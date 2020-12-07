У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Такие данные были получены Комитетом избирателей в ответ на информационный запрос к Офису президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КИУ.

По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - А. Арестович). У Зеленского лишь 4 советника. Советниками Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Ермака являются: на штатной основе - Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко и Тимофей Милованов.

В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседаний вообще не проводилось, подчеркивает КИУ.

"Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально огражден от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента ", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

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