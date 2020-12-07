Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В Кремле заявили, что в ходе разговора "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже".
"Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств. Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - добавили в пресс-службе Путина.
Кроме того, во время разговора Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.
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Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
циники проклятые. а то шо московия по самые яйца там увязла - ни звука ни буквы
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А может Вы соблаговолите рассмотреть возможность пойти навстречу Украине в вопросе перемирия на Донбассе?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволяет.
Путин - Так-то лучше.