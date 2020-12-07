В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером

В оккупированной Ялте со следующей недели вводятся ограничения подачи воды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил так называемый "министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма" Дмитрий Черняев.

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", - отметил Черняев.

По его словам, идет поиск новых источников для оккупированной Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта так называемой "администрации Ялты", уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума - 17% от общего объема, тогда как в начале лета было 70%. Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период высокого курортного сезона, сейчас он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

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