Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин в Киеве, коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов, - Кличко

Коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении - 1 190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - почти 1 500 Также болеют более 1 100 педагогов", - рассказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что из-за выявленных случев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах. 10 садов полностью закрыты на карантин.

Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46 процентов.

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