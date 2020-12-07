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Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн

Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров Украины договорился с ООО "Киевский часовой завод" о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 482,4 тыс. грн.

Согласно договору от 7 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 по 1,590 тыс. грн. и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 по 1,350 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Все часы будут на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения Малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины", а также с гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке.

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Часы будут в темно-синих и темно-красных подарочных футлярах.

Автор: 

госбюджет (1186) госзакупки (960) Кабмин (14025) подарок (128) часы (154) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+23
Ненавижу зеленского еще больше, чем януковича
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07.12.2020 13:05
+19
Годинники "від прем'єр-міністра" - саме те, чого так не вистачає в Україні. Довбані андони.
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07.12.2020 13:07
+16
Пора закупать наручники !!!
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07.12.2020 13:12
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Ненавижу зеленского еще больше, чем януковича
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07.12.2020 13:05 Ответить
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07.12.2020 13:18 Ответить
А голосував пан за кого?
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07.12.2020 13:24 Ответить
А на всіх блазнів при владі вистачить таких сувенірів?
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07.12.2020 13:05 Ответить
Тільки хто готується на виліт
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07.12.2020 13:08 Ответить
не знаю, кому подарят в этом году, но ранее жаловали такими и победителей международных олимпиад школьников...
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07.12.2020 13:12 Ответить
І саме з таким написом - від прем'єр-міністра України чи галузевий міністр значився?
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07.12.2020 13:18 Ответить
саме з таким написом, але без зазначення ПІБ прм'єра - це вже на додатковому папірці...
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07.12.2020 13:29 Ответить
на всё шапито закупили)) каждому клоуну по будильнику а Юзику два на каждую руку.
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07.12.2020 13:24 Ответить
какую-то схему мутят с часами-
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07.12.2020 17:35 Ответить
Годинники "від прем'єр-міністра" - саме те, чого так не вистачає в Україні. Довбані андони.
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07.12.2020 13:07 Ответить
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2391
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07.12.2020 13:08 Ответить
Шмыгаль будет Дедом Морозом на Новый Год)
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07.12.2020 13:09 Ответить
а как же Андрей Елдак?
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07.12.2020 13:14 Ответить
не знаю.. может в Оленя загриммируют)
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07.12.2020 13:25 Ответить
Дедом Отморозом
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07.12.2020 13:14 Ответить
на часах будет такой-же лысый циферблат.Без стрелок и календоря.
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07.12.2020 13:10 Ответить
деньги некуда девать?
отдайте больным детям,хоть нескольких спасете.
ваши часы и нахрен никому не нужны..
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07.12.2020 13:11 Ответить
Киевский часовой завод - это артель возле Печерского моста, собирающая подобие часов из китайских запчастей?
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07.12.2020 13:11 Ответить
На сайте завода часы мужские 1470 грн, за опт ещё и скидку сделают. Пол миллиона сгиздить как 2 пальца обасфальт.http://watch.kiev.ua/ru/store/timer
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07.12.2020 13:11 Ответить
читать научись сначала, потом пиши...
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07.12.2020 16:53 Ответить
Залезь обратно, телепень
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07.12.2020 18:09 Ответить
всё правильно тебе сказали, баран! там ВСЕГО на 428 тысяч закупка. тысяч 30-50 украдут.
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08.12.2020 00:34 Ответить
Баран твой папа и мама шеболда, что воспитали чмошника. В живую тоже так базаришь?
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15.12.2020 14:33 Ответить
краще б апарати ИВЛ на ці гроші закупили- можна і з тупим надписом- від премьер- міністра-
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07.12.2020 13:12 Ответить
Пора закупать наручники !!!
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07.12.2020 13:12 Ответить
Херово шо мозги нигде не купишь. Этим сказочним идиотам очень даже не мешало бы закупиЦЦо.
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07.12.2020 13:12 Ответить
Офигенный стимул для роста экономики.
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07.12.2020 13:15 Ответить
А ведь можно за 1000 гривен купить целое ведро нормальных часов (а сзади скотчем приклеить бумажку - от премьер-министра):
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7897
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07.12.2020 13:16 Ответить
Половину лет школы я их протаскал)))
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07.12.2020 13:38 Ответить
А в бюджете дыромаха, в которой сидят и дожирают зЕлёные черви, во главе с зЕлохом и прем ем министром...
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07.12.2020 13:16 Ответить
«Избранные» украинцы: кто получает пенсию больше 50 тыс. гр ?
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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07.12.2020 13:17 Ответить
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4166
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07.12.2020 13:18 Ответить
І регулярно її підвищують на кількасот гривень...
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07.12.2020 13:20 Ответить
Так судьи при этом ещё работают и получают зарплату.
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07.12.2020 13:22 Ответить
Ой да ладно для них это копейки - небольшой подарок на новый год
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07.12.2020 13:18 Ответить
За эти деньги выйдет 1000 доз вакцины от Корона вируса.
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07.12.2020 13:19 Ответить
Сволочи!
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07.12.2020 13:19 Ответить
яка дурня...
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07.12.2020 13:22 Ответить
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били? *
- Микола, а чого ти не носиш іменний годинник, який тобі Шмигаль подарував?
- Не хочу, щоб люди бачили, що я до його "срачу" належу, і не називали "муд.ком", як його...
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07.12.2020 14:09 Ответить
Пусть это чмо идет в отставку!
Вот куда уходят деньги налогоплательщиков, на презенты для зеленых гнид во время войны и смертей от короны.
Можно было купить кучу кислородных концентратов в конце концов, если в бюджете девать наши налоги не куда
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07.12.2020 13:23 Ответить
пісяй-пісяй, Вова)
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07.12.2020 13:26 Ответить
КРЫСИ!!!
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07.12.2020 13:27 Ответить
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8040
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07.12.2020 13:28 Ответить
Головне щоб стрілки наклеїли на пів шостої.
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07.12.2020 13:31 Ответить
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3452
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07.12.2020 13:32 Ответить
Любопытно даже другое, а будет ли кто из дебудадов носить эту дешёвку? Скорее всего у "95-го", всё идёт по плану.- квартиры будем отдавать за 0,5 кило. хлеба...
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07.12.2020 13:32 Ответить
Ці годинники київського заводу.
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07.12.2020 13:32 Ответить
Циферблат, не на клею держится? =)
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07.12.2020 13:52 Ответить
Страшный позор в Украине! Люди сами виноваты,такого палача еще нужно уметь выбрать
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07.12.2020 13:40 Ответить
Вот такие у нас РАЗДАТЧИКИ НЕ своего... Маразм/дЭбилизм оказывается даже относительно молодых лишает здравого смысла
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07.12.2020 13:42 Ответить
Тут в пору сворачивать на год более необходимые программы, а уж тем более закупки машин для ГБР и часов от шмыгаля.
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07.12.2020 13:50 Ответить
Невже комусь іще потрібні годинники київського заводу? Чи це замовлення просто щоб підтримати ТОВ?
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07.12.2020 13:54 Ответить
Попов накупил часов на ₴1.000.000.

