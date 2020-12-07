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Новости Оккупация Крыма
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Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес

Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что возведенный Россией после оккупации Крыма Керченский мост нужен для усиления присутствия в Черноморском регионе. Данное сооружение, по его мнению, "заблокировало Азовское море", став буквально "петлей на шее Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Когда они построили мост (Керченский мост. - Ред.), то заблокировали Азовское море. Я говорю о том, что мост возвели не просто для удобной логистики и транспорта, нет, это ворота в Азовское море. Когда я увидел построенный мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море", – сказал Ходжес во время Львовского форума по безопасности.

Генерал уверен, что Россия хотела ранее и хочет сейчас "получить доступ в другие районы Черного моря", чтобы, как считает Ходжес, "расшатывать Запад".

"Из Черного моря Россия управляет своей операцией в Сирии, поддерживая режим Башара Асада, руководит операцией в Восточном Средиземноморье, в Ливии, и оказывает помощь Халифи Хафтару (Организация Human Rights Watch обвиняет Халифи Хафтара в военных преступлениях. ‒ Ред.). Через все эти территории Россия проектирует свою силу и расшатывает Запад. И все это возможно делать из портов в Крыму. И что Россия хочет сейчас? Они хотят получить доступ в другие районы Черного моря. Оттуда они могут влиять на ситуацию в Сербии и Косово, влиять на положение на Кавказе, конечно. Мы уже видим российских так называемых миротворцев в Нагорном Карабахе", – утверждает Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена уменьшит амбиции и агрессию Кремля, - генерал США Ходжес

В России пока не комментировали данные высказывания.

россия (95402) Ходжес Бен (167) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+7
Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1356
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07.12.2020 13:27
+4
Заткните Босфор кацапам и все прекратится...
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07.12.2020 13:54
+3
самое неожиданное самое не предсказуемое и удивлению не будет предела и то что этот факт сделает и перевернет геополитику России к Украине отношение НАТО/ Европы / США и так далее к Украине.... это прорыть на севере над полу -островом Крым канал Черное море-Азовское море и все... пусть те мост ворота гниет к чертям собачим.. нам будет фиолетово...
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07.12.2020 13:55
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Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1356
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07.12.2020 13:27 Ответить
Капитан Очевидность.
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07.12.2020 13:31 Ответить
Заткните Босфор кацапам и все прекратится...
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07.12.2020 13:54 Ответить
Ты вообще конвенцию Монтре читал?
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07.12.2020 15:10 Ответить
А ти мабуть кацап?
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07.12.2020 15:54 Ответить
А ти даун безмозглий?
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07.12.2020 15:55 Ответить
Кааааацаааааап...
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07.12.2020 15:57 Ответить
Всі конвенції писались коли кацапи такими борзими не були. Але ж ніхто не думав Шо кцапня почне мутити воду у куди тільки її погані лапи не дістануть. Тому потрібно змінити конвенцію та заткнути кацапню назавжди заборонити їхній орді з'являтись там де живуть люди. Тепер тобі кацу зрозуміло?
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07.12.2020 15:59 Ответить
самое неожиданное самое не предсказуемое и удивлению не будет предела и то что этот факт сделает и перевернет геополитику России к Украине отношение НАТО/ Европы / США и так далее к Украине.... это прорыть на севере над полу -островом Крым канал Черное море-Азовское море и все... пусть те мост ворота гниет к чертям собачим.. нам будет фиолетово...
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07.12.2020 13:55 Ответить
Ну да, нас же денег куры не клюют, можно и в а-ля "Беломорканал" вложиться
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07.12.2020 13:59 Ответить
деньги даст и США и Евросоюз и НАТО.. потому что если реально задуматься то альтернативы каналу нет для того чтобы мы могли распоряжаться своей частью Азовского моря порты Бердянск и Мариуполь не находились в блокаде частичной или полной...и это важно и с военной точки зрения...в пику России которая грохнула в мост нехило бабла окажется что мост то как такой и не нужен нет он как бы да но свою роль врат и цепей играть уже не будет никакой...
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07.12.2020 14:10 Ответить
Для этого яйца нужны. Зебил мог бы рокаду построить Мариуполь, - Николаев - Одесса, но он строит все что-угодно, только не то что нужно...
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07.12.2020 14:00 Ответить
а хіба у нас хтось будує те що треба?
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07.12.2020 14:12 Ответить
Канал копати треба. При тому з відвалом на північному березі. Там геологія дозволяє провести це, без застосування якихось особливих технологій.
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07.12.2020 14:10 Ответить
канал кстати станет прекрасным естественным защитником от РФ со стороны Крыма.. преграда водная это вам не шоссе и не даже грунтовка-- а вода... а это понтоны... переправы что в условиях агрессии и войны очень даже проблематично более того с северной части вполне можно было бы сразу строить систему защиты типа ДЗОТ и ДОТ подземных ходов систем связи огневых точек вдоль канала можно было пусть рельсы на которые поставить да да не смейтесь бронепоезда которые вполне пригодны для охранной задачи и на полчаса час держать оборону в случае попытки агрессий..
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07.12.2020 14:19 Ответить
КСТАТИ НЕ ПЛОХО БЫЛО БЫ ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТИЦИЮ С ВОПРОСОМ ПОСТРОИТЬ ТАКОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ НАД ПОЛУОСТРВООМ КРЫМ С ОБОСНОВАНИЕМ ПОЧЕМУ интересно наберет ли 25 тысяч ЗА и если наберет что ответиит ОФИС почему то полагаю что им ТАКОЕ даже в фантастике в голову не приходит...
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07.12.2020 14:23 Ответить
Долбень, они на той стороне затопят сухогруз и миллиарды пойдут на ветер
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07.12.2020 15:12 Ответить
Надо с этими воротами заканчивать. В новогоднюю ночь вместо салюта.
Окупанти побудували Керченський міст не лише для транспорту, це ворота в Азовське море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9618
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07.12.2020 13:58 Ответить
Остапа понесло.
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07.12.2020 14:30 Ответить
а що заважає запустити кілька томагавків в цей міст?
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07.12.2020 15:10 Ответить
хто має запустити?
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07.12.2020 15:32 Ответить
той хто їх має)
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07.12.2020 17:14 Ответить
Почему нельзя прокопать глубокий канал в обход..что бы тяжелые суда проходили (есть где это можно нормально сделать смотря по карте),и сразу обстановка поменяется.
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08.12.2020 04:32 Ответить
Расширить ветку северокрымского канала который идет с Новой Каховки на Ю-В Херсонских степей, и вывести его к Бердянскому порту.
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08.12.2020 11:46 Ответить
 
 