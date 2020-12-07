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Во время стрельбы на границе Украины и России ФСБ застрелила жителя Сумской области Голубева, - СМИ

Во время стрельбы на границе Украины и России ФСБ застрелила жителя Сумской области Голубева, - СМИ

На территории России в ночь на 4 декабря во время стрельбы погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.).

Об этом "Радио Свобода" сообщил собственный источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, Голубев хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. По словам его знакомых, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

В то же время собеседник "Радио Свобода" в правоохранительных органах отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, Голубев, который является русским по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" ими сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Отмечается, что российская сторона не обнародовала данных о застреленном гражданине Украины.

4 декабря Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.

В Госпограслужбе Украины заявили, что не Государственная не обнаружили подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных

Автор: 

Госпогранслужба (6389) граница (5260) россия (95402) СМИ (3833) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+63
"Братушки" завалили "братика"...
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07.12.2020 13:58
+57
Нехай щастить!!!)))
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07.12.2020 13:56
+54
А ведь убитый ,наверно ,был за руцкий мир и хаял украинцев
На рыбалках наверно клялся в вечной дружбе кацапам .
И убили его кацапы . Парадокс или БУМЕРАНГ ?
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07.12.2020 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Та шарились вони туди-сюди, мутили мутки всякі, потім шось з кацапами не поділили і ось результат. Треба подєльників піймати та допитати зажав яйця в двері.
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07.12.2020 14:01 Ответить
ФСБ говорит, что предотвратили интервенцию с целью штурма кремля и покорения рашки
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07.12.2020 14:08 Ответить
Гриць, та ну его на йух! одни шарятся туда сюда, другие ёлочные шары с символом рашистской армии для путлера готовят, третьи лекарства из Украины в рашку по контрабасу возят, четвертые при депутатской присяге чужой страны гимны поют, пятые решили лугандоновским "нашимлюдям" от коронвируса помогать, шестые хотят опять в крым воду подогнать... та шо у нас за страна такая не гордости не гидности... за бабки всё продадут!!!!
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07.12.2020 16:17 Ответить
Так, а найух кого? Отих хто це робе найух і треба. Але ж на жаль є зебіли які на виборах хочуть вАлодЬЮ...
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07.12.2020 16:26 Ответить
У бандюков Родины нет.
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07.12.2020 14:07 Ответить
Нехай щастить!!!)))
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07.12.2020 13:56 Ответить
"Братушки" завалили "братика"...
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07.12.2020 13:58 Ответить
Як би там не було, а кацапи вбили громадянина України. Хай злочинця, а можливо і ватника але то, має другорядне значення. Погано тільки що, загнувся він на тому боці. Якби на цьому то, можна було б трохи покачати ситуйовину.
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07.12.2020 14:01 Ответить
"Нєх.. шастать!". Таких "диверсантів", у Семенівському, Новгород-Сіверському районах Чернігівщини - "як грязі"... "Контрабас" тягають, "нелегалів" проводять...
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07.12.2020 14:21 Ответить
А ведь убитый ,наверно ,был за руцкий мир и хаял украинцев
На рыбалках наверно клялся в вечной дружбе кацапам .
И убили его кацапы . Парадокс или БУМЕРАНГ ?
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07.12.2020 14:41 Ответить
Безсумнівно!... У нас, як не "бидло", так за "Рассєю"...
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07.12.2020 15:23 Ответить
Читал, никаких следов ваши погранцы не нашли и ничего не слышали. Может он на дельтоплане летел .
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07.12.2020 15:34 Ответить
Шо ти ліпиш, баран! Та все прикордоння Чернігівщини і Гомельщини, на "контрабасі" живе... Я туди по гриби, раніше, їздив, у Добрянку...Прикордонний пункт "Горностаївка"... Сусід - прикордонник. Тому знаю, "що до чого"...Те ж саме - і в інших місцях... Якщо не тямиш, у якому стані зараз кордони, то хоч мовчи, не виставляй себе дурнем!...
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07.12.2020 16:11 Ответить
Ну, то там. А здесь вроде про границу с РФ.. Там же стена, ров и КСП. Следы должны быть, хоть какие. Надо усилить и углубить.
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07.12.2020 16:15 Ответить
Бери лопату, приїжджай у Нову Гуту чи Кравцовку, приходь до кордону. Там спитаєш у наших прикордонників, якої глибини і ширини копать рів... Твій хазяїн, он, кричить, що ми тут купу диверсантів готуємо і в Білорусь засилаємо... От і будеш сліди видивляться...
