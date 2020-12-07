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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером

В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером

В оккупированной Ялте со следующей недели вводятся ограничения подачи воды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил так называемый "министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма" Дмитрий Черняев.

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", - отметил Черняев.

По его словам, идет поиск новых источников для оккупированной Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта так называемой "администрации Ялты", уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума - 17% от общего объема, тогда как в начале лета было 70%. Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период высокого курортного сезона, сейчас он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Также читайте: Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

Автор: 

Крым (26371) Ялта (341) водоснабжение (722)


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Топ комментарии
+45
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 4976
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07.12.2020 11:51
+43
Вода - это излишество бандеровской Украины. Русским вода ни к чему.
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07.12.2020 11:41
+39
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2410
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07.12.2020 11:52
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Правила форума Совет форумчан
ну што крысы, помогла вам ваша русня? наскакали вы себе на антимайдауне сушняк.
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07.12.2020 11:39 Ответить
Крисчанє,вживайте опріснену сечу віслюків ,це корисно для здоров"я !!))
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07.12.2020 11:45 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 4976
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07.12.2020 11:51 Ответить
Ну вот и чудно. Можно и не по три часа, а по 15 минут утром и вечером. Воду надо экономить. Вот оно счастье в родной говени.
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07.12.2020 11:39 Ответить
По 15 минут будет после Нового года, чтоб только рожу от оливье отмыть.
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07.12.2020 11:42 Ответить
расточительство какое - пусть друг дружку облизывают, чего продуктам пропадать?
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07.12.2020 11:51 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2410
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07.12.2020 11:52 Ответить
Камни с неба. Не обляпайтесь
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07.12.2020 11:41 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 5276
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07.12.2020 11:53 Ответить
Привет, немытая Россия,
страна рабов, страна господ...
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07.12.2020 11:59 Ответить
остров невезения в океяне есть...
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07.12.2020 13:09 Ответить
Вода - это излишество бандеровской Украины. Русским вода ни к чему.
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07.12.2020 11:41 Ответить
Головне померти в Расєє !!)))
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07.12.2020 11:43 Ответить
что-то как-то не торопятся они особо
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07.12.2020 11:52 Ответить
тут главное не спешка,а верный курс..
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07.12.2020 11:57 Ответить
Отнюдь...рекордьі по смертности.
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07.12.2020 11:59 Ответить
--- НУ просто вчора мав розмову з колишньою колегою по роботі / а вона затята агентка русского мира / і щойно повернулася із гостин з отого продажного Криму... Плакалася .що все там позасихало на пень : і алича . і яблуні і груші . кізил ледь--ледь тримається...
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07.12.2020 16:13 Ответить
В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером - Цензор.НЕТ 8116
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07.12.2020 11:42 Ответить
Крим відновлює природний стан-соланчакова напівпустеля!!!Крисчанє бережіть природу!!)))
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07.12.2020 11:42 Ответить
В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером - Цензор.НЕТ 7646
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07.12.2020 11:43 Ответить
А шо тут такого? В Константиновке, Дон.обл. в 90-х, воду тоже давали по три часа утром и вечером, а горячую вообще перестали давать. Щас там уже давно не живу, но не думаю, что лучше стало.
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07.12.2020 11:43 Ответить
если бы не война - все бы осталось по-прежнему, а т.к. город стал прифронтовым, то надо держать марку и с водой (холодной) теперь намного лучше чем было. Но в целом - город просто говнище.
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07.12.2020 12:45 Ответить
Сколько той зимы, летом скупаются в море.
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07.12.2020 11:44 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 8935
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07.12.2020 11:54 Ответить
Это фракция слуг бежит бюджет делить?
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07.12.2020 14:07 Ответить
Если долго не мыться и покрыться коркой грязи, зимой теплее будет, не надо за отопление платить. Русская смекалка™.
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07.12.2020 11:47 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 7013
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07.12.2020 11:57 Ответить
Пусть следующий год в оккупированном Крыму будет засушливы и жаркий..
И пусть кацапня носит воду в ведрах по крымскому мосту из Кубани..
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07.12.2020 11:47 Ответить
Краснодарский край
Краснодар
Река Кубань. Все молчат и не хотят замечать то, что река обмелела на столько, что уже пора кричать о её исчезновении.
От неё питались многие крики по всем краю, а сейчас половина из них просто пересохла. Берега зарастают и заболачиваются.
Власти молчат. На это просто закрывают глаза. Кричим SOS. А посмотрите на реку Дон. В Ростове. Какая река была, а что с ней стало. От неё осталось только 40% процентов того что было. Я же её помню с детства. Широкая, мощная, судоходная. А теперь там этого и нет. Страшно. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:28 Ответить
Краснодарский край
SOS!!! В поселке ***** Анапского района Краснодарского края полностью высохло уникальное горное озеро, в котором растут редкие для наших мест Болотные кипарисы - их 32 дерева, которые без воды погибнут. Еще лет 5 назад кипарисы стояли в воде, сейчас корни оголились и туристы делают селфи на сухих корнях. Вода уходит катастрофически быстро!!! SOS!!!
Уровень воды в Краснодарском водохранилище опустился почти до минимально допустимого. До него осталось всего 5 см - Нормальный подпорный уровень - 32,75 метра. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:33 Ответить
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Река Дон мелеет на глазах! Очень страшно! При этом все русло забито судами! Ещё несколько лет назад топило обуховку, дугино и т.д., а сейчас все засушливо.
Астраханская область
С.чёрный яр
Астраханская обл
Р.Волга в районе ахтубинска плановый ежегодный прилив воды упал уже на 30-40% http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:36 Ответить
Опубликованы снимки высыхания Краснодарского водохранилища
31.08.2020 В сети 30 августа было опубликовано видео, на котором видно процесс высыхания Краснодарского водохранилища в 2020 году. По снимкам видно, что в период с 4 июля по 23 августа постепенно вода исчезает по направлению с востока на запад.
В конце концов, водохранилище высыхает наполовину. На сегодняшний день уровень воды в нем находится на отметке ниже половины, а из-за ее дефицита произошла массовая гибель рыб.

