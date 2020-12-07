Микитась о застройке тестя Татарова: "Скоро покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК, там схемщики покрупнее нашего юриста будут"

Экс-депутат Максим Микитась обещает в ближайшее время показать "примеры крупных и наглых хищений целых ЖК".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Скоро я покажу примеры крупных и наглых хищений целых ЖК. Был застройщик ЖК еще вечером в собственности у Укрбуд Девелопмента, а завтра уже отношения к нему не имеет... и несколько десятков миллионов денег инвесторов растворяются в чьих то карманах. Чьих?) Скоро об этом и не только... Там схемщики покрупнее нашего юриста будут", - говорится в сообщении.

По словам Микитася, замять скандал не выйдет.

"Зубную пасту, выдавленную из тюбика, назад уже не вернуть", - подытожил Микитась.

Напомни, ранее СМИ сообщали, что фирма, среди основателей которой - тесть замглавы ОП Олега Татарова Александр Павлушин, оформляет право на застройку жилого комплекса на участке, на котором собирался построить дома "Укрбуд" Максима Микитась.

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