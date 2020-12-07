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Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов

Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по количеству коек, где пациентов могут подключать к кислороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сообщил на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.

Отмечается, что президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область.

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Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) коронавирус (17042)


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Дніпропетровська й Донецька області недовиконують план щодо ліжок з доступом до кисню, - Степанов - Цензор.НЕТ 1483
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07.12.2020 13:53 Ответить
Капец какой то... План.. Как запахло старыми временами....
При чем тут план
..койки должны быть в наличии это раз с кислородом
А два.. Не надо затягивать больных до кислорода.. Блин.. Лечите тяжелых и средних вовремя.. Тогда кислород нужен будет единицам. А не сотням..
Если затягивать с аппендицитами до периьонитп.. То представляю что будет.. Хирургов не хватит.. Идиоты... Сплошные неучи..и равнодушие...
Подумаешь умер... Я бы семейным врачам которые профукала ковид и ниче не делают

Бошки откручивала.. Потому что ни хрена не делают.. От слова совсем
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07.12.2020 14:31 Ответить
В Днепре по состоянию на 8:00 7 декабря официально зафиксировано 20 284 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал "https://t.me/joinchat/AAAAAE07SodU1Xi04oyn8w Карантин ДНЕПР ".13 569 человека выздоровело, 6715 человек находится на лечении (на стационаре - 675, на амбулаторном лечении - 6040. В тяжелом состоянии - 4, из них на аппарате ИВЛ - 1.
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07.12.2020 14:40 Ответить
 
 