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07.12.2020 16:42 Ответить
Там же вроде Белгородская и Воронежская область указанна, зачем мне в Кравцовке копать? Да и копают сейчас техникой(экскаватором) ,можно на базе МТЗ.
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07.12.2020 16:59 Ответить
Литвин, а що страшніше - п"яний браконьєр і контрабандист, чи диверсант? Твій Лука кричить, що ми до вас, масово, "диверсантів" засилаємо... Так що для Білорусі небезпека набагато більша... А копать технікою - не можна... Є небезпека пропустить сліди диверсантів... І "непатріотично"... Я ж тобі пропоную стать білоруським "Павкою Корчагіним"...
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07.12.2020 17:09 Ответить
Че то ты придумал, не говорил он такого. А кто такой Павка Кочагин?
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07.12.2020 17:15 Ответить
Та-ак, "литвин"... Починаеш "дурня включать"? "...не говорил он такого. А кто такой Павка Кочагин?". Те, що він говорив - бачив у Інтернет весь світ. А такому "совку", як ти, не знать "символу незламного комсомольця" - "страшний гріх"!!! Так щ , "прошу пана, до дупи...".
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07.12.2020 17:23 Ответить
Во погуглил уже. Оказывается это известный украинский революционер. Но мы в школе своих изучали.
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07.12.2020 17:28 Ответить
"литвин", до дупи!!! Не "український", а "радянський"... Він і писав російською... Не вистачало мені ще з "блазнем" ОАЦовським, перепираться!...
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07.12.2020 17:31 Ответить
Україна не межує з Воронезькою областю.
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08.12.2020 13:01 Ответить
кулявлоба недоробив свою Стіну, бо гроші вкрали його любі друзі
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07.12.2020 21:14 Ответить
А скільки вкрали, може ви знаєте?
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07.12.2020 22:46 Ответить
запитайте в СБУ, чи в ГБР, може вони щось скажуть, бо поки щось всі якось скромно мовчать, чому та стіна не побудована як слід
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07.12.2020 23:20 Ответить
чому дорогі такі погані, як іде велике будівництво, та чому цілі комплекси житлові якось крадуть тихенько за хабарі чиновникам борзими щенкамі
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07.12.2020 23:22 Ответить
крали раніше і знову крадуть, бо там нема святих подвижників, а тільки мерзота та борзота
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07.12.2020 23:24 Ответить
Прибалти почали будувати за таким же проектом стіну, тільки грошей на неї виділили в тричі більше. А стіна не добудована, бо до кінця не профінансована.
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08.12.2020 00:47 Ответить
Карма
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07.12.2020 16:27 Ответить
Карма.
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07.12.2020 19:34 Ответить
Скоріше за все цей Голубєв або кинувся тікати,або поліз в бійку.Просто так навіть москалі б не відкрили вогонь на ураження.
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07.12.2020 14:33 Ответить
слишком ты хорошего мнения о москалях-видать мало с ними сталкивался
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07.12.2020 15:42 Ответить
Знаю я їх дуже добре,вважай все життя за кілька кілометрів від них прожив.І думка про них у мене давно вже не дуже добра.Так,ведуть вони себе по-скотьські,але стріляти просто так не будуть.
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07.12.2020 19:19 Ответить
Ахаха, и рыбачков не постреляла ФСБ, да?
г*споди, да нету, НЕТУ такой гадости шоб не сделал кацап. Финская война - что сделали?
Быдлу высрали шо Финляндия с 14 танками напала на совочек мирный, правда который имел танков в тыщу раз больше.
дидызамерзале. от пролетарской ненависти.
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08.12.2020 10:33 Ответить
Що,не нажерлись "брацької"любові...?Ще хочеться...Розумію...Кацапщина ,вона така...Якщо добре см...чеш,дивись той піднесуть...Якщо ні-вибачай...
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07.12.2020 14:05 Ответить
А мог быть и во "вьетнамках". Поискали бы ещё и палатку. Видать кипятком там писяют от мифичных диверсантов.
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07.12.2020 14:24 Ответить
клетчатая кошелка, резиновые тапки и ножовка - вот что забыли подкинуть для правдоподобности (можно конечно вспомнить визитку Яроша...но как-то они уже видать закончились в типографии)))
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07.12.2020 14:32 Ответить
Только ров с крокодилами, и тогда никто не будет шастать.
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07.12.2020 14:08 Ответить
Одним кацапом меньше.
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07.12.2020 14:13 Ответить
Не}{уй шастать в парашу:
Під час стрілянини на кордоні України і Росії ФСБ застрелила жителя Сумської області Голубєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8239
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07.12.2020 14:15 Ответить
7 декабря 2020
Московский бармен сломал клиенту позвоночник после коктейля «Бронепоезд».

