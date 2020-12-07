Количество госпитализируемых с COVID-19 неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению, - Рубан
Снижение количества новых заболевших коронавирусом еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил эпидемиолог, заслуженный врач Украины Олег Рубан в эфире канала "Украина 24", комментируя новые данные по случаям коронавируса в Украине.
"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", — сказал он.
Врач рассказал, эффективен ли карантин выходного дня и локдаун в борьбе с эпидемией.
"Что касается карантина выходного дня, возможно, это и эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости. Для сравнения, это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", — сказал он.
Также эксперт объяснил, есть ли смысл откладывать введение жесткого карантина на январь, как планируют в Минздраве.
"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет подниматься в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — сказал врач.
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Походе врач тоже на бюджете и знает что деньги лежат в тумбочке 😀😀😀
СПД до сих пор с налогами за весну рассчитываются.
В Словакии все работает кроме помещений питания.
Но дети в школу не ходят , тренировок нет. Все теперь в онлайн и Курсы языков, и Йога , и рисование
Может ли украинская власть обеспечить так в Украине , вот в чем вопрос ?
12:48 https://censor.net/ru/news/3235387/kolichestvo_gospitaliziruemyh_s_covid19_neizmenno_vysokoe_i_idet_tendentsiya_k_rostu_a_ne_k_snijeniyu
наявних хворих на ковiд. Тобто медики знайшли близьки й до оптимального пiдхiд| модель| до вирiшення проблеми дiй на даному етапi. Алгоритм, iншими словами, I означае - модель. Це вже неабиякий результат роботи МОЗ. Будьмо всi здоровi!