Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что общественный транспорт во время локдауна, который планируют ввести в начале января 2021 года, будет работать со значительными ограничениями.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

По его словам, в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

В ответ на вопрос, почему во время возможного жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугородное сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим, Немчинов сказал: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест".

"Вы вспомните начало карантина в Украине, и какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать (во время локдауна. - Ред.).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - добавил министр.

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