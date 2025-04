"Укрспецэкспорт" об обысках СБУ: "Подобные сценарии используются для передела рынка или влияния на кадровую политику компании"

3 декабря Служба безопасности Украины с привлечением подразделения специального назначения "Альфа" провела обыски в Государственной Компании "Укрспецэкспорт".

Об этом говорится в комментарии государственной компании "Укрспецэкспорт" относительно проведенных в компании обысков, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу отметим, что никаких террористов в помещениях государственной компании не наблюдалось, а поэтому характер и способ проведения следственных действий явно не соответствовал реальной угрозе безопасности страны, которую пыталась продемонстрировать СБУ. Сложно сказать, в чем заинтересованность следствия была больше: изъять необходимые документы для проверки своих субъективных данных или создать общественный и геополитический резонанс.

В пользу последней версии указывает тот факт, что разрешение суда на обыск СБУ получила еще 18 ноября, но реализовало его только через две недели, как раз в день назначения нового руководителя ГК "Укроборонпром". При этом СБУ не проводило видеофиксации всех своих действий, как того требует закон. Безответственным было и то, что правоохранители, которые призваны обеспечивать безопасность страны, предоставили во время обыска доступ к режимных объектам гражданским лицам без спецдопуска, чем создали предпосылки доступу к секретной информации.

Подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или в силовой метод пытаются влиять на кадровую политику компании. В связи с чем ГК "Укрспецэкспорт" настоятельно рекомендует всем заинтересованным и причастным лицам воздержаться от каких-либо решений и заявлений до момента подтверждения или опровержения версий СБУ.

Сегодня, подчеркнем, эти домыслы и размышления не подтверждены ни реальными фактами, ни проведенной экспертизой. СБУ таковую не назначала, как и не проявляла до этого инициативы получить архивные документы ГК "Укрспецэкспорт" обычным способом, не блокируя при этом работу компании под видом раскрытия изрядной государственной измены. Избыточный пафос процесса наблюдается и в попытке "дорисовать" убытки государству, которые якобы обнаружила СБУ. В постановлении суда сообщается о якобы убытках в 36 млн долларов, а на сайте Службы безопасности эта сумма уже "округляется" до 100 млн долларов.

Что касается сути предъявленных претензий, то они охватывают события в период апреля-июня 2020 года. Тогда ГК "Укрспецэкспорт" приняла участие в шести тендерах Главного управления закупок Сухопутных войск Исламской Республики Пакистан по снабжению запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид", с общим бюджетом более 20 млн долларов.

Начиная с 2016 года это было первое участие ГК "Укрспецэкспорт" в таких тендерах в роли непосредственного участника. До этого, по сложившейся практике, участие во всех тендерах осуществлялась одной компанией-посредником, которая начала представлять интересы ГК "Укрспецэкспорт" еще во времена Януковича, и по своему усмотрению определяла ценовую политику и принимала административные решения вместо ГК "Укрспецэкспорт". После ряда неудач, в том числе провала Украины в стратегических тендерах в 2015 году, действующее руководство ГК "Укрспецэкспорт" решило избавиться от монополии этой компании на представление интересов ГК "Укрспецэкспорт" и наряду с ней заручиться поддержкой еще нескольких агентов, которые сопровождали участие Украина в пакистанских оборонных тендерах.

В данном случае идет речь о тендере на закупку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид", который организовывало Главное управление закупок Сухопутных войск Исламской Республики Пакистан и который от имени Украины сопровождала компания - агент "Raviana Pakistan Private Ltd".

Оригинальным производителем запрашиваемых запчастей является Украина. Однако, к сожалению, условия тендера были выписаны таким образом, что кроме оригинального производителя, к нему допускались любые компании, которые задекларируют возможность их поставить. Поскольку эти запчасти являютя унифицированными и могут сохраняться еще со времен бывшего СССР на складах других стран, они также "играют" в тендерах. Безусловно, они имеют сомнительное происхождение и качество, однако за счет этого имеют привлекательные цены. Несправедливые условия для Украины, которые отождествляли оригинального производителя с поставщиками сомнительных запчастей из других стран, привели к тому, что Украина победила только в трех из шести тендеров на сумму 15 млн долларов. Некоторые не были реализованы вообще, а остальные (примерно на сумму в 2 млн долларов) достались конкурентам Украины, в частности Swiss One. Кстати, именно выигрыш трех тендеров по шести СБУ расценила как государственную измену и подрывную деятельность, впрочем об этом ниже.

