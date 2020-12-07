Порошенко о приоритетах сотрудничества Украины с ЕС в 2021 году: ужесточение санкций против РФ, продолжение сотрудничества с МВФ, борьба с коронавирусом
Внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе онлайн-заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.
"Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша", - отметил Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что совместными усилиями необходимо спасти демократическую европейскую Украину и обеспечить ее движение через реформы к объединенной европейской семье.
По мнению Порошенко, ключевыми приоритетами сотрудничества в следующем году должны стать укрепление устойчивости Украины против российской агрессии, ужесточение санкций ЕС против России, обеспечение макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС, координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие с современными вызовами.
"Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, которая поддерживается большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И "Европейская Солидарность" сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу", - подытожил Порошенко.
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С 1 марта 2019 года http://1tv.kr.ua/news/20224 стартовала первая автоматическая индексация пенсий. Теперь в Украине это будет происходить ежегодно. По данным пенсионного фонда, для почти 9 млн пенсионеров провели перерасчёт. Одноразовая доплата к пенсиям положена более двум миллионам человек. В среднем сумма повышения пенсии составила 514 грн (с учётом одноразовой доплаты).
Масштабная монетизация субсидий
С 1 марта в Украине http://1tv.kr.ua/news/20520 стартовала масштабная монетизация субсидий. Пенсионерам её направляют вместе с выплатами. Это необходимо для того, чтобы люди получали помощь для оплаты коммунальных услуг живыми деньгами вместе с пенсией. За один месяц через «Укрпочту»http://1tv.kr.ua/news/20520 выплатили почти 1,9 млрд гривен. Остальные пользователи помощи подучают деньги через «Ощадбанк».
Борьба с коррупцией
Пётр Порошенко внёс законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине. Ведомство должно рассматривать исключительно дела, которые сопровождаются НАБУ и САП, обеспечивая скорость и эффективность судебного разбирательства. 11 апреля 2019 года в Украине начал работать Высший антикоррупционный суд. С этого дня 38 новых судей приступили к своей работе. Им предоставили возможность быть независимыми от законодательной и исполнительной власти, а также от Президента. Кроме того, в 2014-2015 годах в Украине создали три инстанции, которые начали бороться с коррупцией: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК).
Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.
В 2019 году Пётр Порошенкоhttp://1tv.kr.ua/news/20339 подписал изменения в Конституцию. Они закрепляют стремление Украины стать членом ЕС и НАТО на законодательном уровне.
Безвизовый режим в Европу
В июне 2017 года в Украинеhttp://1tv.kr.ua/news/9834 заработал безвизовый режим с ЕС. Все владельцы биометрических загранпаспортов могут свободно въезжать в Европу. На территории перечисленных государств украинцы могут находиться до 90 дней в течение каждых 180.
Изменения в Госказначействе и золотовалютные резервы
...не буде отримувати навіть такої подачки як "соціяльна пенсія"..з 2012... далі навіть не читав..
Після того, як навіть до повних зебілів дійшло, якої херні вони понавибирали торік, в них в методичці нова теза - клован такий як Порох. Зебіле, та не такий, а в сотні, тисячі разів гірший. І тут навіть не до порівняння, бо твоє ЗЕ просто гидке чмо. І якщо до Порошенка можна десь якісь претензії ставити, то що ж ти тому чму про`явиш, якщо то повне чмо, як і всі його 73%.
