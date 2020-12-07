Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО серьезная, оккупанты отказываются от гуманитарной помощи Украины, - директор "Восток-SOS" Реуцкий

Правительство Украины предлагало гуманитарную помощь ОРДЛО для борьбы с COVID-19, но там отказались.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий.

По его словам, ситуация с лечением коронавируса там серьезная, не хватает мест в больницах, врачей и лекарств. В так называемой "ДНР" привлекают студентов медицинского вуза в борьбе с коронавирусом.

"Врачи не справляются с таким количеством пациентов. Известно, что больницы переполнены. Некоторые из них полностью перешли на лечение ковидных пациентов, пациентов держат в коридорах или других не предназначенных для этого местах. Не хватает медиков, они болеют и умирают от COVID-19. Не хватает лекарств, даже элементарных витаминов, оборудования", - подчеркнул Реуцкий.

"Мы видим, что украинское правительство делает шаги навстречу и пытается помочь украинцам из ОРДЛО, но оккупационное правительство и отказывается от этой помощи, и не хочет позволить людям выезжать с территории так называемых "республик", в том числе, чтобы получить помощь украинских медиков", - добавил директор благотворительного фонда.

Однако, по его словам, больницы Луганщины из прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть некоторые проблемы с поставками кислорода.

"Большинство коек в больницах обеспечены ими, но возникает другой вопрос. Они не обеспечивают лечение тяжелобольных пациентов, и с поставкой самого кислорода есть определенные небольшие проблемы. Хотя они не столь критичны. Считаю, что администрация больниц в ближайшие дни сможет их решить", - подытожил Реуцкий.

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