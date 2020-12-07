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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине должны быть готовы алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса, - Зеленский

В Украине должны быть готовы алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и массовой вакцинации украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую ​​массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19, существенно уменьшилось. Всего с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96 936 больных.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

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Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20260) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Алгоритм должен быть только один - ПНХ
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07.12.2020 13:17
+4
Алгоритм у зеленой власти всего один--обосраться. Еще ни разу сбоя не давал
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07.12.2020 13:57
+3
То все Ок ,якщо вже сам Бубочка тримає на особистому контролі !!!)))
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07.12.2020 13:00
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То все Ок ,якщо вже сам Бубочка тримає на особистому контролі !!!)))
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07.12.2020 13:00 Ответить
Якщо должні, - то будуть готові. До другої річниці карантину.
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07.12.2020 14:21 Ответить
Алгоритми дій повині бути в будь-якій ситуації. Що далі?
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07.12.2020 13:12 Ответить
Далі складніше!! Далі треба саме діяти!!!))))
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07.12.2020 13:28 Ответить
Алгоритм должен быть только один - ПНХ
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07.12.2020 13:17 Ответить
Помнится мне, как в начале 2019 г. вся эта свора клоунов кукарекала про "Мы ко всему готовы!!!". Чисто теоритически, это должно означать, что готовы должны быть и "...алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса...". Типо опять обдрыстались?
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07.12.2020 13:18 Ответить
добавились койки которые можно подключить к кислороду. только вопрос в том: а где этот кислород? они же шланги в форточку не высунут?
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07.12.2020 13:20 Ответить
Зебильониш не вводит локдаун чтоби не отменять концерти квартала.
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07.12.2020 13:22 Ответить
Тормоз. Эти вопросы надо было решать пол года назад. Как все нормальные страны делали.
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07.12.2020 13:36 Ответить
Оно выучило для себя новое слово - алгоритмы.
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07.12.2020 13:37 Ответить
Алгоритм у зеленой власти всего один--обосраться. Еще ни разу сбоя не давал
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07.12.2020 13:57 Ответить
Зрозуміло. То ти збираєшся хоч щось робити, чи натякаєш, що я повинен бігти, розробляти алгоритми?
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07.12.2020 14:17 Ответить
Якщо ви відвідували вибори, то тепер можете бігти тільки по літру. А алгоритми розробляє новообрана влада.
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07.12.2020 14:23 Ответить
Чому тоді влада каже мені, що це "має бути", замість "це буде тоді та тоді" або "алгоритми створено"?
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07.12.2020 16:10 Ответить
Влада натякає, що буде парад до третьої річниці карантину. В цьому полягає майбутній план.
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07.12.2020 22:21 Ответить
Чего?
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07.12.2020 14:23 Ответить
Чого - чого? Десь вже крадуть - ось чого,!
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07.12.2020 14:25 Ответить
Філатов вже нарив могил. В Києві теж треба.
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07.12.2020 14:25 Ответить
Вместо алгоритма действий будет бардак: очереди, где люди и будут заражаться еще быстрее, миллионы не попадут ни в какие списки, прививку будут делать уже зараженным людям, что приведет к более тяжелым последствиям и т.д.
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07.12.2020 14:46 Ответить
В Україні мають бути готові алгоритми дій під час вакцинації проти коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5132
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07.12.2020 15:06 Ответить
Звicно, можна покепкувати з нашоi невдалоi влади. Але у даному випадку маемо, що при постiйнiй щотижневiй кiлькостi тестiв бiля 290 000, дiйсно можна говорити про зниження
наявних хворих на ковiд. Тобто медики знайшли близьки й до оптимального пiдхiд| модель| до вирiшення проблеми дiй на даному етапi. Алгоритм, iншими словами, I означае - модель. Це вже неабиякий результат роботи МОЗ. Будьмо всi здоровi!
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07.12.2020 20:02 Ответить
 
 