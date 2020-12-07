Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин в Киеве, коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов, - Кличко
Коронавирусом болеют около 1,5 тыс. школьников и 1,1 тыс. педагогов.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении - 1 190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - почти 1 500 Также болеют более 1 100 педагогов", - рассказал Кличко.
Мэр Киева также отметил, что из-за выявленных случев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах. 10 садов полностью закрыты на карантин.
Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46 процентов.
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показать весь комментарий07.12.2020 12:44 Ответить Мне нравится 0
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