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Новости Коронавирус и карантин
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30% случаев заражения COVID-19 происходит в транспорте. Необходимо ограничивать его работу, - Рубан

30% случаев заражения COVID-19 происходит в транспорте. Необходимо ограничивать его работу, - Рубан

30% случаев инфицирования коронавирусом происходит в общественном транспорте из-за несоблюдения карантина.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Рубан также подчеркнул, что в столице не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов

Автор: 

карантин (16729) Киев (25489) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
К власти пришло поколение покупавших дипломы в 90 .

И Бубочка в их числе
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07.12.2020 13:08
+12
добрая половина заражений происходит в поликлиниках и больницах.
Жену брата с 100% симтомами отправили к семейному где она просидела час в очереди с десятком пациентом, потом ее осмотрел врач в простой масочке, и дал направление на тест ПЛР, оказавшийся позитивным. Черкаси.
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07.12.2020 13:05
+10
Ці зевилупки в своїх заявах регулярно суперечать одне одному... 30% случаев заражения COVID-19 происходит в транспорте. Необходимо ограничивать его работу, - Рубан - Цензор.НЕТ 7160
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07.12.2020 13:03
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Правила форума Совет форумчан
Так маски жеж если надеть, то никаких заражений не будет. Да зебобики?
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07.12.2020 13:01 Ответить
Транспорт треба знищити ,нанівець !!)))
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07.12.2020 13:38 Ответить
Якби мені хтось сказав, що ЗЕ-кагал настільки тупий - я б не повірив...
Рубан, якшо інфікуються через високу щільність пасажирів, то за твоєю пропозицією - щільність ще більше зросте...
Треба навпаки - випустить на лінії більше транспортних одиниць, а не менше... Так підказує логіка нормальної людини. Правда в ЗЕ-кагалі розумних майже немає... а ті що є, пішли туди не для вирішення проблем держави, а для високої зарплати і хабарів ( бо ж для того, щоб залишитись на лінії при скороченні транспорту - треба буде принести "рубанам" бабла...)
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07.12.2020 19:15 Ответить
Зебобики, породиоты, ковидиоты.
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08.12.2020 08:53 Ответить
Не работу транспорта ограничивать нужно, а следить за соблюдением карантинных ограничений в транспорте.
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07.12.2020 13:02 Ответить
Привожу приклад із свого особистого життя. Жінка в мене взагалі не пов'язана з транспортом, а я їжджу на роботу в громадському постійно. А КОВІДом заразився від жінки, а не вона від мене...
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07.12.2020 13:03 Ответить
Я і кажу ,жінки це зараза !!))))
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07.12.2020 13:39 Ответить
Ой не кажіть... А якщо ще й гарні то....
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07.12.2020 13:46 Ответить
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07.12.2020 15:44 Ответить
Ці зевилупки в своїх заявах регулярно суперечать одне одному... 30% случаев заражения COVID-19 происходит в транспорте. Необходимо ограничивать его работу, - Рубан - Цензор.НЕТ 7160
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07.12.2020 13:03 Ответить
К власти пришло поколение покупавших дипломы в 90 .

И Бубочка в их числе
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07.12.2020 13:08 Ответить
Це виши пішохідного перехода !!!)))
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07.12.2020 13:40 Ответить
😀😀😀
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07.12.2020 13:42 Ответить
Років п"ятнадцять тому один "крутелик" на 16-ліття подарував сину автомобіль. Той влаштував "сабантуй" з друзями, "нализалися" і поїхали "кататься". В результаті - чотири трупи, включаючи "іменинника". Плюс двоє покалічених. Диплом "Вова" не купив - йому його папа Саша на день народження подарував... А 73% ідіотів, на 42-х-ліття, подарували йому автомобіль під назвою "Україна", а тверезомислячі українці вже другий рік живуть в очікуванні, в яке придорожне дерево влупить "Україну" цей придурок...
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07.12.2020 14:44 Ответить
Це положення випливає з спроби практичного втілення основного гасла-заманухи коммуноїдів: «От каждого по способностям, каждому по потребностям».
Як показала практика, найбільше «потребностей», виявилось саме у тих, у кого було найменше «способностей».
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07.12.2020 13:17 Ответить
Каких 30%? Какие исследования? Кому эта свинья чешет?
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07.12.2020 13:03 Ответить
Скорей всего это где-то так и есть. Но для того, чтобы с этим бороться, количество транспорта нужно увеличивать, а не уменьшать.
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07.12.2020 14:35 Ответить
Из всего транспорта маршрутки - самые набитые...
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07.12.2020 13:03 Ответить
Как же достало это шарахание из стороны в сторону.
Ограничиваем - не ограничиваем. Дало результат - не дало результат.
И это не только с ковидом. Во всем в стране уже более, чем 1,5 года.
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07.12.2020 13:04 Ответить
і як ти к@рва це вирахувала до відсотка? судячи по статистиці найбільш вразливими є депутати, офіс потерпілого та мвс
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07.12.2020 13:04 Ответить
Як цей імбецил це вирахував?

