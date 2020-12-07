Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе: это будет пробная поставка, чтобы проверить, как справляется государство, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Инициатива COVAX, по которой Украина должна получить вакцину от коронавируса в 2021 году, говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должно получить страна.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только свои логистические способности, а чтобы мы могли проработать все логистические вопросы по доставке вакцины, обеспечению холодовой цепи, кампании вакцинации и так далее. Если государство справляется, идут следующие поставки", - говорит Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба

По его словам 7 декабря дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. Украина его уже сформировала. Мы можем рассчитывать на около 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины.

COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение вакцины пока не известено ни для одной страны. Мы можем получить любую.