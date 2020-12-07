С большой вероятностью Рада проголосует за проект Госбюджета-2021 на следующей неделе, - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что потенциал для проведения внеочередного заседания Рады для принятия государственного бюджета на 2021 год "пока иссяк".

Об этом Железняк сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"И снова про бюджет-2021: сегодня заканчивается срок 10 дней для изучения депутатами финальной версии бюджета ко второму чтению. Даже были горячие головы, которые хотели собрать внеочередное заседание под голосование бюджета. Но выглядит так, что потенциал на внеочередное пока иссяк", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, необходимо "посчитать голоса на сам бюджет".

"Далеко не все в той же Слуге довольны финальным текстом. Во-вторых, там в обмен на Бюджет некоторым группам/фракциям обещано проголосовать еще и их вопросы перед бюджетом. А это еще та задачка со звездочкой при средней явке в зале. Да и Комитет соберется в лучшем случае в среду, и снова не факт что будет Бюджет", - объяснил нардеп.

"В общем, с высокой долей вероятности, голосование за Бюджет будет на следующей пленарной неделе", - отметил Железняк, добавив, что подписание Бюджета могут легко заблокировать в течении 2 рабочих дней Постановлением от любого депутата.

"А неделя то последняя. Поэтому советую проводить Бюджет не позже чем вторник, 15 декабря. Ну чтобы потом не собирать внеочередное ради отмены Постановления", - подытожил нардеп.

Также читайте: Рада рассмотрит законопроект о возвращении е-декларирования завтра, если будет консенсус всех фракций, - нардеп "Голоса" Железняк