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Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль

Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что в ходе разговора "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже".

"Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств. Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - добавили в пресс-службе Путина.

Кроме того, во время разговора Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.

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Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31219) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+7
Кацапы и фашисты обсуждают мир в Украине-Дожили
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07.12.2020 14:37
+4
сколько ж вас учить что слово путин пишется с маленькой буквы хэ
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07.12.2020 14:43
+4
Надо добавить кацапам санкций .😎😎😎
Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
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07.12.2020 14:45
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Кацапы и фашисты обсуждают мир в Украине-Дожили
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07.12.2020 14:37 Ответить
ППР-ПартПолітРобота,або Позвізділи,Позвізділи та Розійшлись !!)))
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07.12.2020 14:41 Ответить
У Малахова?
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07.12.2020 14:42 Ответить
немецкая мать и рашистский ротец родившие кровопролитие в Украине обсуждают ..как примирить рожденное ими дите ордло,которое находится на воспитании и обеспечени у рашистского отца.
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07.12.2020 14:42 Ответить
І тільки тепер запускай Гундосика з "міром в глазах". Без прикриття шісток Куйло не працює.
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07.12.2020 14:42 Ответить
сколько ж вас учить что слово путин пишется с маленькой буквы хэ
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07.12.2020 14:43 Ответить
Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль - Цензор.НЕТ 7781
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07.12.2020 14:52 Ответить
Надо добавить кацапам санкций .😎😎😎
Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
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07.12.2020 14:45 Ответить
В ходе обмена мнениями по внутри украинскому конфликту с удовлетворением констатировано,

циники проклятые. а то шо московия по самые яйца там увязла - ни звука ни буквы
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07.12.2020 15:30 Ответить
Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 6165
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07.12.2020 15:56 Ответить
Фрагмен телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А может Вы соблаговолите рассмотреть возможность пойти навстречу Украине в вопросе перемирия на Донбассе?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволяет.
Путин - Так-то лучше.
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07.12.2020 16:21 Ответить
Они боятся Зеленского!
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31.03.2021 07:24 Ответить
 
 