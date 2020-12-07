Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев

Госбюджет на 2021 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В этом есть риск, и в этом есть проблема, что мы откладываем рассмотрение этого вопроса на последнюю неделю. Я бы это сделал как можно скорее и дал бы возможность всей стране планировать свой следующий финансовый год. Это, конечно, безобразие, что мы во второй половине декабря рассматриваем бюджет, и очень бы хотелось этого избежать, но, к сожалению, хотелось одного, а вышло другое", — сказал он.

Гетманцев оценил последнюю редакцию проекта бюджета.

"Есть позитивные вещи - например, сокращение расходов на таможню... Увеличены расходы на медицину. Вместе с тем мне не очень понятно уменьшение расходов на Министерство социальной политики или на Министерство образования. Я могу сказать в целом, что этот бюджет является очень приземленным, это бюджет страны, которая находится в кризисе. Этот бюджет не является каким-то чудом, это реалии, с которыми мы живем и с которыми приходится считаться", - сказал он.

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