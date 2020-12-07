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Тариф на электроэнергию для населения должен быть рыночным, а малообеспеченные должны получать субсидии, - "слуга народа" Гетманцев

Тариф на электроэнергию для населения должен быть рыночным, а малообеспеченные должны получать субсидии, -

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей должны быть рыночными, а те, кто не в состоянии их оплачивать, должны получать государственную поддержку в виде субсидии.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сказал народный депутат ("Слуга народа") Данил Гетманцев.


"Цена должна быть рыночной, а люди, которые нуждаются в субсидии, должны справедливо получать помощь от государства. А не дотировать абсолютно всех, и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. Поэтому я думаю, что это решение стоит продискутировать. Я бы со своей стороны его поддержал", - отметил Гетманцев.


По его словам, сейчас из-за искусственно заниженного тарифа государство дотирует как состоятельные слои населения, так и бедные.
"Наше государство помогает всем, и мне, и вам - всем без исключения, дотируя тариф. Я считаю, что помогать надо тем, кто нуждается в этой помощи, малообеспеченным, людям, которые имеют право на получение субсидии, через механизм субсидии ", - отметил Гетманцев.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт .ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч в другом объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.


Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+30
ой ой тарифы не пересматривались 3 года и кто сказал что они обязаны быть пересмотренными гетманцев ты такой иди от как и твой Бубочка да вас тварей повесить надо бы или расстреливать каждый 3 месяца во власти... чтоб не путали бюджет со своим портнмоне..
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07.12.2020 14:21
+25
а давайте начнем с зарплат пенсий экономики рыночной!? и не нужно будет никому доплачивать! Аль тут у вас кишка тонка, работать нужно!?
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07.12.2020 14:25
+23
якщо значна частина населення не може сплачувати "ринкову ціну" то може ціна не є ринковою..? бо і ринок відсутній..
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07.12.2020 14:28
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Причем тут Россия, разговор про ЕС)
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07.12.2020 16:55 Ответить
Опять вылезло...говно-чмо гетманцев !!!! А может стоит запустить АЭС, послать на хер ахметку и зеленый тариф, который самый высокий в Европе, забрать льготы на электроэнергию у олигархов.... глядишь и тариф поднимать не нежно !!! Гнать гетмнцева ав шею, это чмо еще может наворотить дел !!!
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07.12.2020 16:58 Ответить
Рыночный тариф, это который формируется рынком, то есть спросом и предложением. Но у нас рынка нет, есть схематоз. Поэтому, будьте добры социальный тариф для населения.
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07.12.2020 17:14 Ответить
О рыночной цене электроэнергии можно будет говорить только тогда когда будет сам рынок. Покуда у нас в этой сфере монополия. Мало того еще цены и регулируются чиновниками в виде национального регулятора НКРЕ. Так о каком рынке может идти речь? А уж тем более о рыночной цене.
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07.12.2020 17:14 Ответить
Тарифи на послуги монополістів повинні співвідноситися із середнім рівнем доходів населення, а не з бажанням олігархів-монополістів отримувати надприбутки.
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07.12.2020 18:17 Ответить
очередной ******** бабкин внук. мажористые дети подросли не зная горя и печали и с олимпа им там видите ли видится, что тарифы у нас меньше в 4 раза чем в европе.
то так же было по повышению штрафов, потому что у нас штрафы ниже чем во франции тоже в 4 раза.
вы долбойобы знаете во сколько раз у нас реальные (не оте ваши средние зп по стране, не понятно где взяты, а реальные) зарплаты ниже, чем в европе?
я только ЗА за повышение, за рыночные цены. только вы зарплаты сделайте такие же, как в европе и без проблем. будем платить.
что бы каждый работающий получал за свою работу нормальную зп - среднеевропейскую. что бы поработал, купил еду, оплатил жкх и осталось ещё на поездку на куроты в испанию, хорватию, на авто отложить, на недвижимость. а не как у нас - отработал месяц, получил 6тыщ и что? куда? купить макарошки или дитю купить портфель с тетрадками к школе?
вы там охренели в корень. вылезайте из своих мерседесов, начинайте кататься на маршрутках, сделайте эксперимент - узнайте зп простого работяги в обласном городе. и поживите на эту зп пол года. а то видите ли зп 40 тыщ им мало... **** 10 тыщ себе оставь и живи ***** год и по сморишь как ты начнёшь платить за жкх в четыре раза выше тарифы.
на столбах давно не висели?
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07.12.2020 18:32 Ответить
Тарифи риночні, а відношення виробників на ринку які мають бути? Бо зараз саму дешеву електрику просто вбивають.
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07.12.2020 19:49 Ответить
А что такое "рынок" и "рыночная цена"!?
Кто являются "игроками рынка" ?

Если они говорят об "обще мировом/Европейском" рынке - то это никак не касается внутри-государсвенных цен ! Так как потребители внутри страны - не являются участниками / потребителями внешнего рынка !!! И НИКАК не влияют на внешний рынок !!!

Только "внешний товар" - может иметь отношение к "внешнему рынку".
А раз электричество производится внутри стран и вне же реализовывается - то для него не могут быть показателями внешний рынок !

Но даже, если говорить о "внутреннем "РЫНКЕ" " - то у нас его нет ! Так как у нас есть монопольный сговор , а это ТОЧНО НЕ РЫНОК !
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08.12.2020 00:08 Ответить
тариф должен быть таким, чтобы владельцы энергетических предприятий имели над головой только небо в клеточку...
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08.12.2020 02:14 Ответить
Сраный наёмник капитала.
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08.12.2020 09:19 Ответить
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