https://bloknot-krasnodar.ru/news/opublikovany-snimki-vysykhaniya-krasnodarskogo-vod-1259471
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07.12.2020 12:57 Ответить
Рыбу жалко, кубанцев нет.
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07.12.2020 14:27 Ответить
Я не знаю... Ну на МКС ведь как-то научились без дождей обходиться.
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07.12.2020 11:48 Ответить
не, ну а что - нормально! вон в столице лугандонии так вообще по 2 часа утром и вечером вода реалии руЦкАго мира
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07.12.2020 11:50 Ответить
невже це комусь цікаво...
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07.12.2020 11:50 Ответить
А на кой куй им вообще вода ? Моча Ивана Кузьмича - пусть хлебают
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07.12.2020 11:52 Ответить
Хай росу з "камнєй с нєба" злизують)
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07.12.2020 11:53 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 8837
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07.12.2020 11:58 Ответить
это он за дедов так?
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07.12.2020 14:00 Ответить
навкруги так багато смачної та поживної морської води.
Нехай крисичани пьють її до несхочу!
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07.12.2020 11:56 Ответить
Причому дуже оптимальна вода. Від неї навіть не будуть занадто багато писюганити, якщо переп'ють.
Знаєте чому?
...
Бо морську воду бруньки людини не витримують!!! )))0))0)))
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07.12.2020 17:32 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 1243
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07.12.2020 11:58 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 1001
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07.12.2020 12:00 Ответить
Аха-ха...напоминаю вьісокоморальньім гуманистам про отключения газа Украине в -25 градусів. Без всякого на то основания. Земля-то круглая😂 И за газ заплатили, и без водьі остались.
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07.12.2020 12:03 Ответить
Когда я учился в Баку, во времена Гейдара Алиева, - Алиева старшего, - городе-столице также подавали воду по два раза в сутки. Население приспособилось: почти у всех квартирах были под потолком накопительные емкости, оборудованные ограничителем уровня по принципу сливного бачка; в некоторых домах на крыше цистерны для всего дома. Однако режим ПРЕРЫВНОСТИ подачи воды усиливал коррозию труб и осыпание всяких накопившихся в водопроводной сети наслоений - вода была грязная и дурно пахла.
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07.12.2020 12:06 Ответить


В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2564
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07.12.2020 12:06 Ответить
В родной говени хоть камни с неба.
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07.12.2020 12:10 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html Більшовицькі війська в лютому 1918 року здобували Київ під гаслами «Смерть буржуям и украинцам!»

«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…

Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.

- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».Опівдні більшовицька артилерія з лівого берега розпочала гатити по місту з великокаліберних гармат. Найбільше цілили по центральній частині - «районах проживання буржуазії». «Центральна Рада відбувала свої засідання серед найстрашнішої канонади, - пише у спогадах історик Дмитро Дорошенко. - Часами не можна було вийти з головних дверей: більшовицькі гармати намацали будинок Педагогічного музею й били по ньому та по ближчому районі. Доводилося пробиратися двором і бічними вулицями».