Московский бармен сделал клиенту коктейль «Бронепоезд» и сломал ему позвоночник. Об этом сообщает издание Baza в своем https://t.me/bazabazon Telegram -канале.
Посетитель заведения решил попробовать коктейль, подача которого сопровождалась специальным «обрядом». На молодого человека надели каску и, пока он пил шоты, его били по голове разными предметами.
По данным издания, сначала в ход пошла пивная кружка, а затем бармен с разбега ударил клиента по голове пивной кегой. Молодой человек упал и перестал чувствовать ноги. Ему вызвали скорую. В больнице пострадавшему диагностировали перелом позвоночника.»
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07.12.2020 14:22 Ответить
лишняя хромосома дает себя знать
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07.12.2020 15:45 Ответить
Правильный коктейль. После его приёма клиент не придёт убивать украинцев.
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07.12.2020 17:35 Ответить
Московскому бармэну побольше клиентов на "Бронепоезд"👍👏😊
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07.12.2020 17:46 Ответить
Очередная руЦкая национальная забава после лепки петухов, хутина в полный рост(1м20 см на коньках в прыжке) и быков из собственного дерьма.
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07.12.2020 19:41 Ответить
Надо бы как то по хитрому кинуть рацуху тем барменам заменить на другой коктейль. В смысле новый назвать *Ледокол* мол по ритуалу выпивать стакан такого напитка, а лёд колом в тот момент лупить! Там пойдёт!
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07.12.2020 22:26 Ответить
Раскручивать надо на уровне ООН . Хотя жизнь этого гражданина не стоит и ломаного гроша.Я вообще не понимаю любителей таскаться в орду.С нашей стороны этих граждан надо стать на учёт в СБУ для профилактики.И таких ,как Марув и им подобных.
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07.12.2020 14:19 Ответить
Один вопрос, а , украинские пограничники там, вообще есть...??? Народ шарится в рашку и обратно, а погранцам, хоть бы что...!? Алё, гараж, танки там не ездят, туда-сюда...!?
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07.12.2020 14:23 Ответить
где ж сколько пограничников набрать ? у нас же не китай ..
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07.12.2020 14:48 Ответить
Прикордонники там,звісно,є,але за кожним кущем прикордонника не поставиш.Порушник переходить кордон в тих місцях,де обмежена видимість,до того ж час зміни прикордонних нарядів всі добре знають.Я живу біля кордону,прикордонне відділення у нас близько 30 чоловік,ділянка кордону у них більше 40 км.Половина особового складу відпочиває,половина в наряді.Місцевість лісиста і болотиста.Ніякі біноклі і тепловізори не допоможуть.Москалі багатші і вздовж кордону наставили відеокамер,тому швидше реагують на порушників.
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07.12.2020 14:48 Ответить
Прикордонники там звісно є. І всі сидять на контрабасі.
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08.12.2020 13:02 Ответить
На контрабасі сидять великі начальники,рядовим до цього зась.З 2016 року контрабас відчутно придавили,відкрито вже через кордон машини чи череди телят на м'ясо не йшли.З минулого року все почало повертатися.
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08.12.2020 18:03 Ответить
перефразуючи ваше питання...де "еуропейський вал"?
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07.12.2020 15:24 Ответить
А наши дебилі три дня назад утверждали, что никаких инцидентов на границе не біло...
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07.12.2020 15:00 Ответить
А где визитка Яроша?
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07.12.2020 15:24 Ответить
Хто вкрав на кордоні з кацапами стіну Яценюка?
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07.12.2020 15:38 Ответить
Напрашивается следующий вывод:
- на российско-украинской границе украинских пограничников нет или очень мало;
- на российско-украинской границе со стороны раши почему-то не пограничники, а ФСБ "патрулируют" границу;
- если ФСБ спокойно делают, что хотят и активно отслеживают трафик хотя бы в районе Белгорода, то представьте себе, сколько в харьковской и сумской областях этих засланных российских казачков, которые занимаются всякой хернёй, типа поставки оружия сепарам и подговки очередных республик.
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07.12.2020 15:45 Ответить
В РФ поганцы относятся к ФСБ.
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07.12.2020 16:06 Ответить
Та знаем мы всё: в СССР - к КГБ, в рашке - к ФСБ, в Беларуси - к КГБ, в Украине - к СБУ ( или сейчас может вообще отдельное ведомство - "Держприкордонслужба", х.з, хотя у меня в военнике стоит учет СБУ). К министерству обороны ПВ никогда не относились.
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08.12.2020 11:17 Ответить
https://vk.com/strelkov_info Сводки от ополчения Новороссии
https://vk.com/wall-57424472_291294 два часа назад

Действия

07.12.20. Заметки от блогеров.

«REVERSE SIDE OF THE MEDAL: КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ? Помните вот эту новость от 4 декабря, где было сказано, что ФСБ РФ пресекла попытку вооружённого пересечения российско-украинской границы?

несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области, был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина), был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ, был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности.

