Иран до сих пор не предоставил обещанных материалов по делу о сбитом самолете МАУ. Нет смысла вести переговоры ради самого процесса, - замгенпрокурора Мамедов

Украина и Иран ищут пути активизации взаимодействия по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752.

По инициативе иранской стороны заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради. Во встрече также приняла участие директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

В ходе встречи Гюндуз Мамедов отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важно- эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы ", - резюмировал Гюндуз Мамедов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.