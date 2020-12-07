Вакцину будут хранить на специализированном предприятии. После ее получения Киев сразу начнет прививание, - Кличко
В качестве логистической базы будет использовано специализированное коммунальное предприятие, при необходимости будет закуплено дополнительное оборудование.
Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса. Об этом ообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому", - сказал Кличко.
По его словам, в украинской столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.
Кличко подчеркнул, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"для більшості простих людей" (с)
помнится года 2 назад "простой, но мудрый нарид" всего сам достигал: и безвиза, и армию развивал, и экономику подымал... Вот пусть немного поднапряжется и решит что-то с медицинской проблемой.
сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...