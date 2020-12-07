У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Украины Владимир Зеленский.
Такие данные были получены Комитетом избирателей в ответ на информационный запрос к Офису президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КИУ.
По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - А. Арестович). У Зеленского лишь 4 советника. Советниками Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.
Советниками Ермака являются: на штатной основе - Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко и Тимофей Милованов.
В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать о том, что заседаний вообще не проводилось, подчеркивает КИУ.
"Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально огражден от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента ", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.
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Ему ж не инофрмация нужна, а готовые решения. Потому что сам ЗЕ не может производить оценку и принятие решения. ЗЕ может только говорить что-то ртом.
У меня даже нет вопросов к зеленскому.
У меня вопрос к 73% олиговфренов єто наголосовавших.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Все видят что страной руководит агент кремля Ермак а клоун с рукой в заднице у них ширма.Ну как вы довольны те кто это выбрал? Жить стало лучше жить стало веселее?
Первый советник по закупке и доставке пипифакса.
Второй советник по сбору, вывозу и утилизации использованного пипифакса.
Третий советник по закупке и доставке лампочек.
Четвёртый советник по замене лампочек.
Пятый советник по вывозу и утилизации использованных лампочек.
Шестой советник по по закупке и доставке жидкого мыла.
Седьмой советник по замене жидкого мыла во флаконах.
Восьмой советник по закупке и доставке бумаги А3 и А4.
Девятый по утилизации использовонной бумаге А3, А4.
Десятый по закупке и доставке белого порошка (кокса, снежка) но это ТАЙНЫЙ советник.
Ну и т.д. Если взять ВСЕ обязанности завхоза, чай, кофе, стаканчики одноразовые, чистка сортиров, смазка дверных петель, уборка помещений и т.д. так это у него ещё мало советников. Он скромен, как ни кто в нашей стране. Скромен, как настоящий СРУский человек скромен. Он даже брата "погибшего" на Донбассе в штат не вязл! Поэтому у него и фамилия такая - дЕрьмак.