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Новости Коронавирус и карантин
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Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов

Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что общественный транспорт во время локдауна, который планируют ввести в начале января 2021 года, будет работать со значительными ограничениями.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

По его словам, в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

В ответ на вопрос, почему во время возможного жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугородное сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим, Немчинов сказал: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест".

"Вы вспомните начало карантина в Украине, и какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать (во время локдауна. - Ред.).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение локдауна никак не связано с траншем МВФ, - Немчинов

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) транспорт (1757) ограничение (119) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Вот так, все поняли, 73% лохтората?
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
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07.12.2020 13:16
+5
Транспорт лучше больше пустити, чем ограничивать места и собирать толпы пассажиров на остановках которые не могут часами сесть в транспорт из-за ограничений.
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07.12.2020 13:56
+2
Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7835
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07.12.2020 12:49
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Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7835
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07.12.2020 12:49 Ответить
То есть только депутатский и олигархический. А остальные ходите пешком.
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07.12.2020 12:49 Ответить
Так зачем он вообще нужен в таком виде??? Если уже вводить, то вводить по полной программе. А эти половинчатые меры никогда не дадут желаемого эффекта...
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07.12.2020 12:50 Ответить
Лохдаун 42-х років... Купіруваний, щеплення є, КОВІД переніс без ускладнень. відкликається на кличку Буба або Бубочка.
Хто знайде ні в якому разі не повертайте, залишить собі таке щастя.
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07.12.2020 12:52 Ответить
Когда говорят и пишут в карантинных постановлениях о планируемых ограничениях городских и пригородных перевозках, то как бы понятно. Но когда они начинают вещать о междугородних, то меня так веселят эти "специалисты" . . . "Будуть обмеження - виключно сидячі місця".
А ничего, что по ст. 35 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" :

"На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння."

То есть даже когда НЕТ карантина, на междугородних рейсах НЕЛЬЗЯ по-другому перевозить пассажиров, кроме как сидячих. СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ в междугороднем автобусе и за это патрульная полиция и Укртрансбезопасность должны водителей жёстко наказывать ВСЕГДА, даже когда карантина нет.
Для справки : междугородний маршрут - это маршрут между населёнными пунктами, превышающий 50 км. Но стоять нельзя, даже если в нём человек подъезжает от села к ближайшему селу, 2-3 км. Если автобус междугородний - стоять нельзя и точка.
Но водилы напихивают по-максимуму, деньги же ж.
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07.12.2020 13:10 Ответить
Вот так, все поняли, 73% лохтората?
Кулеба сегодня сказал, что аэропорты для внешних рейсов закрыты не будут, то есть Слуги Народные проведут Рождественские каникулы с привычным для них комфортом, на островах теплого моря или в Еввропе с хамоном, а вы, лохи педальные, 73-процентные, чтобы добраться до вашей грошовой работы будете транспорта ждать в очереди и потом драться, чтобы вам разрешили погрузиться в него, "выдерживая социальное дистанцирование".
Знайте ваше место, 73% лохтората, в феодальной системе Слуг Народа, наслаждайтесь, ведь это именно вы привели этих скотов к власти.
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07.12.2020 13:16 Ответить
>какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать

Тільки сидячі місця не вирішують проблему доставки медиків, працівників які залишаються працювати! Тому що на кінцевій заходять люди і займають всі місця. А на маршруті стоять оті всі медики, держслужбовці, продавці які не зможуть сісти в транспорт!
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?
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07.12.2020 13:27 Ответить
Транспорт лучше больше пустити, чем ограничивать места и собирать толпы пассажиров на остановках которые не могут часами сесть в транспорт из-за ограничений.
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07.12.2020 13:56 Ответить
Скорочують кількість місць в реанімації до двох, а потім кричать "УСІ МІСЦЯ в реанімації забиті!". Оце зебільні методи.
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07.12.2020 14:38 Ответить
очереди увеличат на остановках и люди будут толпиться и заражаться там. гениально...
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07.12.2020 17:08 Ответить
а сколь людей работу потеряло? вы говноеды чем думали когда закрыли весь транспорт?от вируса не крякнули так крякнете от голода.
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07.12.2020 18:14 Ответить
 
 