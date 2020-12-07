Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по количеству коек, где пациентов могут подключать к кислороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.

Отмечается, что президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область.

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