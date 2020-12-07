30% случаев заражения COVID-19 происходит в транспорте. Необходимо ограничивать его работу, - Рубан

30% случаев инфицирования коронавирусом происходит в общественном транспорте из-за несоблюдения карантина.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Рубан также подчеркнул, что в столице не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов