александра Деревянко нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что суд арестовал на 60 дней двоих подозреваемых в убийстве киевского музыканта Деревянко.