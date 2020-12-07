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Новости Коронавирус и карантин
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Первые вакцины от COVID-19 страны ЕС получат через 3-4 недели, - член Еврокомиссии

Первые вакцины от COVID-19 страны ЕС получат через 3-4 недели, - член Еврокомиссии

Первые вакцины от коронавируса государства-члены Европейского Союза смогут получить через три-четыре недели.

Об этом член Еврокомиссии Виргилиюс Синкявичюс сообщил агентству BNS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, все страны, участвующие в общей закупке ЕС, получат вакцины одновременно, в данный момент важно обеспечить логистику внутри страны, надлежащую подготовку к вакцинации.

Отмечается, что эти вопросы Синкявичюс в понедельник обсудил в Вильнюсе с назначенным премьером Ингридой Шимоните.

"Мы говорили о временном отрезке в три-четыре недели, когда вакцина реально могла бы достигнуть стран-членов. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, соблюдение температурного режима, условий для доступности вакцины не только в городах, но и в районных центрах", - сказал Синкявичюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба

По его словам, первые группы, которые будут вакцинироваться, это медики, люди в домах опеки, люди из групп риска. "Важно, чтобы медики знали, как работать с вакциной", - добавил он.

Синкявичюс подчеркнул, что все страны получат вакцины одновременно, это вопрос логистики, который координирует Еврокомиссия. "Через три-четыре недели, как мы полагаем, Европейское фармагентство должно утвердить, согласуется логистика, все страны получат одновременно", - подчеркнул он.

"Скорее всего, самолеты будут вылетать из Бельгии, и ЕК постарается максимально согласовать, чтобы не было так, что какая-та страна, обладающая большим количеством самолетов, их присылает и получает первой. Логистика будет согласовываться, и странам-членам максимально помогут на техническом уровне", - сказал Синкявичюс.

Созданные фармкомпаниями вакцины от коронавируса сейчас проверяет Европейское фармацевтическое агентство.

Ранее оно сообщало, что самое позднее до 29 декабря проведет специальное заседание и решит, выдавать ли условное разрешение на торговлю вакцинами, создаваемыми BioNTech и Pfizer.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17082) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ці Єврокомісії, ООНи-шмоони окрім продажу вакцини чимось зараз займаються? Кілька мільйонів дітей щороку від голоду та відсутності питної води вмирають. До 20 мільйонів людей щорічно вмирають від тютюну та алкоголю. По наркоті статистики фактично немає, але це те ж мільйони. Багаті дядєчки (зокрема депутати з ВР та міністри усілякі) піклуються про здоров'я простих людей? Не знаю, хто при здоровому глузді може вірити у ці казочки.
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07.12.2020 14:23
+1
Хай менше тестують і нормально лікують. Ось і весь секрет.
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07.12.2020 16:05
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Ці Єврокомісії, ООНи-шмоони окрім продажу вакцини чимось зараз займаються? Кілька мільйонів дітей щороку від голоду та відсутності питної води вмирають. До 20 мільйонів людей щорічно вмирають від тютюну та алкоголю. По наркоті статистики фактично немає, але це те ж мільйони. Багаті дядєчки (зокрема депутати з ВР та міністри усілякі) піклуються про здоров'я простих людей? Не знаю, хто при здоровому глузді може вірити у ці казочки.
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07.12.2020 14:23 Ответить
On s evrokomisiji tut dal ociot nasemu ministru Litvi,a zdes situacija s koronaj katostroficeskaja na 3 meste Evrope vysli.Bolnici zapolneni 10 raz bolse zabolevsix cem bylo pri pervoj volne.Oni sobralis tut pervuju ocered obsuzdat nasi vnutrenyje problemi i sto delat dalse
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07.12.2020 14:41 Ответить
Хай менше тестують і нормально лікують. Ось і весь секрет.
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07.12.2020 16:05 Ответить
Сколько уже можно говорить что вакцины пока - НЕТ, и лекарства тоже - НЕТ, есть только созданный Британией препарат который блокирует Ковид но ни лечит !!! КРАПКА
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07.12.2020 14:27 Ответить
говори, говори, может кто и услышит
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07.12.2020 15:25 Ответить
колите-колите вакцину у которой вырабатываются антитела только 2-3 месяца... СМЫСЛ !!??
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07.12.2020 23:58 Ответить
Об`єднане Королівство закупило вакцину Pfizer/BioNTech. більше того - Daily Express стверджує, що 94-річна королева Єлизавета ІІ вже отримала вакцину згідно з чергою...
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07.12.2020 17:06 Ответить
тебе самому это не смешно !!! это пир ход фармацевтов.
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08.12.2020 00:00 Ответить
Все "СМИ" радостно вопят о "снижении уровня заболеваемости" в Украине.. А их то всего лишь уполовинили при оглашении .. (с)
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07.12.2020 14:35 Ответить
"Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба "

Да Нас вообще оттуда выгонят... У нас денег нет.
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07.12.2020 14:38 Ответить
щодо цього можете не переживати. наша країна у COVAX, а там ще купа африканців та латинської америки - то ж китайці забезпечать ті мізерні (як для Піднебесної) 8млн. доз Sinovac(а) чи Sinofarm(а)... їх зараз якраз тестують вдома, та ще в Індонезію послали... Цим вакцинам не потрібно аномальних -70 температур (можна зберігати +2-8).... щоправда і ефективність поки що не доведена/затверджена... ну заодно і допиляють...
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07.12.2020 17:25 Ответить
 
 