Глядя на фото, можно сказать, что спецназ ССО ВСУ отступав с места проведения операции бросил часть экипировки. По ликивидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке, с приборами ночного видения, а также, например, с иностранными тепловизионными прицелами.

По самой ситуации можно лишь сказать, что наши спецслужбы, конечно, в этом случае молодцы, контрразведка сработала отлично, попытавшись взять группу при непосредственном переходе через границу. Но также нельзя не отметить безусловный поднимающийся уровень проведения спецопераций со стороны Украины. Пусть у них такое уже в третий раз не получается, но они по крайней мере не боятся пытаться. А мы подытожив хотим ещё раз напомнить: Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь! Помни: болтун - находка для шпиона!"
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07.12.2020 17:43 Ответить
"...был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина), был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление".
Откуда такие подробности?И куда он делся?Кто энтот инкогнито? Или это для них не главное?
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07.12.2020 17:57 Ответить
Российские СМИ сообщили, что это был прям штурм России злобными укропами.
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07.12.2020 18:12 Ответить
вооружеными тепловизорами )))
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08.12.2020 09:19 Ответить
наверное "свои" же "друзья" с пограничной области "которые любят рыбачить" и сдали. а то рыбы к*цапам сейчас видимо на всех не хватает.
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07.12.2020 18:29 Ответить
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!








Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.


Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).


То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.


Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.


Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.






Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).


Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.


А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».


Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.


В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите


меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.


Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.


Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.


Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
....
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07.12.2020 19:01 Ответить
московиты свои преступления ( и т д )) - - называют =ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ....А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - =- ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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07.12.2020 19:15 Ответить
Казав те що і раніше - московити то нащадки https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html АНДРОФАГІВ (САМОЄДСЬКИХ НАРОДІВ - КАНІБАЛІВ) , змінюючи історію навіть назву САМОЄДСЬКА народність змінили на САМОДІЙСЬКИ, НАСТІЛЬКИ МОСКОВИТИ БОЯТЬСЯ СВОГО КАНІБАЛЬСКОГО МИНУЛОГО.
Тому в них і таке прислів я популярне - "Баби нових понароджують"
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07.12.2020 19:49 Ответить
Когда удобно, любой гражданин Украины с неправильной фамилией превращается в "русского" или в кого там выгодно превратить несчастного. У вас совесть есть?
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08.12.2020 05:41 Ответить
А причем тут фамилия? Контрабандист был убиенный. И вообще это их внутрикасапские терки )))
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08.12.2020 09:00 Ответить
"несчастный" контрабандист... Навіть кумедно якось звучить. Ні?
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08.12.2020 09:18 Ответить
Під час стрілянини на кордоні України і Росії ФСБ застрелила жителя Сумської області Голубєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6886
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08.12.2020 08:51 Ответить
Горе то какое. Кто ж теперь касапам блекджек и шл...х подгонять будет. На каво ты пакинул братцев ))))
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08.12.2020 08:58 Ответить
"....Поэтому, предполагает источник, Голубев, который является русским по национальности, стал случайной жертвой....." ну і їхав би собі на істєрічєскую родіну..

Блатне життя гарне та не довге.
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08.12.2020 09:17 Ответить
Вывод: со стороны Украины не граница а дырка. Кацапы с охраной границы справляются лучше.
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08.12.2020 09:21 Ответить
А не наблюдаем ли мы очередной обсер Зе-власти? У нас уже был т. н. "крымский инцидент", когда тоже рассказывали о "провокации", "бреде", только внезапно оказалось, что таки да, наши. Можно вспомнить, как яростно украинская власть отрицала причастность к "вагнеровцам" в Белоруссии. И т. д. Возможно, через пару лет узнаем.
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08.12.2020 09:59 Ответить
сдох клим - та и йух с ним
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08.12.2020 10:12 Ответить
Хоч щось добре від москалів.
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08.12.2020 10:51 Ответить
Интереснейший топ этой новости. Кто он там был этот Голубев по жизни это важный вопрос но НЕ для двусторонних отношений. ПО ПАСПОРТУ застрелили ГРАЖДАНИНА Украины. Вот что надо рассматривать в первую очередь. "Один народ" просто убивает людей,как зверьё. И это на все флаги- где "рузький мир" там ....ну вообщем у МИРНОГО Голубева пусть спрашивают,как он, мир этот. А государство Украина должна потребовать объяснений,нота должна быть. Но этого НЕ будет ибо тогда хотя бы себе надо объяснить как наши пограничники позволяют "шастать" по границе. А тут на лицо бардак и спроса нет,ну как со всех чинуш. ГНИЛОЕ государство,поэтому и убивают граждан Украины как зверьё БЕЗНАКАЗАННО.
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08.12.2020 12:01 Ответить
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:11 Ответить
Звичайнісінька бандитська розбірка.
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08.12.2020 13:04 Ответить
 
 