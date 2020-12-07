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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцину будут хранить на специализированном предприятии. После ее получения Киев сразу начнет прививание, - Кличко

В качестве логистической базы будет использовано специализированное коммунальное предприятие, при необходимости будет закуплено дополнительное оборудование.

Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса. Об этом ообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому", - сказал Кличко.

По его словам, в украинской столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.

Кличко подчеркнул, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.

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вакцина (3815) карантин (16729) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Кличко не у кацапов же покупать будет вакцину.
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07.12.2020 13:52
+1
Привейся сам. А население подождёт. Вдруг кони двинешь нежданно.
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07.12.2020 13:33
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Привейся сам. А население подождёт. Вдруг кони двинешь нежданно.
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07.12.2020 13:33 Ответить
Кличко не у кацапов же покупать будет вакцину.
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07.12.2020 13:52 Ответить
Нащо йому взагалі вакцина? Його вилікують. Як Порошенка, Тимошенко, Зеленських тощо.
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07.12.2020 14:27 Ответить
Вакцину зберігатимуть на спеціалізованому підприємстві. Після її отримання Київ відразу почне щеплення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8503
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07.12.2020 14:40 Ответить
Що? правда в очі коле? Що проблема не в вірусі, а в відсутності адекватного лікування для більшості простих людей?
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07.12.2020 16:06 Ответить
ваш низкий интеллект колет.
"для більшості простих людей" (с)
помнится года 2 назад "простой, но мудрый нарид" всего сам достигал: и безвиза, и армию развивал, и экономику подымал... Вот пусть немного поднапряжется и решит что-то с медицинской проблемой.
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07.12.2020 16:35 Ответить
Начебто в Європі щось інше. Та ж сама ПЛАНдемія з тією самою метою: вакцинувати телепнів отрутою під назвою "вакцина від коронавірусу".
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07.12.2020 16:39 Ответить
Що ж стосується інтелекту, то я готова позмагатися з тобою, розумнику, у "вікторину" будь-якого вигляду. Тільки потім не плач, що твій інтелект виявися гіршим, ніж "мій низький".
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07.12.2020 16:40 Ответить
"На учет возьмусь. А прививаться - шиш с маслом.." (с)
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07.12.2020 14:07 Ответить
ну, от і "потужності" підігнали... для зберігання...

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 14:08 Ответить
у кацапів нема потужностей для промислового виробництва їхнього спутніка-v. те що в них зараз відбувається лише піар для телеглядачів. "ми пєрвиє!", не можна ж було віддати це якимось англічанам і пофіг що недотестована. В принципі зараз вже всі ломанулись... Тому коли кажуть - та ми осьо вакцину притарабаним, дивитись чиє воно і що то за варєво...
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07.12.2020 15:40 Ответить
на этом предприятии она протухнет, половину украдут, а ещё половину фальсифицируют и подделают
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07.12.2020 15:29 Ответить
 
 