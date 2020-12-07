3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва"

Всего за один год Укравтодор смог восстановить 10% всех трасс государственного значения, при этом качество выполнения работ увеличилось на порядок, а их стоимость существенно снизилась.

Об этом говорится в отчете Государственного агентства автомобильных дорог за 2020 год, который был презентован во время итогового мероприятия "СЕТЬ: Форум дорожной отрасли".

"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев - Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов", - сообщил подробности глава Укравтодора Александр Кубраков.

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог государственного значения и 85 мостов. Это 92% и 85%, соответственно, от амбициозного плана, который был поставлен в начале года в рамках Национальной Программы "Велике Будівництво". Озвученные цифры являются рекордами за все годы независимости Украины.

В 2020 году восстановленных и построенных дорог стало не только больше, кардинально изменилось их качество при уменьшении стоимости готовых объектов.

"Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году – 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – сравнил Кубраков показатели двух последних лет.

При этом стоит учитывать, что в данных за 2020 год отражены также обновленные 85 мостов и 25 площадок взвешивания-в-движении.

"Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", - подытожил Кубраков.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", 76% украинцев отметили, что дороги в Украине стали ремонтировать больше и качественнее.