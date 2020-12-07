Во время стрельбы на границе Украины и России ФСБ застрелила жителя Сумской области Голубева, - СМИ

На территории России в ночь на 4 декабря во время стрельбы погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.).

Об этом "Радио Свобода" сообщил собственный источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, Голубев хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. По словам его знакомых, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

В то же время собеседник "Радио Свобода" в правоохранительных органах отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, Голубев, который является русским по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" ими сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Отмечается, что российская сторона не обнародовала данных о застреленном гражданине Украины.

4 декабря Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.

В Госпограслужбе Украины заявили, что не Государственная не обнаружили подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

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