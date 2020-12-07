Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по количеству коек, где пациентов могут подключать к кислороду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.
Отмечается, что президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область.
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При чем тут план
..койки должны быть в наличии это раз с кислородом
А два.. Не надо затягивать больных до кислорода.. Блин.. Лечите тяжелых и средних вовремя.. Тогда кислород нужен будет единицам. А не сотням..
Если затягивать с аппендицитами до периьонитп.. То представляю что будет.. Хирургов не хватит.. Идиоты... Сплошные неучи..и равнодушие...
Подумаешь умер... Я бы семейным врачам которые профукала ковид и ниче не делают
Бошки откручивала.. Потому что ни хрена не делают.. От слова совсем