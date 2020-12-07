Международные платежные системы зарабатывают 1,46 млрд евро ежегодно на незаконном повышении тарифов на карточные платежи в ЕС, – EuroCommerce

EuroCommerce уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой разобраться в данной ситуации и снизить финансовое давление на бизнес со стороны международных платежных систем.



В 2015 г. Евросоюз принял Регламент регулирования комиссии по обслуживанию карточных платежей (Interchange Fee Regulation). Фактически, был установлен максимальный размер такой комиссии – 0,2% для дебетных карт и 0,3% - для кредитных, пишет УНИАН.





В то же время, как показало исследование EuroCommerce, проведенное совместно с компаниями CMSPI и Zephyre, за прошедшие 5 лет международные платежные системы в обход данного регулирования ЕС увеличили плату за обслуживание банковских карт.

- Дополнительные ежегодные затраты бизнеса, который принимает к оплате банковские карты, выросли на 1,46 млрд. евро. Большая часть данного повышения (не менее, чем на 1,06 млрд. евро) произошла после 2018 г. – т.е. после того, как в Евросоюзе перестали жестко мониторить выполнение международными платежными системами своих обязательств – сообщили в EuroCommerce.

Более того, в организации заявили, что с января 2021 г. платежные системы планируют еще больше увеличить свои комиссии, что приведет к дополнительным ежегодным затратам бизнеса еще на 100 млн. евро.

- Мы решительно поддержали Регламент 2015 г., который ограничил комиссии за транзакции по кредитным и дебетным картам. Но, к сожалению, как мы уже предупреждали ранее, крупные международные платежные системы повысили комиссии, не регулируемые данным Регламентом, до такой степени, что все преимущества для потребителей и продавцов теперь исчезли. Поэтому мы просим Европейскую Комиссию срочно рассмотреть меры по восстановлению баланса, изначально достигнутого данным Регламентом – заявил генеральный директор EuroCommerce Кристиан Вершуерен.

По подсчетам EuroCommerce, "обходные" повышения комиссии международных платежных систем привели к тому, что на данный момент, общая комиссия бизнеса по карточным платежам превышает ту, что была до принятия Регламента.

- По сути весь позитивный эффект от принятия Регламента уничтожен. Напомним, что многие торговые точки работают с минимальной маржей, и у них нет другого выхода, кроме как переложить данную комиссию на плечи потребителя, увеличив конечную цену товара. И особенно удручает, что повышение комиссии платежных систем происходит во время пандемии. А ведь коронавирус наиболее ударил как раз по тем отраслям, которые используют карточные платежи – в т.ч. отели, транспортные перевозки, розничный сектор – объясняет генеральный директор EuroCommerce Кристиан Вершуерен.

Напомним, в Украине комиссия банков и платежных систем за проведение карточных платежей колеблется от 1,8 до 3%. Кроме того, взимается ежемесячная "абонентская плата" за обслуживание (как правило, 300-400 грн. за каждый используемый POS-терминал).

В то же время, в октябре 2020 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4178 – о внесении изменений в некоторые законы о комиссионном вознаграждении за осуществление эквайринга.

Законопроект предлагает в т.ч. уменьшить общий размер комиссии за проведение карточного платежа. Так, в первом полугодии 2021 г. должна составлять не более 1,5% от суммы транзакции, во втором – не более 1%, а с 2022 г. – не более 0,5%.

EuroCommmerce – союз торговых ассоциаций и федераций Европы, который представляет более 6 млн. оптовых и розничных компаний в более чем 30 странах.







