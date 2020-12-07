Первые вакцины от COVID-19 страны ЕС получат через 3-4 недели, - член Еврокомиссии
Первые вакцины от коронавируса государства-члены Европейского Союза смогут получить через три-четыре недели.
Об этом член Еврокомиссии Виргилиюс Синкявичюс сообщил агентству BNS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, все страны, участвующие в общей закупке ЕС, получат вакцины одновременно, в данный момент важно обеспечить логистику внутри страны, надлежащую подготовку к вакцинации.
Отмечается, что эти вопросы Синкявичюс в понедельник обсудил в Вильнюсе с назначенным премьером Ингридой Шимоните.
"Мы говорили о временном отрезке в три-четыре недели, когда вакцина реально могла бы достигнуть стран-членов. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, соблюдение температурного режима, условий для доступности вакцины не только в городах, но и в районных центрах", - сказал Синкявичюс.
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По его словам, первые группы, которые будут вакцинироваться, это медики, люди в домах опеки, люди из групп риска. "Важно, чтобы медики знали, как работать с вакциной", - добавил он.
Синкявичюс подчеркнул, что все страны получат вакцины одновременно, это вопрос логистики, который координирует Еврокомиссия. "Через три-четыре недели, как мы полагаем, Европейское фармагентство должно утвердить, согласуется логистика, все страны получат одновременно", - подчеркнул он.
"Скорее всего, самолеты будут вылетать из Бельгии, и ЕК постарается максимально согласовать, чтобы не было так, что какая-та страна, обладающая большим количеством самолетов, их присылает и получает первой. Логистика будет согласовываться, и странам-членам максимально помогут на техническом уровне", - сказал Синкявичюс.
Созданные фармкомпаниями вакцины от коронавируса сейчас проверяет Европейское фармацевтическое агентство.
Ранее оно сообщало, что самое позднее до 29 декабря проведет специальное заседание и решит, выдавать ли условное разрешение на торговлю вакцинами, создаваемыми BioNTech и Pfizer.
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