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Новости
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Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский

Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. Таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте. Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления", - отметил президент.

По словам Зеленского, децентрализация это не просто о деньгах, о распределении возможностей, это прежде всего это о развитии.

"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах громады. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития громад идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в городских советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают городские бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "время дельцов прошло".

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Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше. Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей", - добавил глава государства.

Президент пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, "как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины".

"Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, которая позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) децентрализация (582)


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Топ комментарии
+24
А ти яким боком до децентарлізації? Це заслуги пАпередніков, яку ти добиваєш.
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07.12.2020 13:21
+16
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5415
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07.12.2020 13:15
+12
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2014
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07.12.2020 13:31
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Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5415
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07.12.2020 13:15 Ответить
А громади мають бути під контролем зеленої плісняви !!)))
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07.12.2020 13:33 Ответить
еге ж..особливо про вибори у київські райради, які ще за хама аніхілювали..але вже за двох світочів демократії ситуація та сама..
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07.12.2020 13:46 Ответить
По словам Зеленского, "время дельцов прошло".Источник: https://censor.net/ru/n3235397

Та ну нах !!!
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07.12.2020 13:16 Ответить
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1725
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07.12.2020 13:28 Ответить
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2014
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07.12.2020 13:31 Ответить
А ти яким боком до децентарлізації? Це заслуги пАпередніков, яку ти добиваєш.
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07.12.2020 13:21 Ответить
Так він до Армії ніяким боком - а пижиться, мов главком.
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07.12.2020 13:23 Ответить
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6990
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07.12.2020 13:29 Ответить
Як це ніяким боком??? Бубочка це "Заслужений уклонист Украини" !!)))
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07.12.2020 13:35 Ответить
ми пахали(с)
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07.12.2020 13:21 Ответить
З рубрики: "Воно ляпнуло..."
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07.12.2020 13:21 Ответить
воно собі то присвоїло
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07.12.2020 14:04 Ответить
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1283
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07.12.2020 13:23 Ответить
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4176
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07.12.2020 13:30 Ответить
горшочек не вари?
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07.12.2020 14:05 Ответить
а используются в интересах еврейской бабушки. ссать в глаза не мешки ворочать, субвенции все порезаны начисто
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07.12.2020 13:26 Ответить
Звичайно, що "реформа децентралізації" збільшила бюджети, адже коли в ОТГ об'єднуються, наприклад, 20 бідних сіл з мізерними бюджетами, то бюджет збільшується майже в 20 разів. Справа в тому, що з того немає абсолютно ніякого зиску.
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07.12.2020 13:27 Ответить
Може бідним селам нема.
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07.12.2020 13:41 Ответить
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7641
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07.12.2020 13:40 Ответить
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4799
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07.12.2020 13:49 Ответить
В интересах громады 95 кварталла?
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07.12.2020 13:54 Ответить
Часовню реформу тоже я развалил совершил?! (с)
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07.12.2020 13:59 Ответить
эй, минутку, так они же год назад и лишили местные бюджеты большей части поступлений от децентрализации
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07.12.2020 14:09 Ответить
Ну так он же в местных бюджетах деньги забрал и направил на "велике крадивництво".
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07.12.2020 14:18 Ответить
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз

Именно поэтому первое, что сделал ЗЕблюдок после узурпации власти - попытался отжать метные бюджеты.
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07.12.2020 16:35 Ответить
Реформу децентралiзацii започаткував президент Петро Порошенко у 2014 р. II принциповою особливiстю була добровiльнiсть приеднення комунальних субьектiв. Цього року була визнана обовьязковою та забезпечена необхiдним фiнансуванням. Сьогоднi ми маемо приклад своерiдноi
естафети добрих начинань двох дуже рiзних голiв украiнськоi влади на користь нашоi держави. Слава Украiнi!
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07.12.2020 19:29 Ответить
Кстати о деньгах. Как дела в Пенсионном фонде? Как по мне очень плачевные.
Вопрос к Зеленскому: почему Молдова не выплачивает пенсии Приднестровью? Грузия не выплачивает оккупированным Абхазии и Осетии, а Украина выплачивает пенсии сепарам на оккупированным территориях, в нарушение международного законодательства, согласно которому - это проблема оккупантов!
Налоги они не платят в бюджет Украины, а Украина 7 лет выплачивает им какие то пенсии!
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07.12.2020 20:39 Ответить
 
 