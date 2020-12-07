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У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ

У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Такие данные были получены Комитетом избирателей в ответ на информационный запрос к Офису президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КИУ.

По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - А. Арестович). У Зеленского лишь 4 советника. Советниками Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Ермака являются: на штатной основе - Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко и Тимофей Милованов.

В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседаний вообще не проводилось, подчеркивает КИУ.

"Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально огражден от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента ", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак назначил Арестовича внештатным советником, его задача - противостоять фейкам

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) КИУ (383) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+27
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 6852
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07.12.2020 12:19
+22
С самого начала, до самого конца єто сплошная клоунада.
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07.12.2020 12:18
+20
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 7580
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07.12.2020 12:20
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С самого начала, до самого конца єто сплошная клоунада.
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07.12.2020 12:18 Ответить
Бордель имени Путина з ПРиставленным сутенером Дерьмаком под присмотром консервы Татаровым.
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07.12.2020 14:42 Ответить
аби нам кров'ю не вмитися внаслідок цієї "клоунади".
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07.12.2020 14:46 Ответить
Ну зекретин же нелох)
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07.12.2020 12:18 Ответить
керівник ОПи- це вівце-призе!дент...
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07.12.2020 12:44 Ответить
Керівник жОПи Президента, це активний член коМанди..
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07.12.2020 13:18 Ответить
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 6852
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07.12.2020 12:19 Ответить
атож, нашо табурєткам експертиза
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07.12.2020 14:09 Ответить
Не факт что в будущем 43% дол&оёбы проголосуют за этого кремлёвского упыря.
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07.12.2020 12:19 Ответить
Клоун так хочет жить. Ему в теплой ванне комфортнее. И время есть тупые видосики нариду клепать.
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07.12.2020 12:19 Ответить
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 7580
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07.12.2020 12:20 Ответить
Ага и часть магазинов "РОШЕН" за этот период уменьшилася в геометрической прогрессии. Надо ж было указать на этот факт.
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07.12.2020 14:33 Ответить
Зеленский делает вид, что этого не замечает ! Он же сам говорил ,,Я не лох,, ! Значит делает вид.
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07.12.2020 12:20 Ответить
Он не просто лох. Оно тупое ничтожество с комплексом недонаполеона. Мелкое, тупое, самодовольное и мстительное чмо.
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07.12.2020 12:49 Ответить
А дурные бабки, а он свои именно так и "накварталил", многим крышу сносят, а если к дурным деньгам ещё и власть добавить, начинается полная шизофрения.
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07.12.2020 13:22 Ответить
Клоун не нуждается в советниках. Он и так о себе все знает.
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07.12.2020 12:20 Ответить
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 60
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07.12.2020 12:20 Ответить
Вывод: Ермак тупее своих советников в 5 раз, а Зеля тупее в 5 раз Ермака.....
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07.12.2020 12:23 Ответить
Слова "советник", "эксперт" чуждые для жизненной парадигмы нашего, прости господи, президента. Какие "эксперты" на корпоративах? Какие "советники" в клоунаде? Бытие определяет сознание.
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07.12.2020 12:25 Ответить
А що дебил ЗЕ будет делать с экспертной информацией?