После проигрыша половины тендеров представитель Государственной Компании "Укрспецэкспорт" в лице компании "Raviana Pakistan Private Ltd" немедленно подал апелляции, в которых пакистанскую сторону ориентировал на то, что Swiss One не сможет поставлять качественную продукцию, в отличие от оригинального производителя Украины, что скажется на эксплуатации пакистанской военной техники. Однако решение организатора тендера было неизменным. Параллельно с этим организатор изменил условия тендера, чем еще больше стал притеснять интересы Украины. Вопреки сложившейся практике оплачивать товар в три транша (20% - аванс, 70% - по факту отгрузки и 10% по факту приемки) отныне не предполагалось авансов, а была только 100% оплата по факту приемки, что было категорически неприемлемо для Украины.

Несмотря на изменения тендерных требований и внесения в них заведомо невыгодных для Украины условий поставки и оплаты, руководство ГК "Укрспецэкспорт" все же приняло решение продолжить участие в тендерах для того, чтобы минимизировать риск потери рынка в пользу конкурентов. При этом рассчитывалось на понимание и компромисс с пакистанской стороной. В июне "Raviana Pakistan Private Ltd" повторно обратилась к организаторам тендеров с просьбой пересмотреть условия и вернуться к устоявшейся практики закупок. Однако предложения не были приняты. Пакистанская сторона предложила "Raviana Pakistan Private Ltd" в срочном порядке подписать выигранные контракты на сумму 15 млн долларов на условиях, которые были слишком рискованными для ГК "Укрспецэкспорт" и создавали опасный прецедент. В условиях напряженных отношений, несоблюдения интересов Украины и всевозможных притеснений, в ГК "Укрспецэкспорт" приняли решение выйти из переговоров и отказаться от подписания контрактов.

Одновременно с таким решением организатору тендеров была адресована жалоба, по результатам рассмотрения которой пакистанской стороной было инициировано служебное расследование с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве контракта должностных лиц Главного управления закупок Сухопутных войск Пакистана, а также сохранить упомянутые 15 млн долларов для закупки запчастей в следующем 2021 году. При этом следует подчеркнуть, что конкуренты, которые выиграли часть тендеров на сумму около 2 млн долларов свои обязательства так и не выполнили, в связи с чем они до сих пор находятся под угрозой аннулирования.

В ноябре 2020 во время своего визита в Украину Начальник логистики Сухопутных войск Пакистана изменил свое мнение и признал, что наша страна может иметь отдельный статус оригинального поставщика по большинству номенклатуры, в связи с чем в следующем году планируется участие Украины в тендерах Пакистана по упрощенной системе, без проведения тендеров и дискредитации оригинального производителя конкурентами.

Вышесказанное свидетельствует о том, что никакого ущерба Украина не претерпела от того, что не согласилась на неприемлемые для нашего государства условия. Вместе с тем, отстаивание национальных интересов и репутации, вплоть до отказа от контрактов, позволило Украине в следующем году участвовать в пакистанских тендерах с сохранившимися бюджетами, но уже на приемлемых условиях. Это означает, что претензии СБУ не только не содержат объективных данных, но и, как это ни странно, являются прямо противоположными им. В частности, не соответствуют действительности предположения СБУ, что "Raviana Pakistan Private Ltd" "сливала" тендеры конкурентам Украины, среди которых Swiss One. Все было с точностью наоборот. "Raviana Pakistan Private Ltd", действуя по указанию ГК "Укрспецэкспорт", прилагала максимум усилий для того, чтобы Swiss One со своими сомнительными поставками не стояла в одном ряду с оригинальным производством Украины. Это подтверждает и имеющаяся в открытом доступе служебная записка, датированная июлем 2020 года, где четко и понятно сказано, что "Raviana Pakistan Private Ltd" указывала организаторам тендера на невозможность конкурентов Украины качественно выполнить условия тендеров, что в итоге и произошло.

Беспокойство вызывает тот факт, что СБУ не только ошиблась в фактических данных, но и вопреки им инициировала громкую статью Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Это очевидно объясняется исключительно тем, что только эта статья УК может расследоваться в рамках компетенции СБУ. Поэтому фабула "дотягивалась" в квалификации в любой способ.

Расставить все точки над "і" поможет судебная экспертиза. И учитывая то, что СБУ будет меньше заинтересована в ее проведении в максимально сжатые сроки, Государственная Компания "Укрспецэкспорт" вероятно будет самостоятельно инициировать ее проведение в рамках предоставленных законом прав на защиту.

Еще раз убедительно просим не поддаваться на провокации, не подыгрывать сознательно сомнительным сценариям и не принимать никаких решений до тех пор, пока сторона защиты или сторона обвинения не докажет свою правоту", - говорится в заявлении "Укрспецэкспорта".