1. Провели Закон про люстрацію;
2. Заборонили Комуністичну партію України;
3. Знищили пам'ятники Лєнінові та іншим комуністичним вождям;
4. Перейменували совєтські вулиці та міста;
5. Визнали ОУН-УПА воюючою стороною;
6. Частково створили контрактну армію (відповідно - зупинили мобілізаційні хвилі);
7. Запустили нову поліцію;
8. Створили Антикорупційне бюро;
9. Зупинили найжорстокішого і найсильнішого аґресора в світі;
10. Залізницю та аеропорти позбавили російської мови;
11. Заарештували луганського оліґарха Єфремова;
12. Країна отримала безвіз;
13. Виграли суд у Газпрому з приводу ганебного газового контракту;
14. Проголосували й почали втілювати медичну реформу;
15. Повернули в бюджет 1,5 МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ США, викрадені Януковичем;
16. Отримали «Джавеліни» від США;
17. Ввели в армії вітання «Слава Україні!» - «Героям слава!»;
18. Заблокували пропаґандистські ресурси «Вконтактє» і «Однокласснікі»;
19. Ввели систему закупівель «Прозоро»;
20. Запровадили електронне декларування;
21. Впровадили автоматичне відшкодування ПДВ;
22. Посилили позиції української мови у ЗМІ;
23. Реформували комунальні та державні ЗМІ;
24. Створили НАБУ, НАЗК, САП, Антикорупційний суд;
25. У світі визнали Голодомор актом ґеноциду;
26. Україна здобула Томос;
27. Звільнили з полону офіцера ЗСУ Надію Савченко (а ви забули?) [проте, як на мене, най би вона там і залишалася. - Л.П.];
28. Звільнено 2/3 території Донбасу;
29. За особисті кошти Порошенко постачив у ЗСУ сотні ******** снайперських комплексів;
30. За кошти порошенківського «Рошену» відновлено систему ППО Києва;
31. Створено міжнародну антипутінську коаліцію і запроваджено санкції проти аґресора РФ;
32. Підписано угоду про Асоціяцію з ЕС усупереч референдумові в Нідерландах;
33. Ліквідовано УБЕЗ, загальний нагляд прокуратури, спрощено ліцензування;
34. У держвласність повернули «Приват» і «Укрнафту» Коломойського;
35. Ліквідовано низку банків-«пилососів», через які розкрадалися державні кошти;
36. Проведено РЕАЛЬНУ децентралізацію, і бюджети обласних центрів зросли удвічі;
37. Повернуто додому 3270 полонених від початку війни.
А є ще 38, 39, 40, 45…
Кому мало?!
Волкер про Порошенка: зробив більше реформ, ніж будь-хто інший за 20 років, і протистояв Путіну.
Представник Держдепу назвав вибори в Україні дійсно демократичними, "оскільки ніхто не знає, як вони закінчаться".
Представник Державного департаменту США https://rus.lb.ua/file/person/3869_volker_kurt.html Курт Волкер прокоментував українські вибори і оцінив роль чинного Президента України https://rus.lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petr_alekseevich.html Петра Порошенка у проведенні реформ.
Про це він сказав в ефірі американського телеканалу https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucGJzLm9yZy9uZXdzaG91ci9zaG93L2FzLW5hdG8tdHVybnMtNzAtYWxsaWFuY2UtaW5jcmVhc2VzLWFpZC10by11a3JhaW5lLXRvLWNvbmZyb250LXJ1c3NpYQ== PBS .
"Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібен хтось, хто просто йде проти істеблішменту, обіцяючи масштабну реформу (Володимир Зеленський, - ред.). Чи вони хочуть когось, хто (як чинний президент Петро Порошенко - ред.), можливо, розчарував їх в якомусь сенсі, але зробив більше реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років, і протистояв Путіну?" - сказав він.
Волкер також порівняв нинішні вибори президента України з виборами, які пройшли у Франції та США. Він наголосив, що в Україні дійсно демократичні вибори, оскільки ніхто не знає, як вони закінчаться.
"І що добре - це дійсно демократичні вибори. Ми не знаємо, як вони закінчаться", - підсумував він.»
...
а незлий надією ділиться ))))
всё устраивает!
Вот что угодно говорите, но был президент за которого не было стыдно
Що вкрав Порошенко?
Пруф.
(Скабєєву, відосікі Шарія, страну.юа, не пропонувати.)
Так не дивись і не слухай , а іди геть за поребрик і співай диферамби хлу !!
Во- вторых, - поподробнее что он укралю с цифрами и фактами. Конкретно.
А то я могу сказать , что мои знакомые тебя знают и рассказали, что ты ворюга и убийца.
И докажи тут, всем, что это не так.
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.
Об этом он сказал в интервью https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/poprosiv-u-ssha-ne-tilki-javelin-poltorak.htm Обозревателю , отвечая на соответствующий вопрос.
"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.
"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.
.
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
Напомню, что Порошенко открывал офшоры во время Иловайска! Суммы там были смешные по 1000$. но не в сумме речь а в факте офшоров в такое время! Офшоры законны, не вопрос, создаются с целью сэкономить на налогах. Это общеизвестные факты.
Теперь внимательно слушаю про "щедрую" душу Порошенко!
"Нафтогаз" за дев'ять місяців 2020 року отримав збиток в 17 млрд грн. В той час як попередні 5 років був прибутковим.
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.
