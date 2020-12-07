Микитась о застройке тестя Татарова: "Скоро покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК, там схемщики покрупнее нашего юриста будут"
Экс-депутат Максим Микитась обещает в ближайшее время показать "примеры крупных и наглых хищений целых ЖК".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Скоро я покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК. Был застройщик ЖК еще вечером в собственности у Укрбуд Девелопмента, а завтра уже отношения к нему не имеет... и несколько десятков миллионов денег инвесторов растворяются в чьих то карманах. Чьих?) Скоро об этом и не только... Там схемщики покрупнее нашего юриста будут", - говорится в сообщении.
По словам Микитася, замять скандал не выйдет.
"Зубную пасту, выдавленную из тюбика, назад уже не вернуть", - подытожил Микитась.
Напомни, ранее СМИ сообщали, что фирма, среди основателей которой - тесть замглавы ОП Олега Татарова Александр Павлушин, оформляет право на застройку жилого комплекса на участке, на котором собирался построить дома "Укрбуд" Максима Микитась.
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Предварительно сдал Микитася силовикам . Донецкие методы рулят опять ?
Еще Бальзак сказал "в основе каждого крупного состояния лежит преступление".
SKELET-info известно, что «Укрбуд» к ногам «донецких» положил его бессменный руководитель (с 1991 по 2010 год) Юрий Пелых.
А произошло это по той причине, что его невестка и мать внука Марина Пелых (жена погибшего сына Юрия Пелых) в 2003 вышла замуж за Андрея Кравца. Который в 2004 году так тесно сошелся с окружением премьера Януковича, что стал его доверенным лицом. В 2010 году вернувшийся в Киев уже президентом Янукович назначил Кравца главой Управделами Администрации, а вот в «Укрбуде» перестановку сделал Азаров: Юрий Пелых стал председателей совета директоров ПАО «Строительная компания «Укрбуд», а гендиректором корпорации «Укрбуд» назначили Максима Микитася. Возможно, в этом ему вновь подсобил его отец.
а то, что микитась типо начал гнать волну и шатать лодку - дак то кто-то видимо решил только его сделать кудрявеньким. на что товарищь микитась решил, обладая огромными знаниями о коррупции в этой сфере, завалить и того, кто валит его. так как терять ему видимо уже нечего - топят по полной и серьёзно.
видимо скоро он уйдёт из это жизни, потому как у нас тут не америка и никто не заинтересован в разматывании клубка коррупции в высших эшелонах власти.
ну или в крайнем случае припугнут семьёй, включат заднюю и он затихнет.