В Украине должны быть готовы алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и массовой вакцинации украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании.
"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", - подчеркнул Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19, существенно уменьшилось. Всего с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96 936 больных.
"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", - отметил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.
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