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3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва"

3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе

Всего за один год Укравтодор смог восстановить 10% всех трасс государственного значения, при этом качество выполнения работ увеличилось на порядок, а их стоимость существенно снизилась.

 Об этом говорится в отчете Государственного агентства автомобильных дорог за 2020 год, который был презентован во время итогового мероприятия "СЕТЬ: Форум дорожной отрасли".

"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев - Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов", - сообщил подробности глава Укравтодора Александр Кубраков.

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог государственного значения и 85 мостов. Это 92% и 85%, соответственно, от амбициозного плана, который был поставлен в начале года в рамках Национальной Программы "Велике Будівництво". Озвученные цифры являются рекордами за все годы независимости Украины.

В 2020 году восстановленных и построенных дорог стало не только больше, кардинально изменилось их качество при уменьшении стоимости готовых объектов.

3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе Великого Будівництва 01

"Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году – 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – сравнил Кубраков показатели двух последних лет.

При этом стоит учитывать, что в данных за 2020 год отражены также обновленные 85 мостов и 25 площадок взвешивания-в-движении.

"Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", - подытожил Кубраков.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", 76% украинцев отметили, что дороги в Украине стали ремонтировать больше и качественнее.

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+18
3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 3963
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07.12.2020 12:29
+13
Протяжність автомобільних доріг в Україні становить 169,5 тис. км
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог

Зе-математика
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07.12.2020 12:29
+9
Це в пределах похибки китайського калькулятора !!)))
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07.12.2020 12:33
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Правила форума Совет форумчан
Протяжність автомобільних доріг в Україні становить 169,5 тис. км
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог

Зе-математика
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07.12.2020 12:29 Ответить
Це в пределах похибки китайського калькулятора !!)))
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07.12.2020 12:33 Ответить
Всего за один год Укравтодор смог восстановить 10% всех трасс государственного значения, Источник: https://censor.net/ru/n3235380
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07.12.2020 12:42 Ответить
https://tsn.ua/auto/news/********/za-2018-rik-v-********-vidremontuvali-rekordni-3-8-tisyach-km-dorig-1269063.html За 2018 рік в Україні відремонтували рекордні 3,8 тисячі км доріг На ремонт доріг використали 23,8 млрд гривень
В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог Продолжаем считать
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07.12.2020 12:49 Ответить
Сразу было заявлено о ремонте и строительстве дорог ГОСУДАРСТВЕННОГО значения ..... вот их и посчитали
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07.12.2020 12:57 Ответить
ти зебіл?
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Источник: https://censor.net/ru/n3235380
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07.12.2020 12:59 Ответить
Що значить оновлені, бордюри покрашені, брехуни зеленоголові.
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07.12.2020 13:14 Ответить
и это только трассы, а еще столько же в населенных пунктах
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07.12.2020 13:28 Ответить
3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 3963
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07.12.2020 12:29 Ответить
Це шедевр шляхобудівницьтва !!))))
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07.12.2020 12:34 Ответить
Боковые выезды с села.Может там построить многоуровневую развязку???? Возле каждого села по многоуровневой развязке....Так законодательство Украины запрещает....
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07.12.2020 15:13 Ответить
На трасі Київ - Одеса - дворівневі з'їзди до сіл. А чому тут така фігня?
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07.12.2020 19:10 Ответить
Какому долбо$by вообще в голову это пришло 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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07.12.2020 12:48 Ответить
Це якась другорядна дорога - там трафік невеличкий. З нормально розставленими знаками все буде ОК.
А ось основна розв'язка М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро-Решетилівка:
3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 6693
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07.12.2020 14:13 Ответить
Так. Теперь отчитайтесь, пожалуйста, сколько километров асфальта можно оторвать голыми руками. А сколько километров асфальта будет унесено легким ветерком. Особенно порадовала сказка об уменьшении стоимости. Ребята, до Нового Годе еще более трех недель. Пока рано пургу гнать...
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07.12.2020 12:32 Ответить
кравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва": "дай боже здоровля Владімір Ліксандричу!"
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07.12.2020 12:36 Ответить
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07.12.2020 12:59 Ответить
Ещё и хвастаются, сколько с3,14здили...
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07.12.2020 12:36 Ответить
"3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва"" - ещё осталось 164 100 км - 3 926 км = 160 174 км дорог. Зеленский явно не успеет отремонтировать, даже если будет десять сроков президентом.
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07.12.2020 12:39 Ответить
Емм, Зе обіцям за 2020 рік ПОБУДУВАТИ 5000 км доріг, а тут ВІДРЕМОНТУВАЛИ менше 4000...
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07.12.2020 12:42 Ответить
Папахивает "Большим п...здежем" и "Большим разпилом".
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07.12.2020 12:46 Ответить
А с3,14здили скільки?
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07.12.2020 12:58 Ответить
3926? Где запятую поставить?
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07.12.2020 13:17 Ответить
А цікаво, весною разом із талим снігом зійдуть всі 3926 кілометрів доріг, чи декілька залишиться. Хто за це сяде? І який "відосік" зніме наше Чмо?
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07.12.2020 16:46 Ответить
3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 4718
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08.12.2020 00:07 Ответить
 
 