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Новости Коронавирус и карантин
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Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе: это будет пробная поставка, чтобы проверить, как справляется государство, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе: это будет пробная поставка, чтобы проверить, как справляется государство, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Инициатива COVAX, по которой Украина должна получить вакцину от коронавируса в 2021 году, говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должно получить страна.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только свои логистические способности, а чтобы мы могли проработать все логистические вопросы по доставке вакцины, обеспечению холодовой цепи, кампании вакцинации и так далее. Если государство справляется, идут следующие поставки", - говорит Кузин.

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По его словам 7 декабря дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. Украина его уже сформировала. Мы можем рассчитывать на около 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины.

COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение вакцины пока не известено ни для одной страны. Мы можем получить любую.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Да-да, "пробная партия" вакцины для... ФЕОФАНИИ!
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07.12.2020 11:53
+3
Яка різниця з якої країни цей шмурдяк?
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07.12.2020 12:00
+3
Всё выложено чётко по Фрейду. Не "проверить, насколько безопасна новая вакцина." И даже не "проверить, насколько она эффективна." А "проверить, насколько справляется государство." (c) Это у чиновников на первом месте...
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07.12.2020 12:29
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...тільки це вже не ялинкові іграшки для армії ре фе - це будуть медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 11:48 Ответить
Ясна річ, зараз Зажопи та ОПи почнут дупи рвати за московську ВРХ-вакцину !!))))
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07.12.2020 11:53 Ответить
В Эпицентр на пробу???
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07.12.2020 11:49 Ответить
Тест-драйв,топ-держслужбовці та іх родини !!))
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07.12.2020 11:51 Ответить
Питання-Країна походження цієї вакцини??? В Расєє вже аленей вакцинуют вакциною для ВРХ !!!)))
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07.12.2020 11:49 Ответить
Яка різниця з якої країни цей шмурдяк?
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07.12.2020 12:00 Ответить
Китай. Бо кацапську навіть не можуть зварити в достатній кількості. нІде
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07.12.2020 13:39 Ответить
Интересно, у недоумков хватит остатков ума создать и корректно вести учет вакцинированных лиц - граждан Украины, с возможностью привязки к национальным базам данных? Или, как всегда?
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07.12.2020 11:53 Ответить
Звичайно, будуть вести. Щоб після їх швидкої смерті 2 рази не рахувати.
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07.12.2020 12:01 Ответить
Тролль? С какой ботофермы? А начать работать не пробовали?
"Тролль пытается представить себя типичным пользователем, который разделяет общие интересы и проблемы группы либо сообщества". Пытается, но свиное рыло ФСБ его выдает.
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07.12.2020 12:17 Ответить
Самокритично. Лише тролі розповідають, що від хвороби з летальністю 0,2% (0,05% серед людей, молодших 70 років) потрібна якась вакцина. Звичайно, фармацевтичним компаніям та ВООЗ і МОЗам вона потрібна, бо так вони і заробляють.
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07.12.2020 13:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/440741, вы засветились. Скажите куратору, что этот ник не катит, пусть дадут следующий. У вас там что, сменилась тактика? Проводите операцию укоренения сотен ботов из РФ на Цензоре? Готовитесь к часу "Ч"?
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07.12.2020 14:25 Ответить
Називається "в будь-якій незрозумілій ситуації, коли відсутні аргументи (бо їх і не було), згадуй крємль і пуйло".
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07.12.2020 14:31 Ответить
Ни в коем разе. Да и зачем? - ваших работодателей вы отлично знаете.
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07.12.2020 14:58 Ответить
Да-да, "пробная партия" вакцины для... ФЕОФАНИИ!
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07.12.2020 11:53 Ответить
Якби так. Депутати цією бодягою колотися не будуть.
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07.12.2020 12:01 Ответить
Во многих странах уже разрабатывают пошаговые стратегии как будет проходить вакцинация, подготавливают все необходимое... А у нас даже и не начинали готовится. Будут потом рассказывать что попередники мешают или "магазины Рошен."
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07.12.2020 11:53 Ответить
В цих країнах населення не планує вакцинуватися цією отрутою.
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07.12.2020 12:02 Ответить
*Мы можем рассчитывать на около 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины*

4 млн - это 20% населения или всё таки 10?
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07.12.2020 11:54 Ответить
Це вони на китайському калькуляторі рахували !!)))
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07.12.2020 11:56 Ответить
Боюсь, що наші зелені бібізяни перевірку не пройдуть і поставлять нас в чергу першими с заду.
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07.12.2020 12:07 Ответить
Без справки про вакцинування нікуди за кордон вас не випустять.
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07.12.2020 12:09 Ответить
Законодательной базы под это пока нет ни в одной стране.
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07.12.2020 12:18 Ответить
Кто переболел тому нужна вакцина? Вначале тест на антитела нужен. У меня процентов 50 из окружения уже теряли нюх
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07.12.2020 12:11 Ответить
Эти недоразвитые "руководители", даже не знают, хоть примерно, количество людей, в стране. Перепись "провели" в голове у Дубилета. А вы спрашиваете об учете.
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07.12.2020 12:11 Ответить
Всё выложено чётко по Фрейду. Не "проверить, насколько безопасна новая вакцина." И даже не "проверить, насколько она эффективна." А "проверить, насколько справляется государство." (c) Это у чиновников на первом месте...
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07.12.2020 12:29 Ответить
безопасность и эффективность вакцин изучают в клинических испытаниях производители вакцины. А госуд. органы по контролю за лекарственными средствами проверяют правильность выводов и дают разрешение на продажу. Не хватало ещё, чтобы безопасность и эффективность проверяли безграмотные чиновники.
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07.12.2020 12:58 Ответить
Sinopharm чи Sinovac?
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07.12.2020 13:33 Ответить
Думаю с пробной партией вполне справятся, так как она пойдет на вакцинацию всей правящей шушеры и их последышей, а также любовниц и собак любовниц. Ну а для остальных - вот это действительно вопрос.
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07.12.2020 13:36 Ответить
 
 