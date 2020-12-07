Вакцину будут хранить на специализированном предприятии. После ее получения Киев сразу начнет прививание, - Кличко

В качестве логистической базы будет использовано специализированное коммунальное предприятие, при необходимости будет закуплено дополнительное оборудование.

Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса. Об этом ообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому", - сказал Кличко.

По его словам, в украинской столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.

Кличко подчеркнул, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.

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