далі -- https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html
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07.12.2020 12:16 Ответить
Жили люди на берегу Черного моря и печали не знали. Украина кормила, поила. Работали кое-как, по крайней мере, возле мартена не стояли и в шахте не надрывались и имели хорошие заработки. Все как по Пушкину, «…и решила старуха жить еще лучше, захотела стать владычицей». Так и здесь, решили еще лучше жить, позвали русский мир, Путина и жизнь кардинально изменилась. Все стало как в России. Отдыхающие исчезли и исчезли средства для проживания, дороговизна, нищета, полное запустение, санкции, умыться нечем, кругом пьяные военные, вода кончается. Все по Пушкину, великому русскому поэту: «Старик не дождался рыбки и ушел домой, а придя домой, увидел, что все по старому и старуха его сидит возле разбитого корыта».
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07.12.2020 12:17 Ответить
пусть слизывают капли росы с сапог зеленых человечков-
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07.12.2020 12:28 Ответить
Так же было под Евпаторией - хозяева дома перед приезжим татарином из Москвы распинались, жопу лизали. С квартирантами из Украины вели себя как с говном. Причём же все платили одинаково. Почему так? Теперь, судя по вебкам с их пляжа летом - пусто. Человек 10 на пляже в жару, тогда как раньше весь посёлок на клиентах с Украины наживался. Сейчас если залетит какой российский экономный бюджетник - это за счастье. Ну вот так - кто что не ценит, а они украинцев не ценили, тот то теряет.
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07.12.2020 14:23 Ответить
Думаю такая ситуация с водой в Крыму не на долго, Путин пол России без воды оставит,а в Крым воду даст, потому что дело принципа.
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07.12.2020 13:10 Ответить
Ну если самолетами,тогда ,да!
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07.12.2020 14:16 Ответить
Откуда он ее даст? Из Кубани, из Ростовской области, с Волги? Там везде проблема.
Разве что из сибирских рек...
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07.12.2020 14:21 Ответить
Опреснители поставит.
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07.12.2020 17:44 Ответить
Опреснители - это очень дорого и водичка от них вельми противная
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07.12.2020 20:38 Ответить
а КАК он ее даст ???
как волшебник на голубом вертолете?
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07.12.2020 15:02 Ответить
Поставит опреснители, не взирая на стоимость, россияне ради скреп за всё заплатят.
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07.12.2020 17:45 Ответить
А зачем им вообще воду подавать? Ее же кругом полно - только выйди из дому и хлещи ее, родимую, до обсирачки.
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07.12.2020 13:39 Ответить
Хороша новина.
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07.12.2020 14:01 Ответить
Главное не позбутись здорового глузда.
Предъявите хоть один факт или документ, что Порох еврей
Факты в студию. Ждемс!
Аргументы типа - одна баба сказала не предъявлять!
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07.12.2020 14:26 Ответить
Вот думаю, как правильно писать : "крысчане", или "крысияне" ?
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07.12.2020 14:29 Ответить
Хоть камни из крана.
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07.12.2020 14:48 Ответить
Запасов воды для Симферополя хватит только на неделю
Уже сейчас в крымскую столицу подают воду из подземных источников.
«У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», - заявил Баженов.

https://replyua.net/news/krym-poluostrov/235974-zapasov-vody-dlya-simferopolya-hvatit-tolko-na-nedelyu.html
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07.12.2020 14:49 Ответить
Да таких "графиков" и в Украине полно. Без всяких перекрытий каналов. Нам не о воде в оккупированном Крыму нужно беспокоиться " камни им с неба", а об обеспечении водой в нужных объемах, нормального ( я даже не говорю слово "хорошего") качества, и не по графикам.
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07.12.2020 15:13 Ответить
У нас вода подается на три часа раз в неделю. Это конечно же намного лучше чем в Ялте.
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07.12.2020 15:46 Ответить
"У вас" це де?
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07.12.2020 16:17 Ответить
Енто в какой дяревне-та?
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07.12.2020 17:27 Ответить
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 6735
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07.12.2020 17:24 Ответить
В Крыму пересохла река Сафун-Узень, впадавшая в самое глубокое водохранилище: фото
7 декабря 2020
https://www.dialog.ua/ukraine/220376_1607347055
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07.12.2020 21:28 Ответить
 
 