РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 417 7

Количество госпитализируемых с COVID-19 неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению, - Рубан

Количество госпитализируемых с COVID-19 неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению, - Рубан

Снижение количества новых заболевших коронавирусом еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил эпидемиолог, заслуженный врач Украины Олег Рубан в эфире канала "Украина 24", комментируя новые данные по случаям коронавируса в Украине.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", — сказал он.

Врач рассказал, эффективен ли карантин выходного дня и локдаун в борьбе с эпидемией.

"Что касается карантина выходного дня, возможно, это и эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости. Для сравнения, это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпродпотребслужба о карантине выходного дня в Киеве: Результатов нет никаких. Наблюдаем стремительный рост заболеваемости

Также эксперт объяснил, есть ли смысл откладывать введение жесткого карантина на январь, как планируют в Минздраве.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет подниматься в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — сказал врач.

карантин (16729) Киев (25489) госпитализация (236) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так вот оно шо, а я думал пАбедили шутками видосиками прибаутками.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:50 Ответить
Вах-вах-вах. Так что же нам тогда так врали Зеля и Степанов о снижении? Уроды.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:51 Ответить
они мастера спорта по брехне
показать весь комментарий
07.12.2020 13:47 Ответить
25 % .Не знаю ка,но не так!.Врач ни слова не сказал ни о соблюдении масочного режима,ни о дезинфекции,ни о мерах по уменьшению контактов.Пока всё держится только на сознательных украинцах,а не на громкой трескотне.
показать весь комментарий
07.12.2020 12:55 Ответить
Освободите малый и средний бизнес от налогов и вводите шо хотите.

Походе врач тоже на бюджете и знает что деньги лежат в тумбочке 😀😀😀
СПД до сих пор с налогами за весну рассчитываются.
В Словакии все работает кроме помещений питания.

Но дети в школу не ходят , тренировок нет. Все теперь в онлайн и Курсы языков, и Йога , и рисование
Может ли украинская власть обеспечить так в Украине , вот в чем вопрос ?
показать весь комментарий
07.12.2020 13:02 Ответить
10:35 https://censor.net/ru/news/3235349/v_ukraine_snijaetsya_kolichestvo_gospitalizirovannyh_s_covid19_stepanov
12:48 https://censor.net/ru/news/3235387/kolichestvo_gospitaliziruemyh_s_covid19_neizmenno_vysokoe_i_idet_tendentsiya_k_rostu_a_ne_k_snijeniyu
показать весь комментарий
07.12.2020 14:37 Ответить
Звicно, можна покепкувати з нашоi невдалоi влади. Але у даному випадку маемо, що при постiйнiй щотижневiй кiлькостi тестiв бiля 290 000, дiйсно можна говорити про зниження
наявних хворих на ковiд. Тобто медики знайшли близьки й до оптимального пiдхiд| модель| до вирiшення проблеми дiй на даному етапi. Алгоритм, iншими словами, I означае - модель. Це вже неабиякий результат роботи МОЗ. Будьмо всi здоровi!
показать весь комментарий
07.12.2020 20:04 Ответить
 
 