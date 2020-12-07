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Новости Местные выборы-2020
2 090 13

Гостомельская ТИК уже 38 дней считает менее 10 тыс. бюллетеней на выборах главы поселкового совета

Гостомельская ТИК уже 38 дней считает менее 10 тыс. бюллетеней на выборах главы поселкового совета

Гостомельская территориальная избирательная комиссия уже 38 дней считает менее 10 тыс. бюллетеней на выборах главы поселкового совета.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила представитель партии "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше месяца Гостомельская ТИК не может посчитать 10 участков, чтобы установить результаты выборов в Гостомельский сельсовет. Сегодня на заседание ТИК приехал лично заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик", - говорится в сообщении.

По ее словам в пгт. Гостомель всего менее 10 тыс. бюллетеней, а подсчет длится уже 38 дней.

"Осталось два участка - №321310 и 321311. Вторые сутки их никто не считает", - добавила Скорик-Шкаровская.

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Автор: 

Киевская область (4118) местные выборы (2752) подсчет (68) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+2
Та, нормально. Я якось був свідком коли на одній дільниці 300 бюлетенів рахували 12 годин. А інший відомий мені випадок, коли спостерігач втративши всяку надію опинитися вдома за добу організувала членів комісії і вчила їх рахувати. Будете здивовані, члени комісії реально збивалися при підрахунках більше 300 бюлетенів. Ні, вони нічого не хотіли підробити, просто тубі бабиська з радянською освітою.
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07.12.2020 12:52
+1
а у нас матьківщина... через суд скасували результати одразу в кількох двк і з різницею 28 голосів провели мера! таким чином мій голос, як голоси майже тисячі виборців, НЕ ВРАХОВАНО! грубих порушень не було, були свої члєни комісії!
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07.12.2020 12:32
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Прилипко избератели послали набуй, потому спешить некуда!
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07.12.2020 12:28 Ответить
Таких грязных выборов я не видел со времён Кучмы. Зелёные даже Януковича обошли по грязи.Второй месяц "фуфлят" результаты выборов.
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07.12.2020 12:29 Ответить
а у нас матьківщина... через суд скасували результати одразу в кількох двк і з різницею 28 голосів провели мера! таким чином мій голос, як голоси майже тисячі виборців, НЕ ВРАХОВАНО! грубих порушень не було, були свої члєни комісії!
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07.12.2020 12:32 Ответить
*свого мера
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07.12.2020 12:33 Ответить
В коментарях на ФБ пишуть, що голова ТВК від ОПЗЖ.
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07.12.2020 12:35 Ответить
а члени комісій- шкільні вчителі
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07.12.2020 12:54 Ответить
Можливо.
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07.12.2020 13:01 Ответить
Как это в мультфильме: - ОДИН - это я, ДВА - это Телёнок, ТРИ - это Корова, ЧЕТЫРЕ - этоБык, ПЯТЬ - это Конь, ШЕСТЬ - это Свинья, СЕМЬ - это Кот, ВОСЕМЬ - это Пёс, ДЕВЯТЬ - это Баран, и ДЕСЯТЬ - это Капитан Гусь!
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07.12.2020 12:35 Ответить
Та, нормально. Я якось був свідком коли на одній дільниці 300 бюлетенів рахували 12 годин. А інший відомий мені випадок, коли спостерігач втративши всяку надію опинитися вдома за добу організувала членів комісії і вчила їх рахувати. Будете здивовані, члени комісії реально збивалися при підрахунках більше 300 бюлетенів. Ні, вони нічого не хотіли підробити, просто тубі бабиська з радянською освітою.
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07.12.2020 12:52 Ответить
Чи варто сільських жіночок, називати тупими бабиськами? Вони в ті "виборчі" комісії йдуть від скрути аби заробити якусь копійчину в сім"ю. Та й винні в тому що там твориться, не вони, а "елітне" бидло, яке тими виборчими "законами" крутить, і комісіями.
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07.12.2020 13:37 Ответить
Тіпа їх хтось рахує...не смішіть мої тапки. ніхто рахувати там і не збирався і не збирається.
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07.12.2020 13:21 Ответить
Ну и ту-п-п-п-п-ы-ые!
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07.12.2020 14:49 Ответить
А шо их считать нужно? а если власть поменяется? результат как поменять потом?
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07.12.2020 15:32 Ответить
 
 