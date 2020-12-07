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Новости Бюджет-2021
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Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев

Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, -

Госбюджет на 2021 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В этом есть риск, и в этом есть проблема, что мы откладываем рассмотрение этого вопроса на последнюю неделю. Я бы это сделал как можно скорее и дал бы возможность всей стране планировать свой следующий финансовый год. Это, конечно, безобразие, что мы во второй половине декабря рассматриваем бюджет, и очень бы хотелось этого избежать, но, к сожалению, хотелось одного, а вышло другое", — сказал он.

Гетманцев оценил последнюю редакцию проекта бюджета.

"Есть позитивные вещи - например, сокращение расходов на таможню... Увеличены расходы на медицину. Вместе с тем мне не очень понятно уменьшение расходов на Министерство социальной политики или на Министерство образования. Я могу сказать в целом, что этот бюджет является очень приземленным, это бюджет страны, которая находится в кризисе. Этот бюджет не является каким-то чудом, это реалии, с которыми мы живем и с которыми приходится считаться", - сказал он.

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бюджет (4837) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+9
Судячи з фінансування ОП, КМ, ради, прокуратури, МВС і т.д. - приземлений він не для всіх.
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07.12.2020 13:46
+7
Це бюджет країни ,яку постійно розкрадають !!))
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07.12.2020 13:47
+5
Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2573
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07.12.2020 13:43
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Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2573
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07.12.2020 13:43 Ответить
Все діло в тому, що Зеленський цю кнопку поки що не знайшов.
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07.12.2020 13:47 Ответить
Судячи з фінансування ОП, КМ, ради, прокуратури, МВС і т.д. - приземлений він не для всіх.
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07.12.2020 13:46 Ответить
Надо затягивать пояса
На чьей шее будем затягивать?
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07.12.2020 13:47 Ответить
По итогам этот бюджет окажется ещё более приземлённым. Очень много из достижений нынешней команды не в достачной степени оценены сейчас.
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07.12.2020 13:47 Ответить
Це бюджет країни ,яку постійно розкрадають !!))
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07.12.2020 13:47 Ответить
Судя по вашим расходам, никакого кризиса нет, вы просто ****----е наши деньги!
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07.12.2020 13:47 Ответить
"...хотелось одного, а вышло другое"

Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9707
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07.12.2020 13:51 Ответить
"хотеть" надо с умом
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07.12.2020 14:01 Ответить
А як же ж покращення ? "Бариги та бариг" вже нема як 1.5 роки а грошей в Б"юджеті все менше та меншає ???
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07.12.2020 13:54 Ответить
а при Порохе был бюджет роста....
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07.12.2020 13:59 Ответить
+40% на содержание криворогульного чучела и его шапито. И это бюджет страны которая в кризисе?!
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07.12.2020 13:59 Ответить
А як же кінець епохи бідності чи це для слуг як якась бумажка то майдан а як геноцид то .....
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07.12.2020 14:03 Ответить
Хотів прокоментувати, але одні мати. Промовчу, а то забанять.
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07.12.2020 14:04 Ответить
И кто же это вверг Украину в кризис всего за 1,5 года?
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07.12.2020 16:33 Ответить
Это бюджет страны, возглавляемой шайкой воров и проходимцев.
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07.12.2020 17:18 Ответить
 
 