Количество госпитализируемых с COVID-19 неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению, - Рубан

Снижение количества новых заболевших коронавирусом еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил эпидемиолог, заслуженный врач Украины Олег Рубан в эфире канала "Украина 24", комментируя новые данные по случаям коронавируса в Украине.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", — сказал он.

Врач рассказал, эффективен ли карантин выходного дня и локдаун в борьбе с эпидемией.

"Что касается карантина выходного дня, возможно, это и эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости. Для сравнения, это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", — сказал он.

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Также эксперт объяснил, есть ли смысл откладывать введение жесткого карантина на январь, как планируют в Минздраве.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет подниматься в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — сказал врач.