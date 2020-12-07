За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявлено 1526 новых случаев, среди заболевших 92 ребенка и 61 медик, - Кличко. КАРТА

В Киеве COVID-19 заболели еще 1526 человек, 16 больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"1526 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки.16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 54 девочки от одного года до 17 лет, а также 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 38 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (284), Днепровском (272) и Деснянском (194) районах.

"Как видим, не уменьшается в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. На аппаратах ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52 %", - сказал Кличко.