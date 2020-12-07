Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн
Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров Украины договорился с ООО "Киевский часовой завод" о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 482,4 тыс. грн.
Согласно договору от 7 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 по 1,590 тыс. грн. и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 по 1,350 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Все часы будут на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения Малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины", а также с гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке.
Часы будут в темно-синих и темно-красных подарочных футлярах.
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отдайте больным детям,хоть нескольких спасете.
ваши часы и нахрен никому не нужны..
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били? *
- Микола, а чого ти не носиш іменний годинник, який тобі Шмигаль подарував?
- Не хочу, щоб люди бачили, що я до його "срачу" належу, і не називали "муд.ком", як його...
Вот куда уходят деньги налогоплательщиков, на презенты для зеленых гнид во время войны и смертей от короны.
Можно было купить кучу кислородных концентратов в конце концов, если в бюджете девать наши налоги не куда
https://glavred.info/stolica/73374-popov-nakupil-chasov-na-million-griven.html
Це вже традиція.
Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.