Иран до сих пор не предоставил обещанных материалов по делу о сбитом самолете МАУ. Нет смысла вести переговоры ради самого процесса, - замгенпрокурора Мамедов
Украина и Иран ищут пути активизации взаимодействия по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752.
По инициативе иранской стороны заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради. Во встрече также приняла участие директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
В ходе встречи Гюндуз Мамедов отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.
"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важно- эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы ", - резюмировал Гюндуз Мамедов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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кацапи! Ця дика провокація з людскими жертвами так ж сама як
історія з малазійським Боїнгом! А поведінка іранців така ж як і
поведінка кацапів-"нас там нетуті".
Сразу ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации.
Эти мрази тянут время (под любым предлогом), уже прошло 11 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позориться. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд. Иран принципиально в данном вопросе нужно "поставить на место" и принудительно взыскать с них денежную компенсацию.
И заметьте - торчок и Офис Президента дистанцировались от решения от решения этого "неудобного" для них вопроса.