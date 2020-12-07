Тариф на электроэнергию для населения должен быть рыночным, а малообеспеченные должны получать субсидии, - "слуга народа" Гетманцев
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей должны быть рыночными, а те, кто не в состоянии их оплачивать, должны получать государственную поддержку в виде субсидии.
Об этом в эфире телеканала "Украина24" сказал народный депутат ("Слуга народа") Данил Гетманцев.
"Цена должна быть рыночной, а люди, которые нуждаются в субсидии, должны справедливо получать помощь от государства. А не дотировать абсолютно всех, и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. Поэтому я думаю, что это решение стоит продискутировать. Я бы со своей стороны его поддержал", - отметил Гетманцев.
По его словам, сейчас из-за искусственно заниженного тарифа государство дотирует как состоятельные слои населения, так и бедные.
"Наше государство помогает всем, и мне, и вам - всем без исключения, дотируя тариф. Я считаю, что помогать надо тем, кто нуждается в этой помощи, малообеспеченным, людям, которые имеют право на получение субсидии, через механизм субсидии ", - отметил Гетманцев.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт .ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч в другом объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
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то так же было по повышению штрафов, потому что у нас штрафы ниже чем во франции тоже в 4 раза.
вы долбойобы знаете во сколько раз у нас реальные (не оте ваши средние зп по стране, не понятно где взяты, а реальные) зарплаты ниже, чем в европе?
я только ЗА за повышение, за рыночные цены. только вы зарплаты сделайте такие же, как в европе и без проблем. будем платить.
что бы каждый работающий получал за свою работу нормальную зп - среднеевропейскую. что бы поработал, купил еду, оплатил жкх и осталось ещё на поездку на куроты в испанию, хорватию, на авто отложить, на недвижимость. а не как у нас - отработал месяц, получил 6тыщ и что? куда? купить макарошки или дитю купить портфель с тетрадками к школе?
вы там охренели в корень. вылезайте из своих мерседесов, начинайте кататься на маршрутках, сделайте эксперимент - узнайте зп простого работяги в обласном городе. и поживите на эту зп пол года. а то видите ли зп 40 тыщ им мало... **** 10 тыщ себе оставь и живи ***** год и по сморишь как ты начнёшь платить за жкх в четыре раза выше тарифы.
на столбах давно не висели?
Кто являются "игроками рынка" ?
Если они говорят об "обще мировом/Европейском" рынке - то это никак не касается внутри-государсвенных цен ! Так как потребители внутри страны - не являются участниками / потребителями внешнего рынка !!! И НИКАК не влияют на внешний рынок !!!
Только "внешний товар" - может иметь отношение к "внешнему рынку".
А раз электричество производится внутри стран и вне же реализовывается - то для него не могут быть показателями внешний рынок !
Но даже, если говорить о "внутреннем "РЫНКЕ" " - то у нас его нет ! Так как у нас есть монопольный сговор , а это ТОЧНО НЕ РЫНОК !