Суд в РФ приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины"
Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете" сообщила пресс-служба суда.
Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно.
Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК - "Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов".
Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж — по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины.
Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них - "Таврия", "Торпедо" и "Дружба". Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.
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Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
И нет, кацапским марионеткам ни одного, осужденного именно за шпионаж в пользу РФ не выдавали. Осужденные были по другим статьям.
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Кстати, а ведь раньше писали - "суд" в РФ.
т.е. как и "президент Беларуси" Пукашенко. - и первое и усатое = просто название и имитация.
Это показывает что вероятность быть схваченным 10 в -5 степени процента.
Що ви там шукаєте, що ви там забули? Це мертва і небезпечна земля - це по перше
По друге, на мою думку, ті хто їде на мордор не з військовими цілями не має гідності, не має гордості, не має стрижня.
На Кацапії "шпійоном", - нєхєр дєлать, - можеш стать...