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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО серьезная, оккупанты отказываются от гуманитарной помощи Украины, - директор "Восток-SOS" Реуцкий

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО серьезная, оккупанты отказываются от гуманитарной помощи Украины, - директор

Правительство Украины предлагало гуманитарную помощь ОРДЛО для борьбы с COVID-19, но там отказались.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий.

По его словам, ситуация с лечением коронавируса там серьезная, не хватает мест в больницах, врачей и лекарств. В так называемой "ДНР" привлекают студентов медицинского вуза в борьбе с коронавирусом.

"Врачи не справляются с таким количеством пациентов. Известно, что больницы переполнены. Некоторые из них полностью перешли на лечение ковидных пациентов, пациентов держат в коридорах или других не предназначенных для этого местах. Не хватает медиков, они болеют и умирают от COVID-19. Не хватает лекарств, даже элементарных витаминов, оборудования", - подчеркнул Реуцкий.

"Мы видим, что украинское правительство делает шаги навстречу и пытается помочь украинцам из ОРДЛО, но оккупационное правительство и отказывается от этой помощи, и не хочет позволить людям выезжать с территории так называемых "республик", в том числе, чтобы получить помощь украинских медиков", - добавил директор благотворительного фонда.

Однако, по его словам, больницы Луганщины из прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть некоторые проблемы с поставками кислорода.

"Большинство коек в больницах обеспечены ими, но возникает другой вопрос. Они не обеспечивают лечение тяжелобольных пациентов, и с поставкой самого кислорода есть определенные небольшие проблемы. Хотя они не столь критичны. Считаю, что администрация больниц в ближайшие дни сможет их решить", - подытожил Реуцкий.

Также смотрите: От COVID-19 на оккупированном Донбассе приходится "лечиться подорожником", - волонтер Реуцкий. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Донбасс (26955) гуманитарная помощь (1259) Реуцкий Константин (14) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Вы оккупантам еще и помощь предлагаете?
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07.12.2020 12:00
+10
Вы сначала тут наладьте все а потом гуманитарку предлагайте . Пусть за них у оккупантов голова болит
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07.12.2020 12:01
+10
Типа мы свою территорию всем обеспечили.., а вот излишки предлагаем туда. Артисты одним словом.
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07.12.2020 12:02
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Вы оккупантам еще и помощь предлагаете?
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07.12.2020 12:00 Ответить
ну не своим же холопам помогать ...
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07.12.2020 12:09 Ответить
А хто свої,для зеленої плісняви??)))
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07.12.2020 12:13 Ответить
Ну таких не мало... 73%!
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07.12.2020 12:15 Ответить
Та кому ,це 73%-ве бидло потрібне ,*** знайшов своїх !!!)))
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07.12.2020 12:20 Ответить
похоже они так воспринимают всех нас и 73% в первую очередь !
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07.12.2020 12:16 Ответить
Там же наші люді, млятЬ... Хоч вони і дороги перекривали, ***** звали, медом з гранатами наших хлопців частували, алеж вони наші люді, *****...
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07.12.2020 12:36 Ответить
у них свет вода газ по 20 копеек)) а кто оплачивает разницу?? или фирташ с беней работают в минуса?))
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07.12.2020 12:36 Ответить
От украинских пенсий почему-то не отказываются.
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07.12.2020 12:01 Ответить
Вы сначала тут наладьте все а потом гуманитарку предлагайте . Пусть за них у оккупантов голова болит
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07.12.2020 12:01 Ответить
Так за його словами у нас все майже ідеально і є лише певні проблеми...

