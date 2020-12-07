РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11301 посетитель онлайн
Новости
1 105 11

Иран до сих пор не предоставил обещанных материалов по делу о сбитом самолете МАУ. Нет смысла вести переговоры ради самого процесса, - замгенпрокурора Мамедов

Иран до сих пор не предоставил обещанных материалов по делу о сбитом самолете МАУ. Нет смысла вести переговоры ради самого процесса, - замгенпрокурора Мамедов

Украина и Иран ищут пути активизации взаимодействия по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752.

По инициативе иранской стороны заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради. Во встрече также приняла участие директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

В ходе встречи Гюндуз Мамедов отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важно- эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы ", - резюмировал Гюндуз Мамедов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном, - Мамедов

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

авиакатастрофа (1719) Иран (1780) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2461)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надо было сразу по гарячим следам , созывать Совбез ООН, признавать Иран в совбезе спонсором тероризма, накладывать на Иран самые жосткие санкции, выкатывать через международные суды милиардные неустойки, добиваться ареста имущества Ирана по свему миру, арестовывать пасажирские авиалайнеры Ирана. Связать одной веревочкой сбитие нашего самолета в Иране, и Малазийского боинга на донбасе, и эту самую веревочку затянуть на шее иранских шейхов. Вот так бы поступила Украина , если бы президентом оставался Порошенко. Но наш мудрый нарид рещил избрать президентом криворагульное квартальное недоразумение. В итоге Гюндуз Мамедов плачет что иранци чего то там не прислали. И не пришлют. Они попросту об Украину вытирли ноги и положили на нас тот орган, которым квартальный клоун играл на рояле. Увы!
показать весь комментарий
07.12.2020 14:45
+1
Есть мнение, что Иран сбил Украинский самолет намеренно, по просьбе Российской федерации
показать весь комментарий
07.12.2020 14:13
+1
C Ираном нужно вести себя очень жестко и однозначно в этом вопросе.
Сразу ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации.
Эти мрази тянут время (под любым предлогом), уже прошло 11 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позориться. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд. Иран принципиально в данном вопросе нужно "поставить на место" и принудительно взыскать с них денежную компенсацию.
И заметьте - торчок и Офис Президента дистанцировались от решения от решения этого "неудобного" для них вопроса.
показать весь комментарий
07.12.2020 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дошло!
показать весь комментарий
07.12.2020 14:11 Ответить
Гюндуз Мамедов- тебе на базаре *********** торговать, а не в прокуратуре работать. Уже, скоро как год после трагедии, а ты всё сопли жуёшь с этими иранскими уродами !!!
показать весь комментарий
07.12.2020 14:12 Ответить
Клоун Зе - это Вам не Эрдоган и даже не Алиев !
показать весь комментарий
07.12.2020 14:35 Ответить
Есть мнение, что Иран сбил Украинский самолет намеренно, по просьбе Российской федерации
показать весь комментарий
07.12.2020 14:13 Ответить
Завжди був впевнен що руками іранських операторів керували
кацапи! Ця дика провокація з людскими жертвами так ж сама як
історія з малазійським Боїнгом! А поведінка іранців така ж як і
поведінка кацапів-"нас там нетуті".
показать весь комментарий
07.12.2020 16:12 Ответить
C Ираном нужно вести себя очень жестко и однозначно в этом вопросе.
Сразу ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации.
Эти мрази тянут время (под любым предлогом), уже прошло 11 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позориться. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд. Иран принципиально в данном вопросе нужно "поставить на место" и принудительно взыскать с них денежную компенсацию.
И заметьте - торчок и Офис Президента дистанцировались от решения от решения этого "неудобного" для них вопроса.
показать весь комментарий
07.12.2020 14:24 Ответить
Ну, ещё бы! Все клали болт на страну, которую никто не уважает, так как её представители не умеют отстаивать интересы оной. Был бы это самолёт какой-нить штатовской компании, уже бы давно разобрались, извинились и заплатили компенсацию.
показать весь комментарий
07.12.2020 14:36 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надо было сразу по гарячим следам , созывать Совбез ООН, признавать Иран в совбезе спонсором тероризма, накладывать на Иран самые жосткие санкции, выкатывать через международные суды милиардные неустойки, добиваться ареста имущества Ирана по свему миру, арестовывать пасажирские авиалайнеры Ирана. Связать одной веревочкой сбитие нашего самолета в Иране, и Малазийского боинга на донбасе, и эту самую веревочку затянуть на шее иранских шейхов. Вот так бы поступила Украина , если бы президентом оставался Порошенко. Но наш мудрый нарид рещил избрать президентом криворагульное квартальное недоразумение. В итоге Гюндуз Мамедов плачет что иранци чего то там не прислали. И не пришлют. Они попросту об Украину вытирли ноги и положили на нас тот орган, которым квартальный клоун играл на рояле. Увы!
показать весь комментарий
07.12.2020 14:45 Ответить
І не отримаєте."З вовками жити-по вовчому вити"-аксіома життя,на жаль(
показать весь комментарий
07.12.2020 15:05 Ответить
А не пора бы этот иран наклонить раком? Жестко и без всяких переговоров!
показать весь комментарий
07.12.2020 15:26 Ответить
Пора. Вот только кто наклонять будет?????? Придурковатый клоун - наркоман????
показать весь комментарий
07.12.2020 17:25 Ответить
 
 