Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что в ходе разговора "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже".

"Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств. Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - добавили в пресс-службе Путина.

Кроме того, во время разговора Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.

Также читайте: "Умирает очень много людей": в Германии продлили частичный локдаун до 10 января