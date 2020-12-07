Гостомельская ТИК уже 38 дней считает менее 10 тыс. бюллетеней на выборах главы поселкового совета

Гостомельская территориальная избирательная комиссия уже 38 дней считает менее 10 тыс. бюллетеней на выборах главы поселкового совета.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила представитель партии "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше месяца Гостомельская ТИК не может посчитать 10 участков, чтобы установить результаты выборов в Гостомельский сельсовет. Сегодня на заседание ТИК приехал лично заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик", - говорится в сообщении.

По ее словам в пгт. Гостомель всего менее 10 тыс. бюллетеней, а подсчет длится уже 38 дней.

"Осталось два участка - №321310 и 321311. Вторые сутки их никто не считает", - добавила Скорик-Шкаровская.

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