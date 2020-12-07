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Микитась о застройке тестя Татарова: "Скоро покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК, там схемщики покрупнее нашего юриста будут"

Микитась о застройке тестя Татарова:

Экс-депутат Максим Микитась обещает в ближайшее время показать "примеры крупных и наглых хищений целых ЖК".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Скоро я покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК. Был застройщик ЖК еще вечером в собственности у Укрбуд Девелопмента, а завтра уже отношения к нему не имеет... и несколько десятков миллионов денег инвесторов растворяются в чьих то карманах. Чьих?) Скоро об этом и не только... Там схемщики покрупнее нашего юриста будут", - говорится в сообщении.

По словам Микитася, замять скандал не выйдет.

"Зубную пасту, выдавленную из тюбика, назад уже не вернуть", - подытожил Микитась.

Напомни, ранее СМИ сообщали, что фирма, среди основателей которой - тесть замглавы ОП Олега Татарова Александр Павлушин, оформляет право на застройку жилого комплекса на участке, на котором собирался построить дома "Укрбуд" Максима Микитась.

Также читайте: Информация о причастности Гройсмана к делам Микитася - абсолютная ложь, - пресс-секретарь экс-премьера Рябчук

Автор: 

строительство (1997) Микитась Максим (153) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+22
Татаров отжал у Микатася лакомый участок и уже прикинул сколько там заработает
Предварительно сдал Микитася силовикам . Донецкие методы рулят опять ?
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07.12.2020 13:40
+16
Дайте ему охрану и днём и ночью ! Не дай , Бог , как чечетов
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07.12.2020 13:46
+11
Может для того и выпустили ?
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07.12.2020 13:48
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Татаров отжал у Микатася лакомый участок и уже прикинул сколько там заработает
Предварительно сдал Микитася силовикам . Донецкие методы рулят опять ?
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07.12.2020 13:40 Ответить
Как становятся олигархами в Украине ? Именно такими методами - всех убирают с дороги к заветному золотому тельцу.
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07.12.2020 13:47 Ответить
Так олигархами становятся везде и всегда.
Еще Бальзак сказал "в основе каждого крупного состояния лежит преступление".
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07.12.2020 14:12 Ответить
Да там не только кусок. Там весь пирог (Укрбуд) то отжали. А жертву посадили
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07.12.2020 13:52 Ответить
Да
SKELET-info известно, что «Укрбуд» к ногам «донецких» положил его бессменный руководитель (с 1991 по 2010 год) Юрий Пелых.

