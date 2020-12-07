Порошенко о приоритетах сотрудничества Украины с ЕС в 2021 году: ужесточение санкций против РФ, продолжение сотрудничества с МВФ, борьба с коронавирусом

Внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе онлайн-заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша", - отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что совместными усилиями необходимо спасти демократическую европейскую Украину и обеспечить ее движение через реформы к объединенной европейской семье.

По мнению Порошенко, ключевыми приоритетами сотрудничества в следующем году должны стать укрепление устойчивости Украины против российской агрессии, ужесточение санкций ЕС против России, обеспечение макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС, координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие с современными вызовами.

"Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, которая поддерживается большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И "Европейская Солидарность" сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу", - подытожил Порошенко.

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