Ему ж не инофрмация нужна, а готовые решения. Потому что сам ЗЕ не может производить оценку и принятие решения. ЗЕ может только говорить что-то ртом.
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07.12.2020 12:25 Ответить
А еще он в него ест.
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07.12.2020 12:26 Ответить
Ага, чупа-чупс дЕрьмака😀
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07.12.2020 14:51 Ответить
Не собираются советники и малое их количество потому что бесполезно больше. С таким же успехом можно советников назначать венику и собираться у него на совещания.
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07.12.2020 12:29 Ответить
Хто такий Дермак і чому він керує країною? За нього навіть зебіли не голосували, треба вимагати перевибори.
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07.12.2020 12:30 Ответить
У меня нет вопросов к дерьмаку.
У меня даже нет вопросов к зеленскому.
У меня вопрос к 73% олиговфренов єто наголосовавших.
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07.12.2020 12:32 Ответить
І яке ж у тебе питання до них?
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07.12.2020 14:05 Ответить
Какой "умный" человек, какие у него "честные" глаза и как будет тяжело все это хозяйство отдавать
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07.12.2020 12:42 Ответить
І зряплати вних більші ніж презедентська.
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07.12.2020 12:45 Ответить
Царь хороший, бояре плохие. Старые сказки о главном.
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07.12.2020 12:45 Ответить
В говне, комфортно только говну, но некоторое говно, к говну, говно ревнует. Вот и начинаются сказки про хорошего сЦаря.
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07.12.2020 13:25 Ответить
КИУ показал свою заполитизированность и ерундой мается.Президент имеет Офис Президента.Жирная точка.Остальное -тавтология от Лукавого.Комитет непонятно кого,самозванец.Их таких -,как собак бродячих.
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07.12.2020 12:46 Ответить
И сколько тебе за бархатный язык в ОПе доплачивают?
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07.12.2020 14:53 Ответить
Нахера завзхозу вообще советники тем более столько? Жуть какая-то творится на Банковой,пипец!
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07.12.2020 12:47 Ответить
Как нахрена!? Один обясняет как правильно на полочках сортирную бумагу разложить, другой какой веник выписать уборщице, третий как замок в двери открывать, четвертый как сопли ЗЕбилёнку вытирать... ну и так далее.
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07.12.2020 13:29 Ответить
Стесняюсь спросить, на какую тему может быть совещание, к прмеру , у Тимофея Милованова с Еленой Говаровой? ..
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07.12.2020 12:53 Ответить
Не надо стеснятся. Просто спроси.
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07.12.2020 13:28 Ответить
"У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского." - Зеленскому советники не нужны. У нас говорят, что он и без советников умный, а в Израиле считают Зеленского артистом самоучкой -https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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07.12.2020 12:56 Ответить
По статусу зачем вообще Ермаку советники? Какая у него должность? Что бумагу скрепки и прочую канцтовары нужно 5 советников?!!!
Все видят что страной руководит агент кремля Ермак а клоун с рукой в заднице у них ширма.Ну как вы довольны те кто это выбрал? Жить стало лучше жить стало веселее?
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07.12.2020 13:15 Ответить
Таки так, даже советниками ограничен.
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07.12.2020 14:35 Ответить
Зеле нужны не советники, а репетиторы.
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07.12.2020 12:58 Ответить
Або суфлери.
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07.12.2020 13:25 Ответить
Наркологи ему нужны
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07.12.2020 14:05 Ответить
зачем они ему..., видосики снимать он и сам умеет..., скорее всего ему сказали - вова не парься, не бери дурного в голову и, главное, никуда не вмешивайся и досидишь свой срок спокойно, без шуму и пыли...
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07.12.2020 13:08 Ответить
Зачем Шмаркле советники? Тем более много? Ему достаточно одного, который за него думает и принимает решения.
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07.12.2020 13:26 Ответить
И вообще, по словам отца, а нафига оно ему надо.
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07.12.2020 14:45 Ответить
А вообще правильно, какие там ещё советники для управляемой куклы в кукольном театре.
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07.12.2020 14:42 Ответить
А шо тут неправильного? Ить решала у нас не пианист.....Зачем актеришки советы? Напишут текст подебильней и гундось !
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07.12.2020 14:42 Ответить
Я не знаю кто ему текст пишет но
У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ - Цензор.НЕТ 5556
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07.12.2020 17:36 Ответить
Просто это лишний раз подтверждает тот прискорбный факт, что фактическим президентом Украины есть именно Ермак, а не Зеленский!
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07.12.2020 14:59 Ответить
Ему некогда он видосики записывает
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07.12.2020 16:54 Ответить
Я не понимаю, с чего вы так возбудились и накинулись на завхоза Офиса Предателя Украины? Зачем ему столько советников? Ну, как зачем? Давайте считать.
Первый советник по закупке и доставке пипифакса.
Второй советник по сбору, вывозу и утилизации использованного пипифакса.
Третий советник по закупке и доставке лампочек.
Четвёртый советник по замене лампочек.
Пятый советник по вывозу и утилизации использованных лампочек.
Шестой советник по по закупке и доставке жидкого мыла.
Седьмой советник по замене жидкого мыла во флаконах.
Восьмой советник по закупке и доставке бумаги А3 и А4.
Девятый по утилизации использовонной бумаге А3, А4.
Десятый по закупке и доставке белого порошка (кокса, снежка) но это ТАЙНЫЙ советник.
Ну и т.д. Если взять ВСЕ обязанности завхоза, чай, кофе, стаканчики одноразовые, чистка сортиров, смазка дверных петель, уборка помещений и т.д. так это у него ещё мало советников. Он скромен, как ни кто в нашей стране. Скромен, как настоящий СРУский человек скромен. Он даже брата "погибшего" на Донбассе в штат не вязл! Поэтому у него и фамилия такая - дЕрьмак.
У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ - Цензор.НЕТ 9353
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07.12.2020 17:34 Ответить
Советников по бумаге А4 и А3 надо удвоить, все таки это разные форматы, так что будет ещё плюс один советник
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07.12.2020 18:33 Ответить
Банда гауляйтера Украины Ермака-Козыря не плохо устроилась, в бюджете на 2021 год оттяпала у армии, врачей и учителей миллиарды гривен и еще от кабаева-кривогих имеет ежемесячный платеж в миллионы долларов.
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07.12.2020 18:29 Ответить
 
 