https://glavred.info/stolica/73374-popov-nakupil-chasov-na-million-griven.html

Це вже традиція.
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07.12.2020 14:31 Ответить
менталитет совка в действии.
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07.12.2020 14:46 Ответить
бюджетний дефіцит?продовжують марнотратити те чого не заробили?впевнено йдемо до дефолту!
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07.12.2020 15:04 Ответить
Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 5259 А це їх роздрібна ціна, на сайті виробника
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07.12.2020 15:11 Ответить
http://watch.kiev.ua/store/timer
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07.12.2020 15:12 Ответить
Ну тут надо корректировочку внести - не от премьера а от НАРОДА УКРАИНЫ, вот если бы он закупил за личные деньги, тогда другое дело.
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07.12.2020 15:15 Ответить
ну и хорошо. дешёвенькие. премия сотрудникам.
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07.12.2020 15:52 Ответить
Вони поводять себе як наркомани, чи алкіші, що виносять з хати останнє. Скоро жерти не буде що, а їм все грішми смітити.
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07.12.2020 16:18 Ответить
взятки часами с госбюджета
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07.12.2020 17:30 Ответить
Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.

Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 8875Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 9350Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.
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07.12.2020 22:54 Ответить
А может лучше бы он подарил Именную коробочку! А в ней набор: 1 верёвочка, 2 мыло, 3 инструкция " По необходимости намыливать."
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08.12.2020 02:32 Ответить
 
 