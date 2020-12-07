"Кто не выполнит - уходит на покой": захвативший власть в Беларуси Лукашенко предложил "красивую, демократичную" схему распределения полномочий

Основные принципы функционирования белорусского государства на ближайшую пятилетку будут установлены Всебелорусским народным собранием.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по работе экономики в 2020 году и проектам прогнозных документов на 2021-й, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал Лукашенко.

При этом он предупредил: "Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев - по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда".

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", - заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"

Напомним, с 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.



Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.