...больницы Луганщины из прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть некоторые проблемы с поставками кислорода.
"Большинство коек в больницах обеспечены ими, но возникает другой вопрос. Они не обеспечивают лечение тяжелобольных пациентов, и с поставкой самого кислорода есть определенные небольшие проблемы. Хотя они не столь критичны. Считаю, что администрация больниц в ближайшие дни сможет их решить", - подытожил Реуцкий. Источник: https://censor.net/ru/n3235369
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07.12.2020 12:12 Ответить
Та то ж не окупанти. То ж - свої.
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07.12.2020 14:11 Ответить
Яка допомога?? Нехай виздихают сепарсько-колорадські потвори !!))
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07.12.2020 12:01 Ответить
Типа мы свою территорию всем обеспечили.., а вот излишки предлагаем туда. Артисты одним словом.
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07.12.2020 12:02 Ответить
Если это «своя» территория, то другая территория чья? рф или "народа Донбасса"?
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07.12.2020 12:11 Ответить
А та територія є тимчасово окупованою і всі затрати по утриманню населення та інфраструктури,згідно міжнародних конвенцій несе окупант.
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07.12.2020 12:39 Ответить
Вот так и надо писать. "Оккупированная" и "свободная" (не оккупированная ). А не "своя". Потому как иначе, остальная территория "не своя"
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07.12.2020 12:46 Ответить
Это оккупированная территория, и согласно международным правилам снабжение всем необходимым ложится на оккупанта. Тем паче что 70% встретили оккупацию на ура!!! ( и эти 30 что были против выехали), А не то что делается сейчас , Украина "должна" выплачивать пенсии, поставлять безоплатную эл. энергию, воду, гуманитарку, а теперь оказывается еще и лекарства. А не ху- хо. Так что российский " Спутник" не тестированный им в ж..пу каждому по пять доз и запить "Боярышником".
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07.12.2020 12:39 Ответить
Спитайте в Пушиліна, може він грошима візьме.
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07.12.2020 12:03 Ответить
А у них ещё и вуз медицинский есть? Какая легитимность у такого диплома?
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07.12.2020 12:03 Ответить
Возьмут работать на месте, в соответствии с уровнем квалификации - транспортировщиком трупов из морга в крематорий.
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07.12.2020 12:16 Ответить
Разве что
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07.12.2020 12:21 Ответить
Ви шо, з дуба впали !???
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07.12.2020 12:06 Ответить
регулярно!
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07.12.2020 12:11 Ответить
Тут важно другое, они курсируют в неоккупированную Украину , разносят свой ковид.
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07.12.2020 12:06 Ответить
Україна має бути ізольована від цього розплідника вселякої пошісті !!)))
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07.12.2020 12:10 Ответить
Танька лайф за пляшку там смокчет не для того что бы ты тут территории закрывал!!!
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07.12.2020 12:14 Ответить
Так КПП закрыты?
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07.12.2020 12:10 Ответить
Не знаю, если честно. Вроде, нет.
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07.12.2020 12:12 Ответить
Это все Порошенко! Инфа 100%!!!
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07.12.2020 12:14 Ответить
ну так он же не закрыл
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07.12.2020 16:52 Ответить
Відкрита Станиця Луганська.
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07.12.2020 12:41 Ответить
ПУТЕНВВЕДИ! Ааааай, бона-бона!!! Вывади патехонечькууууу!!!
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07.12.2020 12:11 Ответить
шишка 6 год как застряла)))) впопучленцам нравица
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07.12.2020 12:38 Ответить
Своїм не можете дати раду, десь чогось не вистачає, люди лікуються за свої кошти, а цим зрадникам завжди будь-ласка і на дурняк.
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07.12.2020 12:13 Ответить
наверное, боятся, что их еще сильнее заразят.
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07.12.2020 12:20 Ответить
больше чем они вирусом рашизма заражены уже их никто болеетне заразит.... да ты то что волнуешься? мне например по фигу что там в резервации происходит. после пребывания в ато я понял что там живут не украинцы. только стена и ров. кстати 9 числа истекает срок обещания гаранта сделать мир за год, если нет то в отставку.... это что последние подарки отзельца "нашимлюдям" в чудесном краю кормильцев Украины?
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07.12.2020 13:21 Ответить
Ну и χερ ς ними!
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07.12.2020 12:27 Ответить
И я тоже очень глубоко озабочен.
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07.12.2020 14:36 Ответить
может туда еще трубопровод с кислородом проведёте у нас ведь своего до яух!!!! и лекарств у нас много и люди от короны не мрут.... шмыг, может тебе тоже вместе с гарантиком в отставку пора?
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07.12.2020 13:17 Ответить
как расшифровуеться название этой конторы реуцкого "востоксос" ? даже как то неудобно....
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07.12.2020 13:24 Ответить
А СНБО и бубочка собирается закрыть луганду на карантин, если все так плохо? Видимо нет....
Где логика?
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07.12.2020 13:56 Ответить
 
 