В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що у боротьбі з ГРВІ практично немає наукового підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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07.12.2020 13:04 Ответить
Так то в 2019ом, в 2020ом все иначе.
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07.12.2020 13:10 Ответить
Ага, я бачу. Світ з ніг на голову перевернувся.
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07.12.2020 14:19 Ответить
Он типичный бюджетник и думает что ЗАКРОМА ДЕРЖАВЫ нескончаемы и ему всегда заплатят зарплату
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07.12.2020 13:07 Ответить
Алла, Слуги Народа боятся майдана.
Они же помнят, что добирались тогда люди общественным транспортом.
Мне кажется, они будут вынуждены официально объявит дефолт, похоже, у них нет денег платить по международным кредитным обязательствам, у них валюта закончилась вся!
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07.12.2020 13:25 Ответить
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Украине дефолт только на пользу, ибо из девяностых выводов сделано ноль целых *** десятых, и по прежнему эти инфантилы семидесятитрехпроцентные живут в своей розовой сказке и ждут халявы, вместо того чтобы работать и быть готовым за все платить.
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07.12.2020 13:35 Ответить
Без халявы никак нельзя!
Они и проголосовали за Голобородьку из фильма, потому как он жизнь сказочную лохторару обещал.
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08.12.2020 05:12 Ответить
Удалили мой коммент. Нельзя обижать неадекватньіх зеленьіх чинуш нелестньіми эпитетами.
Оторванньіе от жизни простьіх людей зеленьіе чинуши устраивают геноцид, но давать им заслуженную характеристику ( в цензурньіх вьіражениях ) их нельзя. Почему тогда можно публиковать матьі Дубинского в виде новостей?
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07.12.2020 13:54 Ответить
censor удаляет комментарии, если комментарий содержит указание на то, что Слуги Народа больше всего боятся.
Это означает, что Ваш комментарий попал в точку, Алла, и точку крайне для них болезненную.
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08.12.2020 05:10 Ответить
Дебил!
Нужно увеличивать выпуск на линию, а не ограничивать, увеличивая тем самым нагрузку.
Но, что возьмешь с питекантропа безмозглого?
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07.12.2020 13:05 Ответить
Так. І точно так само збільшувати потужності мед. системи (зокрема приладів для кисневої терапії). А не знищувати бізнеси ЛОХдаунами.
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07.12.2020 14:20 Ответить
Конечно, запретили украинцам ввозить дешевые евробляхи , а сами на дорогих государственных авто ездите ?

А кто, блин, вас кормить будет , бюджетники????
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07.12.2020 13:05 Ответить
Да им бы вывезти уже "съеденное", они же эвакуироваться собрались.
Вы как - принимаете Слуг народа в Европах?
Австралия не берет, закрыта она.
Можем, им сразу в Ростов? Или через Ростов в Магадан?
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07.12.2020 13:23 Ответить
Вот куда им ехать ? Они же языков не знают .
Вон Черновицкий какой был напакованный , кроме всего прочего продал банк Правэкс банку Сан Пауло за 700 млн евро в ипотечный кризис .
И шо? Начал с Грузии , теперь в Израиле сидит в одиночестве и крыша едет конкретно
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07.12.2020 13:27 Ответить
"теперь в Израиле сидит в одиночестве и крыша едет конкретно"

