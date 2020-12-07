Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что общественный транспорт во время локдауна, который планируют ввести в начале января 2021 года, будет работать со значительными ограничениями.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
По его словам, в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.
В ответ на вопрос, почему во время возможного жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугородное сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим, Немчинов сказал: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест".
"Вы вспомните начало карантина в Украине, и какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать (во время локдауна. - Ред.).
В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - добавил министр.
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Хто знайде ні в якому разі не повертайте, залишить собі таке щастя.
А ничего, что по ст. 35 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" :
"На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння."
То есть даже когда НЕТ карантина, на междугородних рейсах НЕЛЬЗЯ по-другому перевозить пассажиров, кроме как сидячих. СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ в междугороднем автобусе и за это патрульная полиция и Укртрансбезопасность должны водителей жёстко наказывать ВСЕГДА, даже когда карантина нет.
Для справки : междугородний маршрут - это маршрут между населёнными пунктами, превышающий 50 км. Но стоять нельзя, даже если в нём человек подъезжает от села к ближайшему селу, 2-3 км. Если автобус междугородний - стоять нельзя и точка.
Но водилы напихивают по-максимуму, деньги же ж.
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
Тільки сидячі місця не вирішують проблему доставки медиків, працівників які залишаються працювати! Тому що на кінцевій заходять люди і займають всі місця. А на маршруті стоять оті всі медики, держслужбовці, продавці які не зможуть сісти в транспорт!
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?