А произошло это по той причине, что его невестка и мать внука Марина Пелых (жена погибшего сына Юрия Пелых) в 2003 вышла замуж за Андрея Кравца. Который в 2004 году так тесно сошелся с окружением премьера Януковича, что стал его доверенным лицом. В 2010 году вернувшийся в Киев уже президентом Янукович назначил Кравца главой Управделами Администрации, а вот в «Укрбуде» перестановку сделал Азаров: Юрий Пелых стал председателей совета директоров ПАО «Строительная компания «Укрбуд», а гендиректором корпорации «Укрбуд» назначили Максима Микитася. Возможно, в этом ему вновь подсобил его отец.
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07.12.2020 16:45 Ответить
«Донецкие» выбрали для себя «Укрбуд» еще и из-за его запутанных схем: им было выгодно вести строительство под крышей формально государственной корпорации, своими уходящими в оффшоры фирмами, с бесчисленными субподрядчиками, с подставными предприятиями - словом, чтобы сократить до минимума себестоимость, налоги и ответственность, чтобы сразу уводить и прятать полученные деньги. Не зря строительную тему в Киеве лично «крышевала» прокурорская семья Пшонки! Но какой роль играл в этом коррупционном клубке гендиректор Максим Микитась? На этом вопрос может ответить разве что Генпрокуратура и НАБУ.
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07.12.2020 16:47 Ответить
А шо такоє - " Експроприація експроприаторів" !!!
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07.12.2020 15:47 Ответить
Тіпа я не пределах на
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07.12.2020 13:46 Ответить
Дайте ему охрану и днём и ночью ! Не дай , Бог , как чечетов
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07.12.2020 13:46 Ответить
Может для того и выпустили ?
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07.12.2020 13:48 Ответить
да пусть полетает...мразью меньше...
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07.12.2020 15:01 Ответить
Любопытно, подельник и бывший однопартиец Петра будет рассказывать как все они стали коррупционерами!
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07.12.2020 13:55 Ответить
"Бивший". А іншого подільника обласкав Главзебіл, і обоє вони аж ніяк не "бивші", а сцуть тобі в очі.
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07.12.2020 14:11 Ответить
пока он слил только Гросю и татарова которій к вове ходит и фоюет с внешним управлением такой себе мугаби из Киева
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07.12.2020 14:12 Ответить
Ты для начала с себя начни
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07.12.2020 14:17 Ответить
Чтобы начать с себя заниматься коррупцией, надо с Микитасем поменяться местами!
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07.12.2020 14:33 Ответить
А чо не з Татаровим?
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07.12.2020 14:54 Ответить
Это к тому , что когда такие , как вы бежали с выпученными глазами голосовать за зе , думая что сажать начнут весной , а по факту начали воровать ещё с большими темпами , вы не со своего избранного вами преЗедента спрашиваете , а всё вам мешают папередники
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07.12.2020 16:49 Ответить
Гуляй, рванина! 73% за все заплатят!
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07.12.2020 13:57 Ответить
Коли він на Кличка дасть інфу? А на потроха? Вони ж усі "прі дєлах"...
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07.12.2020 14:06 Ответить
Пока он мочит только вашего Ваву. Что, свербит?
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07.12.2020 14:12 Ответить
Ну, а вислюк оманский, ничего не хочет по этому поводу сказать...!? Хотя, в этой зе- команде, куда ни плюнь, везде подобные " проффесианалы".
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07.12.2020 14:38 Ответить
Возможно, делец и застройщик Микитась расскажет, как он сам и его "коллеги" по стройбизнесу в Киеве рассчитывались с СБУ, МВД, Гепрокуратурой квартирами для нужных людей или продавали их с дисконтов 60-70 процентов? Это был бы очень интересный список, будь он опубликован. Но такого не будет, слишком велика цена вопроса. Да и, собственно, ничего нового, эта схема "поделиться с людьми в погонах" работает в Киеве и в Украине и по сей день.
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07.12.2020 14:57 Ответить
По вашому, винен Микитась і його колеги, що були такі щедрі і "розраховувались" з СБУ, МВД, Гепрокуратурою. А може це СБУ, МВД, Гепрокуратура змушували забудовників "розраховуватись"? З їх боку ви корупції не бачите?
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07.12.2020 15:51 Ответить
Сложно отвечать на ваш вопрос, если вы уже сами решили за меня, что я думаю и чего не думаю. Закон трактует, что преступники оба: дающий и берущий. А суд разбирает виноватых и кто виноват больше.
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07.12.2020 19:43 Ответить
Я за вас нічого не вирішував. Ви поставили запитання до Микитася у формі звинувачення. А те що "преступники оба: дающий и берущий", я не заперечую.
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07.12.2020 22:59 Ответить
Ой, да ему сейчас хорошие тельники понадобятся...
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07.12.2020 15:43 Ответить
а зельцу какая разница что в его офисе ворье . жулье и кремлевские крысы --- это все папередник ПОРОШЕКО зеленому мудозвону мешает со своим рошеном --- а так у шимпан--зе все ..под контролем..
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07.12.2020 15:50 Ответить
Татаро-зелепуцьке іго накрило своєю тінню бідолашну Україну!
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07.12.2020 16:31 Ответить
шо вы тут пишете? наивные... да в строительстве там такая коррупция, что без неё ты там и шагу не ступишь(это как и везде в государстве. по пробуйте кто-то на пример купить заводик типо кузни на рыбальском или заводик богдан и без связей что- то там делать и иметь дело с государством. организуйте свою строительную фирму. да вас растопчут проверками, крышами и откатами). что то надо по строить? хочешь госс заказ? какой то тендер? давай откат. везде откаты.
а то, что микитась типо начал гнать волну и шатать лодку - дак то кто-то видимо решил только его сделать кудрявеньким. на что товарищь микитась решил, обладая огромными знаниями о коррупции в этой сфере, завалить и того, кто валит его. так как терять ему видимо уже нечего - топят по полной и серьёзно.
видимо скоро он уйдёт из это жизни, потому как у нас тут не америка и никто не заинтересован в разматывании клубка коррупции в высших эшелонах власти.
ну или в крайнем случае припугнут семьёй, включат заднюю и он затихнет.
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07.12.2020 18:21 Ответить
нет чела-нет проблемы...- значит они считают что нет проблемы- иначе уже давно бы не было чела .... -Кирпа..., Кравченко.... -летающий Чечетов , как и онные тому примеры...
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07.12.2020 18:22 Ответить
Что-то он стал очень откровенным... Видимо, просто бабла пообещали. Со сроком он бы решил. В нашей стране за деньги всё решается ,даже законы принимаются соответствующие. Например об ответственности за декларацию.
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07.12.2020 20:20 Ответить
 
 