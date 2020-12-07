Во время стрельбы на границе Украины и России ФСБ застрелила жителя Сумской области Голубева, - СМИ
На территории России в ночь на 4 декабря во время стрельбы погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.).
Об этом "Радио Свобода" сообщил собственный источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, Голубев хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. По словам его знакомых, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.
В то же время собеседник "Радио Свобода" в правоохранительных органах отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.
Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, Голубев, который является русским по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" ими сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.
Отмечается, что российская сторона не обнародовала данных о застреленном гражданине Украины.
4 декабря Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.
В Госпограслужбе Украины заявили, что не Государственная не обнаружили подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.
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На рыбалках наверно клялся в вечной дружбе кацапам .
И убили его кацапы . Парадокс или БУМЕРАНГ ?
г*споди, да нету, НЕТУ такой гадости шоб не сделал кацап. Финская война - что сделали?
Быдлу высрали шо Финляндия с 14 танками напала на совочек мирный, правда который имел танков в тыщу раз больше.
дидызамерзале. от пролетарской ненависти.
Московский бармен сломал клиенту позвоночник после коктейля «Бронепоезд».
Московский бармен сделал клиенту коктейль «Бронепоезд» и сломал ему позвоночник. Об этом сообщает издание Baza в своем https://t.me/bazabazon Telegram -канале.
Посетитель заведения решил попробовать коктейль, подача которого сопровождалась специальным «обрядом». На молодого человека надели каску и, пока он пил шоты, его били по голове разными предметами.
По данным издания, сначала в ход пошла пивная кружка, а затем бармен с разбега ударил клиента по голове пивной кегой. Молодой человек упал и перестал чувствовать ноги. Ему вызвали скорую. В больнице пострадавшему диагностировали перелом позвоночника.»
- на российско-украинской границе украинских пограничников нет или очень мало;
- на российско-украинской границе со стороны раши почему-то не пограничники, а ФСБ "патрулируют" границу;
- если ФСБ спокойно делают, что хотят и активно отслеживают трафик хотя бы в районе Белгорода, то представьте себе, сколько в харьковской и сумской областях этих засланных российских казачков, которые занимаются всякой хернёй, типа поставки оружия сепарам и подговки очередных республик.
https://vk.com/wall-57424472_291294 два часа назад
Действия
07.12.20. Заметки от блогеров.
«REVERSE SIDE OF THE MEDAL: КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ? Помните вот эту новость от 4 декабря, где было сказано, что ФСБ РФ пресекла попытку вооружённого пересечения российско-украинской границы?
несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области, был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина), был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ, был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности.
Глядя на фото, можно сказать, что спецназ ССО ВСУ отступав с места проведения операции бросил часть экипировки. По ликивидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке, с приборами ночного видения, а также, например, с иностранными тепловизионными прицелами.
По самой ситуации можно лишь сказать, что наши спецслужбы, конечно, в этом случае молодцы, контрразведка сработала отлично, попытавшись взять группу при непосредственном переходе через границу. Но также нельзя не отметить безусловный поднимающийся уровень проведения спецопераций со стороны Украины. Пусть у них такое уже в третий раз не получается, но они по крайней мере не боятся пытаться. А мы подытожив хотим ещё раз напомнить: Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь! Помни: болтун - находка для шпиона!"
Откуда такие подробности?И куда он делся?Кто энтот инкогнито? Или это для них не главное?
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
....
Тому в них і таке прислів я популярне - "Баби нових понароджують"
Блатне життя гарне та не довге.