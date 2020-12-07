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Новости Коронавирус и карантин
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Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин в Киеве, коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов, - Кличко

Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин в Киеве, коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов, - Кличко

Коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении - 1 190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - почти 1 500 Также болеют более 1 100 педагогов", - рассказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что из-за выявленных случев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах. 10 садов полностью закрыты на карантин.

Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46 процентов.

Читайте: За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявлено 1526 новых случаев, среди заболевших 92 ребенка и 61 медик, - Кличко. КАРТА

Автор: 

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Количество больных растет. Смертность растет. В моем ближайшем окружении прямо "мор" начался. А власть тупо врет в попытке дотянуть до января и дать заработать на праздники индустрии развлечений. Уроды.
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07.12.2020 12:44 Ответить
 
 