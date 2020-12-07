Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. Таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте. Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления", - отметил президент.
По словам Зеленского, децентрализация это не просто о деньгах, о распределении возможностей, это прежде всего это о развитии.
"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах громады. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития громад идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в городских советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают городские бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, "время дельцов прошло".
Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше. Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей", - добавил глава государства.
Президент пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, "как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины".
"Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, которая позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ну нах !!!
Часовнюреформу тоже я развалилсовершил?! (с)
Именно поэтому первое, что сделал ЗЕблюдок после узурпации власти - попытался отжать метные бюджеты.
естафети добрих начинань двох дуже рiзних голiв украiнськоi влади на користь нашоi держави. Слава Украiнi!
Вопрос к Зеленскому: почему Молдова не выплачивает пенсии Приднестровью? Грузия не выплачивает оккупированным Абхазии и Осетии, а Украина выплачивает пенсии сепарам на оккупированным территориях, в нарушение международного законодательства, согласно которому - это проблема оккупантов!
Налоги они не платят в бюджет Украины, а Украина 7 лет выплачивает им какие то пенсии!