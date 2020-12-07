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Новости Украинские заложники в РФ
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Суд в РФ приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины"

Суд в РФ приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима за

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете" сообщила пресс-служба суда.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК - "Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов".

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж — по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины.

Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них - "Таврия", "Торпедо" и "Дружба". Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж

россия (95393) суд (25081) шпионаж (1381)


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Топ комментарии
+33
Что-то я не понял - кацапских шпионов "за шпионаж" просто высылают на родину и запрещают въезд, а кацапы по той же статье сажают на 12 лет.
Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
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07.12.2020 11:45
+19
слава героям- Василь тримайся- обміняємо тебе на якусь сепарську потвору
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07.12.2020 11:39
+14
Наши "реформовані" суди сепарським потворам максимум умовны терміни дають.
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07.12.2020 11:47
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слава героям- Василь тримайся- обміняємо тебе на якусь сепарську потвору
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07.12.2020 11:39 Ответить
Наши "реформовані" суди сепарським потворам максимум умовны терміни дають.
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07.12.2020 11:47 Ответить
Российская сторона хрен согласится обменять, очевидно же
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07.12.2020 12:03 Ответить
Что-то я не понял - кацапских шпионов "за шпионаж" просто высылают на родину и запрещают въезд, а кацапы по той же статье сажают на 12 лет.
Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
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07.12.2020 11:45 Ответить
да-да) дело в КПК а не в вотетом
Суд у РФ засудив колишнього українського футболіста Василенка до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство на користь України" - Цензор.НЕТ 1900
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07.12.2020 12:36 Ответить
Учитывая то, что с кацапскими шпионами ровно точно также поступали и до этого - да, дело в кпк.
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07.12.2020 12:44 Ответить
Так кого меняло квартальное шапито на горловских таксистов? Если никто не сидел?)
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07.12.2020 12:52 Ответить
Эко вы наших спецназначенцев, ликвидировавших Гиви, которых выменяли у кацапских прихвостней обосрали...

И нет, кацапским марионеткам ни одного, осужденного именно за шпионаж в пользу РФ не выдавали. Осужденные были по другим статьям.
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07.12.2020 13:00 Ответить
Ибо нехер нашему брату в раше делать!
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07.12.2020 11:46 Ответить
Герой!!!!!Держись!!!!
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07.12.2020 11:46 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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07.12.2020 11:47 Ответить
Молодец, знал куда поехать(поехавший)

Кстати, а ведь раньше писали - "суд" в РФ.
т.е. как и "президент Беларуси" Пукашенко. - и первое и усатое = просто название и имитация.
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07.12.2020 11:51 Ответить
Ось так треба сепаратистів саджати в Україні щоб навести порядок й позбавитися оцих "рускієнамбратія"! Але спочатку треба Патріотів України обрати до влади.
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07.12.2020 11:53 Ответить
Та шо твориться ? Футболисты шпионить начали ? Секреты ультрозвукого унитаза разнюхивают ? Хорошо что в орде крепкая контрразведка....выследили.
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07.12.2020 11:56 Ответить
это ещё раз показывает что на орду не нужно ездить ни под каким предлогом !
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07.12.2020 12:14 Ответить
в 2019 г. границу с Рашей пересекло 7 млн. граждан Украины (данные ДПСУ). Посадили 1.
Это показывает что вероятность быть схваченным 10 в -5 степени процента.
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07.12.2020 12:26 Ответить
ну это кто на кого учился и кем трудился.... тебя тролль не посадят. это точно....
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07.12.2020 13:48 Ответить
"Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно." Ну, прямо в кращих традиціях 30-х років - трійка суддів, гриф "Цілком таємно", Соловки!
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07.12.2020 11:57 Ответить
Чоловіка жаль, але це ще одне нагадування, що будь який українець може отримати свої 15 років пансіона в московитських *******.
Що ви там шукаєте, що ви там забули? Це мертва і небезпечна земля - це по перше
По друге, на мою думку, ті хто їде на мордор не з військовими цілями не має гідності, не має гордості, не має стрижня.
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07.12.2020 12:20 Ответить
данные ДПСУ - в 2019 границу с Рашей пересекли 7 млн. граждан Украины.
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07.12.2020 12:27 Ответить
Что на 10% меньше, чем в 2018 году, то ли ещё будет.А с ЕС пересекли 36,7 млн.украинских граждан. Кто бы мог подумать при совке с железным занавесом, что будут так ездить к буржуям.
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07.12.2020 12:42 Ответить
Может и ссылка у тебя есть на эту цифру?
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07.12.2020 12:43 Ответить
Естественно. Сайт ДПСУ подойдет? https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-2019-roci-gromadyani-znachno-menshe-peretinali-kordon-z-Rosiyu-ale-chastishe-podorozhuvali-morem-ta-povitryam/?fbclid=IwAR1gl_hTj2vpOkPDfD59VDfcFFCCcm3ewyPfuRWE9xYnNlWgQDwF83h5C40 ссылка
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07.12.2020 12:46 Ответить
Из текста непонятно, что именно считают пограничники - трафик в одну сторону или в обе. Я лично склоняюсь ко второму варианту.
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07.12.2020 13:43 Ответить
я не оспариваю, просто дал цифру. Думаю они вообще считают количество раз, т.е. 10 раз проехал - они считают как 10 человек.
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07.12.2020 13:47 Ответить
к сожалению придурков из 5-й колоны везде много. пример - ёлочные шары с логотипом армии шойгу....
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07.12.2020 13:50 Ответить
Так надо всех росиийских артистов гастролирующих в Украине осуждать за шпионаж. За иключением тех из артистов, которые в одной бригаде со шмарклей и с братьями ермаками
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07.12.2020 12:21 Ответить
Штирлиц тоже наверное футболистом был, дошёл от защитника Динамо до штандартенфюрера СС.
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07.12.2020 12:47 Ответить
читай внимательно первоисточник - штирлиц в тенис играл.....
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07.12.2020 13:52 Ответить
а шо он там нашпионил? узнал точный диаметр кацапского футбольного мяча? или длину кацапских футбольных трусов? или высоту хокейной клюшки самого ************* куйла? надо нам тоже какого то спортивного шпиона который ранее за москалей выступал найти.... потом менятся будем!
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07.12.2020 13:46 Ответить
Отож бо й воно, чтобы быть "нормальным" шпионом надо быть вхожим в определенные круги, а так только диаметр мяча ну и может быть количество стероидов поедаемых спортсменами нарасии.
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07.12.2020 16:46 Ответить
А що він там робив?
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07.12.2020 15:25 Ответить
За длинным рюблём погнался.
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07.12.2020 16:43 Ответить
Нє хадітє хвутболісти на Кацапію гулять, -
На Кацапії "шпійоном", - нєхєр дєлать, - можеш стать...
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07.12.2020 17:49 Ответить
украинские клубы Таврия (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружба (Бердянск).
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07.12.2020 19:40 Ответить
 
 