Нафтогаз по итогам 2018 года получил 13,6 млрд грн чистой прибыли.
Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
В 2015 році компанія Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 3,6 рази та вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
Така ж ситуація з державними компаніями Укрзалізниця і Центренерго. Митні платежі катастрофічно впали, хоч переміщення товарів через митний кордон України збільшується.
Половина этих средств пошла на украинских силовиков.
Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию. На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.
https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
ВИКИПЕДИЯ ПОКАЗАЛА ИМУЩЕСТВО И ДОХОДЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
В публичном доступе оказались доходы и имущество Владимира Зеленского благодаря публикации данных в Википедии.
Согласно данным на 2018 г. Зеленский зарабатывал за год 9, 7 млн. грн.
Доход его супруги оказался почти в два раза скромнее - 4, 9 млн. грн.
Сбережения счета Зеленских предпочитает хранить в долларах.
У СЕМЬИ ЗЕЛЕНСКИХ ИМЕЮТСЯ СБЕРЕЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ И НАЛИЧНЫМИ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 950 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
Крымская квартира в Ялте площадью 130 м кв. выглядит скромно, как и квартира площадью 92 м кв. в Великобритании.
Семейство владеет домом в Италии площадью 413 м.кв.
Некая грузинская гостиница содержит 10 президентских номеров, принадлежащих Зеленским. Помимо этого в собственности президента киевская недвижимость.
Частный дом площадью 353 кв. м, участок земли на 1200 кв. м, четыре квартиры, три из которых в совместной собственности с супругой и два парковочных места, как раз на два задекларированных не новеньких авто: Range Rover 2016 Mersedes-Benz S500 4 Matic 2014 г.
Помимо скромного гаража президента Зеленского ценное имущество дополняется драгоценными аксессуарами: часами от Rolex, Tag Heuer и Piaget. На пару с супругой президент разделил любовь к часам от бренда Breguet. Задекларировать было решено и бриллиантовые серьги с кольцом от бренда Graff.
Информация, приводимая изданием 'Коммерсантъ' содержит сведения о том, что, президент Зеленский официально избавился от своих https://replyua.net/business/ бизнес -активов на время президентской деятельности, передав данные полномочия родственникам - братьям Шефирам, Сергею и Борису.
Зарегистрированные на Кипре и в Италии ' Aldorante Limited', 'San Tommaso S.R. L.' вызывают вопросы своей не совсем понятной деятельностью, впрочем по другой информации , Зеленский еще весной 2019 г. официально отказался от корпоративных прав на эти иностранные организации, что не избавляет однако его от причастности к ним.
'San Tommaso S.R. L.' владеет виллой из 15 комнат на итальянском побережье курортной зоны Форте-дей-Марми.
'Vilhar Holdings Limited' на Кипре и студия' Film Heritage inc' официально не принадлежат президенту Зеленскому. ООО 'Залари Фиш' - производственное пищевое предприятие, которое по данным украинского портала 'Интерфакс' принадлежит супруге президента.
https://ru .
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745
Військове спорядження 97 846 875
Оптичні прилади 36 708 428
Радіозвязок 30 664 831
Тактичне спорядження 12 300 698
Бронежилети 7 876 143
Ремонт військової техніки 7 724 814
Зброя, набої та комплектуючі 2 270 196
Метеостанція (комплект) 298 765
Військове будівництво 45 254 041
Автомобілі та автоустаткування 49 189 949
Автомобілі 47 733 529
Автошини 933 399
Автозапчастини та ремонт авто 523 021
Одяг та взуття 32 047 884
ІТ- обладнання та запчастини 24 473 378
Безпілотники 10 383 678
Експедиційне спорядження 10 238 019
Електротехнічне обладнання 2 379 854
Медичні вироби 421 076
Продукти харчування 1 275 632
Транспортні витрати 99 889
Всього 274 610 275
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.
Об этом он сказал в интервью https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/poprosiv-u-ssha-ne-tilki-javelin-poltorak.htm Обозревателю , отвечая на соответствующий вопрос.
"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.
"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.
.
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:
.....
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
Классно намародерил!
Ага, прямо безграничный. Только в отличие от Бениной куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:
28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
Ассоциация с ЕС
Антипутинская коалиция
Автокефалия
Безвиз
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте - и газаозависимости от Рф
Возобновление ВПК
Децентрализация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Прозорро
Реформа ВСУ
Стабизизация ситуации на фронте
Электронные декларации чиновников