Ой, не могу.
В Израиле хоть тепло и есть баклава (пахлава), а вот посиди на Колыме
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07.12.2020 13:29 Ответить
😀😀😀
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07.12.2020 13:33 Ответить
А можно ссылокчку на исследование? Кто его проводил. когда, по какой методике. Как вообще можно понять сколько заражается в транспорте, насколько я знаю во всем мире нет такой методологии, зато у Рубана есть.
А вот в Москве осеньюь фигурировала такая цифрма 58% заразившихся Ковид, вообще никогда не пользовались общественным транспортном но заболели. Как это обьяснить. А в такси нельзя заразиться?. Если водитель болен то 100% в такси заразишься.
Все эти заявления Рубана политические к профилактике Ковид они не имеют отношения. А к диверсиям может быть.
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07.12.2020 13:05 Ответить
добрая половина заражений происходит в поликлиниках и больницах.
Жену брата с 100% симтомами отправили к семейному где она просидела час в очереди с десятком пациентом, потом ее осмотрел врач в простой масочке, и дал направление на тест ПЛР, оказавшийся позитивным. Черкаси.
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07.12.2020 13:05 Ответить
Тада...вместо того, чтобы вообще убрать очереди из-под кабинетов, сделав прием только по записи на свое время и по-максимуму пациентов консультируя по телефону - они начали создавать очереди под кабинетами...ппц.
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07.12.2020 14:00 Ответить
На Житомирщине у соседки родителей та же ситуация. Кашель, задыхается, температура 39+ - приходите на прием. Пришла, посидела, выписали антибиотик, походила по магазинам, зашла в аптеку. Через пару дней госпитализировали, тест - положительный. Медсестра болеет, аптекарша болеет, некоторые соседи болеют (может и в магазине кого-то встретила - не знаю) - зашибись на прием сходила. Описал сумбурно, но смысл, думаю, ясен. Особенности национальной медицины.
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07.12.2020 14:44 Ответить
это как вы определили,дурогоны?
в набитых по 5 человек во время прошлого лохдауна частных машинах,вообще без дистанции между пассажирами и водителем ,значит не заражались а в общественном транспорте,где хоть какой-то контроль все позаболели?
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07.12.2020 13:06 Ответить
Вирус ,как и радиация ,не виден . Потому видимо дезинфекцию транспорта делают через Ж...
Если вообще делают
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07.12.2020 13:11 Ответить
Да они просто боятся майдана.
они же помнят, что общественным транспортом съезжались тогда, вот и обоср*лись заранее.
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07.12.2020 13:22 Ответить
Практически все случаи заражения произошли в результате вдыхания воздуха ...
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07.12.2020 13:07 Ответить
В маршрутке может заразиться каждый, кроме водителя.
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07.12.2020 13:08 Ответить
Це жах. Де воно взяло ці відсотки? Які дослідженя проводились??? Після таких заяв розумієш, що в Україні при владі знаходиться більше 30 %-ів варіятів.
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07.12.2020 13:11 Ответить
Перекрити нахрін велосипедні доріжки
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07.12.2020 13:12 Ответить
Необхідно примусити бидло, користуватись масками у транспорті.
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07.12.2020 13:12 Ответить
На то оно и быдло , шо ему начхать на всех
К , сожалению, совок вырастил определённый тип личности , КОТОРОЕ ХАМИТ И НА ВСЕХ ПЛЮЕТ .
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07.12.2020 13:35 Ответить
""О транспорте. Согласно ******************, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан."
Источник: https://censor.net/ru/n3235392

А ну ка, покажите данные тех "эпид расследований", поц.

А знаете, почему они транспорт закрывают, а международный аэропорт нет?
ОНИ БОЯТЬСЯ МАЙДАНА (а бежать в 'европы' планируют на обычных рейсовых самолетах, у них даже вертолетов нет, у дебилов).
Зеленые опарыши обоср*лись.
Похоже, их скоро будут сгонять.
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07.12.2020 13:21 Ответить
Тільки сидячі місця не вирішують проблему доставки медиків, працівників які залишаються працювати! Тому що на кінцевій заходять люди і займають всі місця. А на маршруті стоять оті всі медики, держслужбовці, продавці які не зможуть сісти в транспорт!
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?
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07.12.2020 13:29 Ответить
Ой, не могу, Слуги Народа совсем спятили, они думают, что на общественном транспорте толпы приедут, майдан им устроят.
В этот раз все будет гораздо проще: приедет "сержант Пиночетенко" на БТР, выгонит их с Банковой, каааак даст Слугам народа под зад сапогом - и полетят Слуги Народа, "низенько-низенько", как в анекдоте крокодилы летают.
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07.12.2020 13:34 Ответить
Как он єто определил, "исследователь" херов....
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07.12.2020 13:39 Ответить
Влада низ-з-зя...
https://m.youtube.com/watch?v=kmxclm1ErT4
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07.12.2020 13:50 Ответить
Еще один ЗЕбобик,падло.
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07.12.2020 13:57 Ответить
А я все никак понять не мог .... Где-же эти г....ы , из зРады , заражаются ковидом - вот оно !
МАРШРУТКИ и немного электрички .....
С этим разобрались , какой там еще вопрос у них остался нерешенным ?
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07.12.2020 14:25 Ответить
Точно, надо ограничить, чтобы люди набивались в оставшийся транспорт, такси и в частные машины! Конгениально! Вместо того, чтобы увеличить количество транспорта, его надо ограничить. Откуда эти дегенераты? Из дурки выпустили?
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07.12.2020 14:43 Ответить
О! Опять порохоботы в комментах загалдели! Смотрите не укакайтесь от напруги "мысли". Скушайте рошенку, может полегчает.
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07.12.2020 16:12 Ответить
Вже давно потрібно обмежити можливість розмножуватись таким лайдакам, як Рубан...
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08.12.2020 08:40 Ответить
 
 